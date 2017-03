Tidligere verge: Psykisk utviklingshemmet gutt tvangsutsendt til Kabul

Fagfolk mener gutten er moderat funksjonshemmet, ifølge guttens tidligere verge. Nå er han sendt tilbake til Afghanistan.

Gutten fra Afghanistan ble fredag hentet på Hobøl asylmottak der han bodde. På mandag ble han uttransportert til Kabul, etter at han fikk avslag på asylsøknaden sin i januar.

Ifølge guttens tidligere verge Svein Mork Dahl, kom han til Norge som flyktning i 2015, men man fant raskt ut at han skilte seg ut. Han forteller at en overlege ved Sørlandet sykehus HF har konkludert med at gutten hadde hatt et evnenivå på rundt ni år, som tilsvarer en IQ på mellom 44 og 50.

Reagerer på utsendelsen

Dahl forteller at gutten selv hevdet han var 16 år da han kom til Norge. Han ble alderstestet av UDI, som konkluderte med at han sannsynligvis var 19 år.

UDIs aldersundersøkelser har lenge vært svært omstridte.

– Det jeg reagerer på, er at siden han ble hentet rett før helgen og flyet gikk mandag morgen, ble det umulig å få en midlertidig forføyning. Jeg fikk ikke lov til å besøke ham på Trandum på søndag fordi de sa det var fullt, sier hans tidligere verge, sier Dahl til VG.

Han sier spørsmålet handler om rettsvernet til psykisk utviklingshemmede og mindreårige asylsøkere, og omtaler saken som en «Kafka-prosess».

– Det skal ikke gjøres vedtak før saken er godt nok opplyst. De har gjort vedtaket på bakgrunn av et asylintervju med en de trodde var over 18 år, men som hadde et evnenivå som en 9-åring, sier Dahl.

Støtte fra Arbeiderpartiet

– Han er en veldig sårbar og utagerende gutt. Det er ingen engel vi snakker om, men en veldig sårbar gutt som krevde mye oppfølging, og som ikke er i stand til å ta vare på deg selv, sier Dahl.

Freddy de Ruiter fra Arbeiderpartiet stilte på mandag et skriftlig spørsmål om saken til innvandrings- og integreringsministeren:

– Den 13. mars ble en gutt med utviklingshemning som søkte asyl i Norge returnert til Afghanistan. Kan statsråden garantere at man ivaretar hjelpe- og omsorgsbehovene til flyktninger med utviklingshemning og deres rettsikkerhet? spør han.

UNE: – Rettssikkerheten er ivaretatt

Utlendingsnemndas leder i saken, Sissel Leganger, sier til VG at de mener rettssikkerheten til Atiquallah er ivaretatt. Hun legger til at de har hatt tre saksbehandlere på saken.

– Vi kom enstemmig til at saken var godt nok opplyst og at det var forsvarlig å returnere ham til Afghanistan, sier

– Vi har helt siden juni i fjor etterspurt ny helseinformasjon, dersom det fantes noen. De som representerte ham har altså hatt lang tid og god anledning til å legge fram noe, men det har de ikke gjort. Vi som satt i nemnda kom uansett til at det var forsvarlig å fatte vedtak på det grunnlaget vi hadde, sier Leganger.

Hun sier at de i nemndsmøtet kom fram til at det kunne være «til hans eget beste å returnere til familien sin».

– Mye tydet på at han hadde det vanskeligere i Norge enn han ville hatt på hjemstedet med familienettverket rundt seg, sier Leganger.

– Ingen brå uttransportering

– Denne uttransporten kom ikke brått på. UNEs vedtak er fra midten av januar, og helt siden det har det vært klart at han hadde plikt til å returnere. At man risikerer å bli tvangsreturnert dersom man ikke reiser innen oppsatt utreisefrist, det er godt kjent i miljøet og blant alle som jobber med asylsøkere, sier Leganger.

Hun sier at dersom de som representerte ham ville saksøke UNE for å få vedtaket kjent ugyldig, hadde de tilstrekkelig tid til det, siden UNE-vedtaket altså er fra midten av januar.

– De hadde da også tid nok til å be retten om å fatte en beslutning om midlertidig forføyning, sier Leganger.