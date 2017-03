Norge hadde den største nedgangen i asylsøknader i hele Europa

Fra 2015 til 2016 gikk antallet asylsøkere til Norge ned med 89 prosent, viser ferske tall fra EUs statistikkontor.

Nedgangen i Norge er ifølge Eurostat-tallene større enn i alle andre EU- og EØS-land.

Fra 2015 til 2016 gikk antallet asysøkere til Norge ned med 89 prosent, etterfulgt av Sverige (86 prosent), Finland (84 prosent), Ungarn (84 prosent) og Danmark (71 prosent).

- Vi kunne ikke leve med den situasjonen med så stor og nærmest ukontrollert innvandring, det tror jeg alle var enige om, sier statsråd Per Sandberg (Frp) til VG.

Han vikarierer for tiden for innandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp).



Sandberg sier at Norge har blitt mindre attraktivt for asylsøkere, men understreker at regjeringen ikke vil åpne for kvoteflyktninger selv om nedgangen har vært så stor.

– Nei, regjeringen har ikke lagt til grunn at vi skal øke antallet kvoteflyktninger, sier Sandberg.



Statsråden mener en ny migrasjonsbølge til Europa nå vil være direkte farlig.

– Alvorlig for Europa dersom avtalen ryker



Det er nå ett år siden den omstridte flyktningavtalen mellom EU og Tyrkia startet opp. Tyrkia har gjentatte ganger det siste halvåret truet med at flyktningavtalen kan sies opp og at det vil sende strømmer av flyktinger mot Europa.

Sandberg sier det vil være alvorlig både for Norge og Europa dersom avtalen blir satt opp. Totalt ble 1,2 millioner førstegangssøknader registrert i 2016, ifølge Eurostat, og seks av ti søkte om asyl i Tyskland.

– Det skal man være var på, på grunn av det som skjer i Europa nå med sosial uro i en rekke land som skal gjennom valg fremover. Hvis Tyrkia gjør alvor av dette, vil det forsterke den sosiale uroen som er i mange land i Europa, sier Sandberg.

– Europa har større behov en noensinne for sosial ro. En større migrasjonsbølge nå, i den situasjonen Europa står i, vil være direkte farlig, understreker Sandberg.

Han mener uroen i Europa nå handler om at folk føler seg utrygge og etterlyser handlekraftige politikere som kan skape trygghet.

– Mener du at den utryggheten og uroen relaterer seg til innvandring?

– Mye av det handler om at man ser at yttergrensen vår ikke er så sikker som den burde ha vært, hevder Sandberg.

Skei Grande: – Taler for flere kvoteflyktninger

De nye Eurostat-tallene førsteregistrering av asylsøkere. Venstre-leder Trine Skei grande understreker at Norge er i toppen på antall kvoteflyktninger.



– Det er ikke noe mål i seg selv å ha flest mulig asylsøkere. Men det som er bra er at Norge er i verdenstoppen, de aller største i verden sammen med USA, Canada, Australia og Storbritannia, når det gjelder å ta imot kvoteflyktninger, sier Skei Grande til VG, og viser til denne oversikten over kvoteflyktninger.

TALER FOR FLERE: Venstre-leder Trine Skei Grande (V) sier de lave ankomstene taler for flere kvoteflyktninger. Foto: Erlend Daae , VG

I 2015 gikk store mengder uregistrerte asylsøkere opp fra Hellas gjennom Europa - hvor de registrerte seg. 31.145 personer søkte asyl i Norge i 2015.

Men siden da har rutene blitt stengt. Antallet som blir førstegangsregistrert i Hellas gikk opp 339 prosent fra 2015 til 2016. I Italia har antall asylsøkere gått opp med 46 prosent.

Samtidig hadde Norge et fall på 89 prosent og i 2016 søkte bare 3240 personer asyl i Norge.

– Når vi nå får så få asylsøkere, er det bra at vi også tar vår andel når vi skal fordele flyktninger i Europa. Nå skal vi evaluere den avtalen og da taler det for flere kvoteflyktninger hvis vi tar færre av dem som kommer på asyl, sier Skei Grande.

Sandberg advarer mot å sende signaler



Per Sandberg understreker verdien i lave ankomster blant annet fordi han mener det åpner for raskere og bedre integrering. Han sier mye av nedgangen i antall asylsøkere til Norge handler om psykologi.

– Nå skal jeg ikke rippe opp i det, men vi så det vedtaket som Ap gjorde på sitt landsmøte i 2015, sier Sandberg, og viser til da Ap vedtok å ta imot 10 000 kvoteflyktninger.

– Jeg skal ikke rippe opp i det, men det at man gir et signal med at man liberaliserer og åpner grensene, gjør at de som er på vandring søker seg til det landet. Man kan ikke gå rundt og si at vi kan diskutere i det åpne rom i Norge og at disse signalene ikke når frem i disse områdene som har millioner på millioner på millioner på flukt eller i bevegelse, sier Sandberg til VG.

