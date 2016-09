Ap mener regjeringen må stoppe asyl-utbytter: – Må være noen grenser

Arbeiderpartiet mener regjeringen må gjøre noe med de store utbyttene i asylbransjen. – Ikke noe vi prioriterer nå, kvitterer Sylvi Listhaug (Frp).

I integreringsforliket fra desember i fjor ble Ap, KrF, Venstre, Sp, Høyre og Frp enige om følgende: Å be regjeringen «iverksette tiltak for å sikre god konkurranse og god tilgang på mottaksplasser slik at det kan unngås at aktører kan ta ut store pengeutbytter i forbindelse med opprettelse og drift av asylmottak».

I går kunne VG fortelle hvordan asylbransjen har blitt en milliardindustri for flere private aktører. Ap spør om oppfølgingen av forliket de ble enige om i fjor.

– Det er vi er opptatt av er at midlene blir brukt på en mest mulig effektiv og fornuftig måte – og hovedsakelig til å drifte mottakene, ikke at noen skal kunne ta ut millionbeløp i rent overskudd, sier innvandringspolitisk talsmann Stein Erik Lauvås (Ap) til VG, og legger til:

– Man må kunne stille spørsmål ved om avtalene som inngås er gode nok – på vegne av fellesskapet – når noen kan stappe store summer i lommen. Jeg sier ikke at det er ulovlig å tjene penger i dette landet, men det må være noen grenser.

VIL HA GRENSER: Stein Erik Lauvås (Ap) spør om oppfølgingen av integreringsforliket. Foto: Stortinget / Terje Heiestad

Støre: Hva har de gjort?

Integreringsforliket var en politisk avtale som forutsatte videre oppfølging både i Stortinget og i regjeringen, og som også Høyre og Frp var med på.

– I integreringsforliket var vi opptatt av at regjeringen måtte gå inn i spørsmålene om de store fortjenestene og store utbyttene. Og meg bekjent har de ikke gjort det, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

– Så nå, nesten et år etter, er det betimelig å spørre Høyre og Frp som skrev under den enigheten: Hva har de gjort med det?, spør Støre.

Sjekk denne: Følg asylpengene i din kommune

– Ikke noe vi prioriterer



På spørsmål fra VG om de fortsatt vurderer om man skal innføre begrensninger eller nye regler for uttak og overskudd, svarer innvandrings og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) følgende:

– Det er ikke noe av det vi prioriterer akkurat nå. Det viktigste for oss å prioritere nå er å få til en god integrering. Og å følge opp de punktene som Stortinget har vedtatt på innstramningspakken. Det er de største prioriteringene for oss.

Hun sier de ikke er opptatt av at private aktører skal kunne tjene seg rike på dette, men at det er viktig med konkurranse og avtaler som gjør at UDI raskt kan bygge opp eller ned.

– Dette var et tema vi tok opp i integreringsmeldingen og som vi la fram til Stortinget i mai. Der sa vi at vi ikke ser noen annen måte å organisere dette på nå enn å bruke private, nettopp fordi at kapasitetsbehovet er så forskjellig og det svinger opp og ned, sier Listhaug.

– Det viktigste for oss er å sikre at vi har nok plasser og at vi har et antall plasser som står til behovet, sier Listhaug.



Les også: Asyltopper tømte selskap i frykt for utbyttenekt

SV vil ha et forbud



VG skrev i juni om hvordan asylgiganten Norsk Mottaksdrift tok ut fem millioner i profitt fordi de fryktet at politikerne skulle gjøre det forbudt å tjene penger på asylmottak. SV uttalte den gang at han mente et profittforbud var veien å gå. Det står han fortsatt for.

– Jeg mener det er en helt håpløs bruk av offentlige penger at noen skal tjene så mye på det som er det offentliges oppgaver. Det mener jeg vi må sette en stopper for. Pengene som går til asylmottak, må brukes til å drive mottak, ikke til å fylle lommebøkene til selskaper og eiere, sier SV-leder Audun Lysbakken til VG.

Geir Toskedal i KrF sier han ikke er imot at det tas ut utbytte fra mottaksbransjen, men håper alle kontraktene i mottaksbransjen nå kan gjennomgås på nytt.

– Nå har staten mulighet til å forhandle ned prisene. Det å gå inn og regulerer på utbytte låter litt sosialistisk for meg, men nå er det kanskje staten som er den sterke og kan komme med tilbud, sier Toskedal, KrFs innvandringspolitiske talsmann.

Les denne: Slik ble asylbransjen en milliardindustri