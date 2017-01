UDI vurderer å tilbakekalle 500 norske statsborgerskap

Mahad Abib Mahamud (30) er ikke alene om å miste sitt sitt norske statsborgerskap. UDI vurderer det samme for 500 andre.

Men hvor mange som eventuelt vil få sitt statsborgerskap tilbakekalt er ikke klart. Det kommer frem i Sylvi Listhaugs (FrP) svar til Stortinget for en måned siden.

– UDI vurderer for tiden å tilbakekalle norsk statsborgerskap i ca. 500 saker. Det er ikke mulig å forutsi hvor mange personer som vil miste norsk statsborgerskap på grunn av disse vurderingene, svarte Listhaug på et skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (Ap).

Fredag fortalte TV2 historien om bioingeniøren Mahamud som har bodd i Norge i 17 år, men som UDI vil kaste ut av landet fordi de mener han løy på asylsøknaden sin. De hevder at han egentlig kommer fra nabolandet Djibouti.

Den 20. januar forsvinner også arbeidstillatelsen.

Saken har engasjert tusenvis på sosiale medier og søndag formiddag hadde over 14 000 signert et nettopprop for å la Mahamud beholde statsborgerskapet.

Toppblogger Sophie Elise har gått til frontalangrep mot Listhaug etter at det ble kjent at Mahamud sendes ut, men UDI opplyste søndag at de fattet vedtak i saken i 2015. Sylvi Listhaug ble først Innvandrings- og integreringsminister 16. desember det året.

UDI skriver også at vedtaket i saken bygger på omfattende dokumentasjon.

Ni registrerte returer

Listhaug viser til at fra 2012 og frem til 16. desember hadde totalt 135 personer blitt fratatt sitt norske statsborgerskap. Av disse ble rundt 65 tilbakekalt i fjor.

Fra 2012 og frem til midten av desember hadde myndighetene registrert at ni personer hadde returnert til sitt hjemland etter å ha mistet sitt norske statsborgerskap. I samme periode hadde 118 personer fått sitt statsborgerskap tilbakekalt uten at det var registrert at de hadde returnert. Dette er personer som kan ha forlatt Norge på egen hånd, uten å melde fra til norske myndigheter, opplyste Listhaug til Stortinget.

VG lyktes ikke å få en kommentar fra Listhaug på søndag.

TIL VURDERING: UDI ser på muligheten til å tilbakekalle rundt 500 norske statsborgerskap. Det opplyste Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug Stortinget i desember. Foto: Ovind. Jan , VG

– Ingen instruks



Ingeborg Grimsmo, kommunikasjonsdirektør i UDI, sier til VG at etaten ikke har fått noen instruks av Listhaug om å ettergå saker hvor asylsøkere kan ha kommet inn på falske premisser.

– Dette har vært norsk politikkk i mange år og er egentlig ikke noe nytt, sier Grimsmo og viser til den tidligere Ap-politikeren Benjamin Ahmed som utga seg for å være en flyktning fra Somalia, men senere innrømmet at han egentlig kom fra Djibouti. Hans advokat bekreftet overfor Hamar Arbeiderblad i april 2015 at Ahmed hadde forlatt Norge og befant seg i Djibouti.

– Vi har ikke fått noen instruks om saker med falsk ID. Det ligger i loven allerede. Den instruksen som er kommet, omhandler de som kommer fra krigsområder og ikke har fått permanent opphold i Norge. Disse får midlertidig opphold i tre år, men hvis det blir roligere eller fred i hjemland kan de returneres, sier Grimsmo til VG.

Hun legger til at dersom det kommer inn tips om at noen har jukset med ID, er dette noe UDI også tidligere har ettergått.

Ellers viser hun til hva UDI-direktør Frode Forfang sa i forbindelse med presentasjon av årstallene denne uken. Der fremkom det at man i budsjettet for 2017 har fått beholde mer penger og ansatte enn antallet asylsøkere akkurat nå skulle tilsi.

– Det gjør oss mer robuste i fall antallet asylsøkere igjen skulle øke. Så lenge asylankomstene holder seg lave, vil vi bruke den ekstra kapasiteten til restansenedbygging i alle typer saker, herunder familiegjenforening, bistand til enkelte ambassader og politidistrikt, samt styrking av arbeidet med tilbakekall av tillatelser som følge av ID-juks eller opphør av beskyttelsesbehov, sa Forfang.

Venstre-forslag



Lørdag fortalte Venstre-leder Trine Skei Grande til VG at Mahad-saken er den direkte årsaken til at hun denne uken la frem et forslag i Stortinget om at tilbakekalling av statsborgerskap kun kan skje etter behandling i domstolen.

I dag kan UDI tilbakekalle statsborgerskap, men Grimsmo opplyser at de fleste benytter muligheten til å klage til Utlendingsnemda (UNE) og hvis man ikke får medhold her, kan saken tas til retten.

KrF, som sannsynligvis sitter med nøkkelen til om det blir flertall for Venstres forslag eller ikke, har ennå ikke bestemt seg.

– Vi avventer hvor vi vil lande i saken til det har vært en ordinær komitébehandling i Stortinget, sier Geir Toskedal (KrF) i Kommunal- og forvaltningskomiteen til VG.

– Det er viktigt for KrF at det er høy kvalitet i saksbehandlingen og at vi følger internasjonale konvensjoner på ormådet, avslutter Toskedal.