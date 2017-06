Somalias utenriksminister: Ikke sikker på hvor Mahad er fra

Somalias utenriksminister slår fast at utviste Mahad Mahamud er etnisk somalisk, men utelukker ikke at han kan være fra et annet land. Somaliske myndigheter er redde, svarer Mahamud.

– Spørsmålet er om han er somalisk, eller om han er etnisk somalisk, men fra Djibouti, sier Somalias utenriksminister Yusuf Garaad på spørsmål fra VG under et møte med Norsk-Somaliere i Oslo torsdag kveld.

Her overleverte Mahad Mahamud kopier av dokumentene han mener beviser han er fra Somalia, og ikke Djibouti slik norske myndigheter hevder. Utenriksministeren sier han «respekterer» dokumentene, men at den ferske regjeringen i Somalia må være helt sikre.

Bakgrunn: Mahad Mahamud tapte saken om statsborgerskap: – Veldig tungt

MØTTE NORSK-SOMALIERE: Utenriksminister Yusuf Garaad (andre fra venstre) under møte avholdt på Høgskolen i Oslo og Akershus i Pilestredet. Foto: Magnus Newth, VG

Lar alle etniske somaliere komme tilbake



– Selv om han skulle være djiboutisk vil vi ta ham imot om han vil komme tilbake. Det er et av våre prinsipper. Vi lar folk komme til Somalia, selv om de er fra andre land, fortsetter han.

Garaad har vært i Norge siden mandag da han møtte utenriksminister Børge Brende. De diskuterte samarbeid mellom Norge og Somalia, og de store utfordringene i Øst-Afrika. De langvarige forhandlingene for å få på plass en returavtale til det krigsherjede landet var ikke et tema under møtet, sier UD til VG.

Mahad Mahamud kom til møtet torsdag kveld for å legge fram sin sak for utenriksministeren.

Skei Grande om Mahad-saken: – En Kafka-prosess

Dette er Mahad-saken Mahad Abib Mahamud kom til Norge i august 2000 uten identifikasjonspapirer og oppga at han var født i 1986, altså 14 år.

Fikk avslag på asylsøknad, men ble innvilget ett års oppholdstillatelse som ble fornyet i 2002 og 2003.

Fikk bosetningstillatelse i Norge i 2005. Søkte i 2006 om norsk statsborgerskap, søknaden innvilget i 2008.

Har de siste årene vært bosatt i Brumunddal med egen familie. Jobbet tidligere som bioingeniør på Ullevål sykehus.

I april i fjor fattet Utlendingsnemnda (UNE) et vedtak om tilbakekalling av statsborgerskapet og utvisning med varig innreiseforbud.

6. juni samme år vedtok norske myndigheter å opprettholde vedtaket.

Mahamud gikk til sak mot staten for å få omgjort vedtaket, men tapte. Kilde: NTB

Tror politisk press har skylden



Forrige uke varslet han at han ville flytte til Somalia – landet han alltid har hevdet han er fra. Da hadde han fått innreisedokumenter han mener er enda et bevis på at han snakker sant om hvor han er fra.

At utenriksministeren understrekte at de også ville skrevet ut slike dokumenter til en etnisk somalier fra et annet land, tolker Mahamud som at han er under stort politisk press.

– Jeg tror det er derfor han ikke vil forsvare meg. Jeg tror den nye regjeringen er redde for å miste støtte fra Norge om de står opp for meg, sier han.

Husker du? Juseksperter: – Minst 29 statsborgerskap skulle aldri vært tilbakekalt

Viste fram diplomatpass



Mahamud-saken ble diskutert på somalisk flere ganger under møtet. På et tidspunkt viste utenriksministeren fram sitt diplomatiske pass fra Somalia.

– Da spurte han på somalisk om hvorfor han fikk komme på besøk til Norge hvis de ikke trodde på somaliske dokumenter. Men jeg er skuffet over at ministeren ikke ville forsvare disse dokumentene på engelsk da VG spurte ham, sier Mahad.

På et tidspunkt under møtet fikk ikke Mahad stille flere spørsmål til ministeren. Han sier han skulle ønske han fikk fortsette diskusjonen i det offentlige møtet, og at han også tidligere i uken oppsøkte Garaad på hotellet hvor han bodde.

– Jeg er fremdeles optimistisk. Jeg er norsk og skal få tilbake passet mitt. Men jeg er mer redd for å reise tilbake til Somalia nå. Myndighetene som skal ta ansvar for sikkerheten min tør ikke å stå opp for meg overfor norske myndigheter, sier Mahad.