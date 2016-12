SV krever stopp i utsendelser etter legerefs

Etter kritikken fra legerådet krever SV full stans av alle tvangsutsendelser som begrunnes i de omstridte alderstestene.

Rådet for legeetikk kritiserer i dag lege Jens Grøgaard for aldersundersøkelsene av enslige, mindreårige asylsøkere.

Slik foregår aldersvurderingene ** Unilabs: Tar røntgenundersøkelse av hånden. ** Institutt for klinisk odontologi ved Universitetet i Oslo: Undersøker og tar røntgen av tenner. ** Barnesak AS: Tidligere barnelege ved Oslo Universitetssykehus, Jens Grøgaard, sammenfatter undersøkelsene og gir en vurdering til UDI.

På vegne av UDI vurderer Grøgaard om asylsøkeren er over eller under 18 år. Alderen betyr svært mye i asylsammenheng: Det kan avgjøre om personene får opphold eller ikke.

Rådet mener metodene som brukes er usikre og at Grøgaard, som har testet over 4000 asylsøkere, har opptrådt i strid med legenes etiske regelverk.

– Unge asylsøkere sendes ut på pill råttent faglig grunnlag, uten reell rettssikkerhet, sier SV-representant Karin Andersen til VG.

Hun ber Listhaug gripe inn:

– SV krever nå en total stans av utsendelse av unge asylsøkere med avslag der alderstesten har spilt inn. Det er så mange uavklarte spørsmål at situasjonen i dag er uakseptabel. Dette er saker med enorme følger for unge menneskers liv. Vi skylder dem en god, saklig og rettferdig behandling.

VG har den siste tiden skrevet en rekke saker om konsekvensene av aldersundersøkelsene, som blir kritisert av fagfolk.

Les mer: Lillebror ble storebror i alderstest

– Galskap



SV har tidligere fremmet forslag om midlertidig returstans av unge som er blitt alderstestet. Andersen sier at den eneste logiske konsekvensen av kritikken fra Rådet for legeetikk er at de andre partiene våkner opp og støtter forslaget.

– Hvor lenge kan vi godta denne galskapen? spør Andersen.

Det var Nordland Legeforening som i oktober klagde Grøgaard inn for Legeforeningens etikkråd. Dette skriver Rådet for legeetikk i sitt vedtak:

«Rådet for legeetikk finner at innklaget lege ved å gjennomføre alderstesting av mindreårige, enslige asylsøkere basert på usikre metoder som han selv uttaler at «ikke er så gode som ønsket», og uten mulighet for å sikre et gyldig samtykke, har opptrådt i strid med Etisk regler for leger».

Grøgaard har ikke besvart VGs henvendelser i dag. Det har foreløpig ikke lyktes VG å få en kommentar fra innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp).

Les: Lege slo alarm: Barnevernet tok fra UDI omsorgen for ungdom

Venstre: – Velger å lukke øynene



– Vi må ha på plass mer treffsikre metoder for alderstesting. Vi fremmet konkrete forslag i Stortinget som ble nedstemt, sier Andrè N. Skjelstad i Venstre.

Forslaget han fremmet sammen med Venstre-leder Trine Skei Grande hadde til hensikt å innføre nye og mer treffsikre metoder for alderstesting.

Venstre-representantene foreslo blant annet å utlyse midler for utvikling av metode for psykososiale aldersundersøkelser og å sikre at aldersuttalelser fra omsorgssenter og asylmottak foreligger i flere saker.

Andrè N. Skjelstad i Venstre Foto: Bjørn Sigurdsøn/NTB SCANPIX

Venstre, SV og Miljøparti De Grønne gikk inn for alle forslagene. Senterpartiet gikk inn for to dem av, og KrF ett.

Stor oversikt: Norge tvangsreturnerer flest barn til Afghanistan

Skjelstad beskriver det som «helt uforståelig» at stortingsflertallet stemte mot forslaget.

– Det er spesielt at de velger å lukke øynene. Dette gir urimelige utslag, og får forferdelige menneskelige konsekvenser, sier han.

Skjelstad peker på at Listhaug gjentatte ganger har pekt på viktigheten av at tvilen skal komme personene det gjelder til gode.

– Det kunne de ha stemt for, og hatt et system som ryddet tvil bort. Nå har vi i stedet et system med masse usikkerhet, sier han.

UDIs fagsjef Dag Bærvahr sier til VG at UDI er avhengig av å fastsette en alder på søkere, og viser til at ansvaret om kort tid skal overføres til Folkehelseinstituttet.

Ap stoler på UDI

– Vi var med på integreringsforliket som ville be om å utvide alderstesting for barn. Den er ikke fullgod nå. Jeg oppfatter at regjeringen følger opp den bestillingen om utredningene, sier Stein Erik Lauvås (Ap).

– Hvorfor valgte Arbeiderpartiet å stemme mot forslagene fra Venstre gitt at du mener alderstestingen ikke er fullgod?

– Dette er noe vi egentlig har bedt om i integreringsforliket. En instruering på et slikt nivå bør ikke Stortinget gjøre, sier han.

– Dette er detaljstyring. Skal vi vedta å ha bedre kvalitet? Det må regjeringen sørge for, sier han.

Han forteller at han forholder seg til at Listhaug har uttalt i Stortinget at tvilen skal komme de utsatte personene til gode.

– Vi skal stå bak asylforliket og holde på de avtalene vi er en del av. Man må stole på at UDI, som har håndtert disse vanskelige tingene, fortsatt forholder seg til regjeringen, sier Lauvås.

Les også: UDI-lege: Minst 25 år. Barnelege: En guttunge

NOAS: – Truer rettssikkerheten



– Dette er ikke overraskende. Det er resultatet av en praksis der UDI legger for stor vekt på usikre medisinske aldersundersøkelser, sier Mona Reigstad Dabour, rådgiver i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS).

Hun mener UDI bruker medisinske aldersundersøkelser på en måte det ikke er vitenskapelig grunnlag for, og at det ikke legges tilstrekkelig feilmargin til grunn.

– UDIs praksis truer rettssikkerheten til mindreårige alene på flukt. Vi ser saker der den usikre undersøkelsen trumfer alle andre opplysninger om alder. Alder kan bli oppjustert etter den medisinske undersøkelsen, til tross for at alle som har møtt asylsøkeren mener at oppgitt alder stemmer, sier Dabour.