Norsk asyl-lege: Bygg grensegjerde mot Sverige – ikke vent til invasjonen er i gang

På jobb avgjør han om ulovlige innvandrere er friske nok til å sendes ut av landet. På fritiden har han i flere år vært aktiv på innvandringskritiske nettsider.

Det avslører Ny Tid. Magasinet navngir Trandum-lege Gunnar Fæhn, som lenge har vist innvandringskritiske holdninger på ulike nettsteder.

Ny Tid viser frem et utvalg av legens kommentarer:

«Bygg grensegjerde mot Sverige – ikke vent til invasjonen er i gang!», har legen skrevet under en artikkel hos den islamfiendtlige organisasjonen Pegida.

«Tror ikke de mange nordmenn som kjempet og led under krigen gjorde det for at Muhammad og Ahmed skulle kunne gå trygt til NAV for å hente sine ulike stønader», skrev han på nettstedet Document.no i 2014.

«Ulempen er at det er vinneren som skriver historiebøkene. Holder vi fram som nå, så risikerer vi at historiebøkene seinere kan berette om de heltemodige demonstrantene som stred den gode strid for økt innvandring. Timeglasset er i ferd med å renne ut», skrev han – også denne under en Pegida-artikkel.

Kritisert dobbeltrolle



Fæhn har siden 2004 hatt ansvar for helsetilbudet ved Politiets utlendingsinternat på Trandum, som leies inn av hans firma Legetjenester A/S, skriver Ny Tid.

VG tilbrakte en dag på Trandum: Her ender asylsøkernes drøm om Norge

Dessuten er han sakkyndig i vurderingene av hvorvidt de innsatte ved Trandum er i helsemessig god nok stand til å bli deportert fra Norge.

Denne dobbeltrollen – kombinasjonen av behandler, sakkyndig og privat innleid – ble av Sivilombudsmannen trukket frem som uheldig etter deres besøk ved internatet i mai 2015, skriver Ny Tid.

Legen: – Dumme kommentarer



Legen selv sier til VG at holdningene han uttrykker på nett, ikke står i konflikt med rollen som asyl-lege.

– Jeg jobber som lege og driver medisinsk virksomhet. Det er ingen grunn til å blande politiske meninger inn i det. Å kalle meg fremmedfiendtlig, er et slag under beltestedet, sier Fæhn.

– Står du inne for det du har skrevet?

– Flere av kommentarene var dumme, og jeg beklager det jeg har skrevet i de kommentarene som er trukket frem.

– Så du har forståelse for at det kommer raksjoner?

– Jeg har forståelse for at det er mulig å reagere, ja.

Listhaug-kommentar: Vi må tørre å snakke om integreringsutfordringene

På spørsmål om det er jobben på Trandum som har gjort han så engasjert i innvandringsdebatten, er Fæhn avvisende.

– Nei, jeg ville nok engasjert meg i den debatten uansett hvilken jobb jeg hadde hatt. Selv om det ikke er alt jeg har skrevet som jeg ville skrevet på nytt i dag, så er jeg skuffet over at det vris og vendes på. Da presses man jo ut av å delta i innvandringsdebatten – en debatt som er viktig å ha, sier han til TV 2.

– Bør snakke med legen



Leder i Rådet for legeetikk, Svein Aarseth, sier til VG at han mener ytringene til Fæhn er problematiske.

Krass kritikk mot Trandum: – Mer inngripende enn mange fengsler

– Jeg tenker i utgangspunktet at det er komplisert når en lege kommer med den type uttalelser. Da kan ikke pasientene være trygg på at man blir møtt fordomsfritt, sier han.

Han mener uttalelsene ville vært problematiske i seg selv, men at det faktum at Fæhn jobber på Trandum, gjør det enda verre.

– Jeg ville synes det var vanskelig å ha tillit til en slik lege hvis jeg var pasient, sier Aarseth.

Aarseth opplever at uttalelsene først og fremst er problematisk for pasientene og hva de tenker når de møter Fæhn som lege.

– Det er jo ingen som kan kontrollere hva den enkelte lege mener. Men når man kommer med denne typen ytringer offentlig, så er jo situasjonen en helt annen, for da vil pasienten alltid måtte vurdere legen ut fra hvilke ytringer han har hatt. Det har noe å si for hvilke forventninger pasientene har og hva de tenker om legen de møter. Det synes jeg er viktig, sier Aarseth.

Vurderer å flytte ansvaret



Det er Politiets utlendingsenhet som driver mottaket på Trandum. Politiadvokat Rolf Odner ved PU sier til VG at de ikke kan kommentere saken torsdag kveld.

Avdelingsleder på Trandum, Kristine Vee Lægreid, sier til Ny tid at PU er i dialog med Politidirektoratet for å vurdere om helsetjenestene kan overlates til kommunehelsetjenesten.