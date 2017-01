Regjeringen vil videreføre de midlertidige innstramningene fra flyktningkrisen

Under flyktningkrisen i høsten 2015 ble det vedtatt flere midlertidige innstramningsforslag på grunn av de høye ankomstene. Nå vil regjeringen videreføre dem, selv om ankomstene er rekordlave.

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) foreslår å videreføre flere omstridte innstramninger fra høsten 2015 – som skulle være midlertidige – og har i dag sendt ut høringsforslag om å gjøre dem permanente.

– Vi mener at det fortsatt er behov for de midlertidige lovendringene og foreslår derfor at disse videreføres, skriver innvandrings- og inkluderingsminister Sylvi Listhaug (Frp) i en e-post.

Hun begrunner at disse innstramningene fortsatt trengs med at det er usikkerhet om hvor mange asylsøkere som kommer i fremtiden, selv om ankomstene nå er rekordlave.

Et av de mest betente spørsmålene da de midlertidige endringene ble vedtatt i høsten 2015, var at regjeringen ville kunne instruere Utlendingsnemnda (UNE). Forslagene ble i sin tid innført for å få kontroll på grensen på Storskog.

Der har det i lang tid vært dørgende stille, men regjeringen vil likevel videreføre de midlertidige innstramningene. KrF fikk i 2015 flertall for at loven bare skulle være midlertidig og vare til 1. januar 2018.

– Asylankomstene til Norge er betraktelig lavere nå enn da forslagene først ble fremsatt i november 2015. Det er imidlertid knyttet stor usikkerhet til antallet migranter som planlegger å ta seg til Europa i tiden fremover. Det er også usikkerhet knyttet til sekundærbevegelser innenfor Europa, skriver Justisdepartementet om høringsforslaget.

Venstre reagerer ikke positivt på denne nyheten.

– Vi vil ikke garantere flertall for å videreføre tiltakene, og håper også Arbeiderpartiet ser at vi nå har en helt annen situasjon enn i 2015. Venstre gikk imot instrueringen av UNE og håper flere partier nå ser at vi trenger en mer uavhengig klageinstans på utlendingsfeltet, sier innvandringspolitisk talsmann André N. Skjelstad i Venstre til VG.

Vil fortsatt instruere UNE



• Regjeringen foreslår at Justisdepartementet fortsatt skal kunne «instruere Utlendingsnemnda (UNE) om skjønnsutøvelse og lovtolkning i saker etter utlendingsloven».

• Regjeringen forslår også fortsatt utvidet adgang til å henvise asylsøkere tilbake til trygge land de har hatt opphold i.



I 2015 var et av disse trygge landene Russland, og hensikten altså å sende asylsøkere tilbake dit.

– Lovendringene høsten 2015 ga utlendingsmyndighetene utvidet adgang til å nekte å behandle en asylsøknad når asylsøkeren allerede har hatt opphold i et trygt tredjeland. Dette mener jeg det er viktig å videreføre, skriver Listhaug.

• Regjeringen vil også videreføre muligheten for å kunne anvende tvangsmidler i tilfeller hvor det er mest sannsynlig at utlendingens asylsøknad vil bli nektet realitetsbehandlet.

– Vi foreslår også å videreføre muligheten til å sette kortere frist for utreise enn vanlig, eller at vedkommende må reise umiddelbart, skriver Listhaug.

I går: Listhaug foreslår nye innstramninger for familiegjenforening