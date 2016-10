Regjeringsadvokatens omgangssyke stoppet Farida-saken

Afghanske Farida (10) og hennes foreldre var klare til å vitne via Skype da Borgarting Lagmannsrett skulle behandle tvangsutsendelsen denne uken. Men siden regjeringsadvokaten fikk omgangssyke, kan saken nå bli utsatt til mai 2017.

Farida Khurami og foreldrene bodde på Dokka i nesten fire år. De ble tvangsreturnert til Kabul 14. februar 2015. Farida har aldri før det vært i Afghanistan.

For ett år siden vant familien mot Utlendingsnemnda i Oslo tingrett. UNE anket og saken skulle vært behandlet i Borgarting Lagmannsrett denne uken. Saken ble utsatt fordi Knut Fredrik Haug-Hustad hos Regjeringsadvokaten måtte på legevakta med hissig omgangssyke. Det bekrefter hans sjef, regjeringsadvokat Fredrik Sejerstedt til VG.

– Han ble dessverre så syk at han ikke kunne gjennomføre rettssaken, som dermed måtte utsettes. Det er meget beklagelig, men slikt som av og til inntreffer, sier Sejerstedt.

– Utsettelsen er tragisk for Farida som sitter i et rom i Kabul og bare venter på å få komme hjem til Dokka, sier Merethe Engen Enerstvedt som leder støtteforeningen for familien.

Les Faridas brev til staten

– Må la familien reise til Norge

Hun sier at det nå jobbes for å få gjennomført saken mot slutten av denne uken.

– Vi håper at det lar seg gjøre. Vi har fått vite at det er aktuelt å utsette saken til våren. Da mener vi at Farida og foreldrene må få komme til Norge mens de venter, sier Engen Enerstvedt.

– Vi håpet at saken kunne avvikles med kun en eller to dagers utsettelse. Men foreløpig anslag fra lagmannsretten er at ny tid blir mai 2017. Vi skal fortsette å jobbe for å få opp saken så snart som mulig. Dersom det likevel drøyer, mener jeg at utlendingsmyndighetene må utstede innreisevisum og la familien reise til Norge og være her mens de venter, skriver Faridas advokat Vera Vikki hos Humlen advokater i en e-post til VG.

Engen Enerstvedt sier det er en veldig fortvilet situasjon for familien, som allerede har ventet nesten et år på ankesaken etter at de vant fram i tingretten.

– Farida gråt

Hun og de andre støttespillerne til familien regnet med at regjeringsadvokatens omgangssyke ville vare et par dager og at saken kunne behandles mot slutten av denne uken.

– Familien var spente før de skulle vitne via Skype. Far grudde seg, han snakker dårligst norsk. Farida og moren var klare til å snakke for retten. De er veldig skuffet. Farida gråt da det ble utsatt i dag og moren kan ikke forstå at en manns omgangssykdom kan avgjøre familiens liv i mange måneder framover, sier lederen for støttegruppen.

Hun forteller at selv om om det er mer enn halvannet år siden familien ble tvangsreturnert til Kabul, er engasjermentet stort på Dokka.

– I støttegruppa er det foreldre som alle har barn i klassen der Farida gikk, en av det ansatte som jobbet med familien og læreren som fortsatt holder kontakten med Farida og følger opp skolearbeidet med lekser, sier Engen Enerstvedt.

Hun sier at hvis saken blir utsatt til mai, er det aktuelt å søke om utsatt iverksettelse slik at familen kan komme til Norge i ventetiden.