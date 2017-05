Trandum-opptøyene: – De med størst problemer plasseres på stedet med dårligst oppfølging

Lørdag gjorde de innsatte på Trandum opprør. Asyladvokat Zulifqar Munir er ikke overrasket.

Når VG snakker med advokat Zulifqar Munir søndag kveld er han på vei fra Trandum, der han har møtt to av sine klienter.

Han sier at det er en grupperingen fra ett land på Trandum som har tydd til dette opprøret.

– Det vil si, det er ikke bare de som er frustrert, men det skal være der det har startet, sier Munir til VG.

Det var lørdag ettermiddag at en gruppe innsatte på interneringsmottaket Trandum gjorde opprør og smadret fellesarealer og bad på fem avdelinger.

Ingen personer kom til skade, men de materielle skadene skal være store, opplyser avdelingsleder Kristina Vee Lægreid til VG.

– Når folk blir sittende på en institusjon som ikke er beregnet for langvarig opphold, oppstår det problemer. Jeg er ikke overrasket over at dette skjer, sier Munir.



– En oppbevaringsboks

Ifølge politiet er Trandum primært et transittsted, for korte opphold på under 24 timer. De som havner der er imidlertid ofte mennesker som ikke kan sendes ut av landet, for eksempel fordi politiet ikke kjenner identiteten deres.

Advokat Zulifqar Munir Foto: BJØRN THUNÆS/VG

Det lengste Zulifqar Munir har hørt om, er en person som satt internert på Trandum i to perioder à 18 måneder.

– Jeg mener ikke man skal lukke øynene for at folk oppholder seg ulovlig i riket, men jeg mener vi bør benytte straffesporet mer enn utlendingssporet i disse sakene.

Munir har jobbet med asylsaker de siste 17 årene:

– Min erfaring er at de personene som sitter der ofte er de vi vet minst om, og kanskje de som har størst psykiske problemer. Dette er en oppbevaringsboks. De med størst problemer plasseres på stedet med dårligst oppfølging. Da vil dette skje igjen og igjen, sier han.

Heller fengsel enn Trandum

– Ved å følge straffesporet gir man de innsatte visse rettigheter, i samsvar med internasjonale standarder. Men i og med at dette ikke er et fengsel, får de ikke samme oppfølging, sier Munir.

Ifølge advokaten er det dårligere helsetilsyn, dårligere fritidstilbud og dårligere mat på Trandum enn i norske fengsler.

– De får ta en røyk kanskje én eller to ganger om dagen. Nå sier ikke jeg at sigarettene skal føre til opptøyer, men for personer som blir sittende der lenge blir små ting fort veldig store, sier han.

Trandum har også tidligere fått kritikk, blant annet i en rapport fra Sivilombudsmannen fra 2015. Den viste at det hadde vært 18 forsøk på selvmord eller selvskading fra 2014 til mai 2015.

20170430_152221.jpg - RAMPONERT: Flere avdelinger ved Trandum ble herpet i opprøret lørdag, men ingen mennesker ble skadet. Foto: POLITIET

Kjenner seg ikke igjen

Sivilombudsmannens var igjen på besøk på Trandum i slutten av mars i år. Zulifqar Munir sier han har inntrykk av at slike besøk gir forbedringer for de innsatte på Trandum – for en stund.

– Så ønsker man å renske Oslos gater for illegale migranter, og så tyr man til Trandum. Det er enklere og billigere enn å ta disse menneskene gjennom straffesystemet, men det fører til sterkere frustrasjon, sier han.

Avdelingsleder Kristina V. Lægreid ved Trandum sier hun ikke kjenner seg igjen i Munirs beskrivelser.

– De som sitter lenge hos oss er de som har uavklart identitet, og den nøkkelen sitter de ofte på selv. Nærmere 70 prosent av de som er innom Trandum er i under tre døgn, sier Lægreid til VG.