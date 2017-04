Slik er skadene etter opptøyer på Trandum

Bad, TV-er og fellesarealer er smadret etter at innsatte på Trandum utlendingsinternat gjorde opprør i går ettermiddag.

Opprøret startet i halv fem-tiden i går, lørdag, rett etter middag. Det tok omtrent 20 minutter før de ansatte på Trandum fikk kontroll over situasjonen igjen, forteller Kristina Lægreid, avdelingsleder på Trandum til VG.

– Det var innsatte fra fem avdelinger involvert, men hvor mange som var involvert totalt sett har vi ikke oversikt over ennå, sier Lægreid.

Trandum, med sine 220 sengeplasser, er et internat for asylsøkere som har fått endelig avslag, og som dermed skal sendes ut av landet.

Utlendingsinternatet har tidligere fått kritikk for forholdene de innsatte lever under. En rapport fra Sivilombudsmannen viste at det mellom 2014 og mai 2015 hadde vært 18 selvmordsforsøk og tilfeller av selvskading på internatet.

Les mer om livet på Trandum: Her ender asylsøkernes drøm om Norge (krever VG+-abonnement)

Ingen personer ble skadet i gårsdagens opprør, men Lægreid forteller at det i hovedsak er bad, TV-er og fellesarealer på to avdelinger har fått store skader.

SMADRET: Også flere bad er ødelagt etter opptøyene. Foto: POLITIET

Det er også mindre skader på de tre andre involverte avdelingene.

– Dette er jo hendelser som vi absolutt ikke ønsker, og som vi prøver å unngå. Men dette er mennesker som kan tenkes å ville protestere mot den situasjonen de har havnet i, og da er det en viss risiko for at slikt kan skje, sier Lægreid.

– En mulighet for at det var koordinert

– Hva kan du si om årsaken til at de innsatte gjorde opprør?

– Vi vet ikke, foreløpig har vi ikke hatt tid til å snakke med hver og én om hvorfor de gjorde dette, sier Lægreid.

Dette er ikke første gang det er opprør på Trandum. Også i 2015 gjorde innsatte opprør, og også den gangen ble det store materielle saker.

Les mer om kritikken: – Verre enn mange fengsler

Lægreid forteller at de ansatte på Trandum øver på slike hendelser, og at de jobber kontinuerlig for å forebygge at frustrasjonen som følger livet på lukket internat – i praksis et fengsel – skal boble over.

– Vi jobber med å ha oversikt i miljøet, vi har stor tilstedeværelse av ansatte og forsøker å holde oversikt over de ulike grupperingene som til enhver tid er her, sier hun.

– Det er vanskelig for oss å si hvordan dette startet, men det har vært tilløp til grupperinger den siste tiden. Det er en viss mulighet for at dette var koordinert.

Vil normalisere etter hvert

Søndag er det strengere rutine på Trandum enn vanligere, forteller Lægreid. De ansatte jobber med å få oversikt over skadene, og over hvem av de innsatte som var involvert i hendelsen.

På grunn av langhelgen vil det ta tid å få den fulle oversikten, sier hun.

– Vi har ennå ikke hatt tid til å diskutere eventuell straffeforfølgelse etter denne hendelsen, men vi har et strengere regime i dag. Det vil gradvis normalisere seg, sier Lægreid.

– Kommer dere til å endre rutinene deres på noen måte etter dette?



– Det har vi ikke rukket å ta stilling til.