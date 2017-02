Papirløse Caleb (44) vant mot staten: Nå får han studere og jobbe

Caleb Eyasu Aron har bodd i Norge siden 2011. En ny dom gir ham rett til pass, førerkort, bankkonto og jobb i Norge.

– Endelig vant vi, sier Caleb til VG.

Han er en flyktningene med innvilget asyl som i fire år har kjempet mot staten for å få rett til reisepapirer. De vant i tingretten i november 2015, men staten valgte å anke. Mandag avviste lagmannsretten anken.

Med dommen får Caleb omsider rett til pass, førerkort, bankkonto og jobb i Norge.

– Jeg kunne ikke jobbe eller noe. Dette er en veldig vanskelig situasjon. Nå er jeg så glad at jeg ikke klarer å kontrollere følelsene mine, sier han.

VG møter ham sammen med advokatfullmektig Georg Schjerven Hansen, som representerte flyktningene i saken sammen med professor Mads Andenæs.

– Da jeg kom til Norge, fikk opphold, og hørte at jeg ikke fikk reisepapirer, tenkte jeg: Hva skal jeg gjøre da? sier han.

– Ikke overrasket

Aron innrømmet overfor Utlendingsnemnda (UNE) at det første passet han viste da han kom til Norge var falskt. Myndighetene mente at Arons opplysninger om sin egen identitet ikke var tilstrekkelig sannsynliggjort, men stolte likevel på at han var fra Eritrea.

På grunn av sikkerhetssituasjonen i landet fikk han oppholdstillatelse i Norge. Men siden man ikke var sikre på identiteten, fikk han ingen reisepapirer.

Han søkte hjelp hos (Selvhjelp for innvandrere og flyktninger), som hjalp til med å sette i gang søksmålet.

– Rettssaken har vært veldig spennende. Jeg har opplevd hva demokrati er. Dette kunne man aldri gjort i Eritrea. Jeg er veldig glad for å bo her, sier Caleb.

Advokatfullmektig Hansen sier han ikke er overrasket over dommen.

– Hvis man setter seg ned og ser på dommen og jusen bak, så mener jeg at det ikke er mulig å komme til at en annen konklusjon enn at de selvfølgelig må få reisebevis. Sånn sett er jeg ikke overrasket, sier han.

HÅP: Caleb Eyasu Aron fra Eritrea (til venstre) og advokatfullmektig Georg Schjerven Hansen håper ikke staten anker igjen. Men de har troen på at den vil bli avvist igjen. Foto: Tore Kristiansen, , VG

Staten har fremdeles mulighet til å anke dommen til Høyesterett.

– Denne saken er så åpenbar at jeg håper de gir seg nå. Særlig med tanke på Caleb og de andre det gjelder. Dette er rett og slett å kaste bort verdifull tid av mange menneskers liv. Jeg skulle ønske de kunne la de det gjelder få komme i gang med livet sitt og få bidra i samfunnet, sier han, og legger til:

– Dette er elendig samfunnsøkonomi og elendig integreringspolitikk. Jeg vil si at denne dommen er en seier for samfunnet, sier Hansen.

Vanskelig situasjon



Caleb kom til Norge rundt nyttår 2011, og siden det har han klart seg uten reisepapirer.

De første årene var han bosatt på Hurum. Med lange avstander ble det vanskelig å få de to sønnene sine i barnehage og på skole uten førerkort. Det endte med en situasjon der NAV besluttet å betale taxiturene til sønnene for enkemannen.

– Men til slutt stanset de med det, og sa at jeg skulle klare meg selv, sier Caleb.

Dersom alt går i orden og han får reisepapirer, skal han begynne på Høgskolen i Oslo og Akershus for å utdanne seg til å bli radiograf.

– Selvfølgelig gleder jeg meg. Det har vært en veldig tøff situasjon for meg. Jeg fikk permanent opphold, og har forsøkt å begynne på skolen, men ikke hatt rettigheter.