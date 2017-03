Mahad Mahamud tapte saken om statsborgerskap

Myndighetene har fått medhold i vedtaket om å tilbakekalle statsborgerskapet til bioingeniøren Mahad Mahamud.

Det kommer fram i dommen fra Oslo Tingrett mandag formiddag.

Den 22. april i fjor vedtok Utlendingsnemnda (UNE) å tilbakekalle Mahad Mahamuds (30) statsborgerskap og å utvise ham etter 17 år i Norge fordi han skal ha løyet på asylsøknaden sin.



Denne avgjørelsen tok han til retten der han altså tapte i første omgang.



«Etter denne gjennomgangen må det konkluderes med at det er påvist klar sannsynlighetsovervekt for at Mahad har forklart seg uriktig om sin identitet og nasjonalitet.» skriver tingrettsdommer Geir Eivind Grindhaug i dommen.



Mahamud før saken: – Jeg er sikker på at det løser seg

Skal være fra Djibouti



Mahamud ble fratatt statsborgerskapet etter 17 år i Norge, fordi myndighetene mener han oppga feil opprinnelsesland da han søkte asyl. UNE mener at han er fra Djibouti, og ikke fra Somalia slik han hevdet da han kom til Norge som fjortenåring.

Dette er tilstrekkelig bevist, ifølge tingrettsdommen.

Her er alle punktene staten mener er grunnene til at Mahamud lyver om identiteten sin.

Saken fortsetter under videoen

Anker



– Jeg kommer til å anke, men jeg vil ikke befinne meg i denne galskapen lenger, og kommer til å be myndighetene om å transportere meg ut av landet til Somalia, sier Mahamud til TV 2 som omtalte saken først.

Mahads advokat, Arild Humlen, sier til VG at han ennå ikke har lest dommen, og at han derfor ikke nå ønsker å kommentere den.

Kommunikasjonsdirektør i UNE, Bjørn Lyster, opplyser overfor VG at de ennå ikke har rukket å lese den 51 sider lange dommen, men at de vil kommentere senere mandag.

Saken har vekket et enormt engasjement, og mange har engasjert seg for den utviste bioingeniøren.

Les mer: Sophie Elise raser mot Sylvi Listhaug