Myndighetene har fått medhold i vedtaket om å tilbakekalle statsborgerskapet til bioingeniøren Mahad Mahamud.

Det kommer fram i dommen fra Oslo Tingrett mandag formiddag.

Den 22. april i fjor vedtok Utlendingsnemnda (UNE) å tilbakekalle Mahad Mahamuds statsborgerskap og å utvise ham etter 17 år i Norge fordi han skal ha løyet om at han kommer fra Somalia på asylsøknaden sin.



Denne avgjørelsen tok han til retten der han altså tapte i første omgang. Det var TV 2 som først omtalte saken.

«Etter denne gjennomgangen må det konkluderes med at det er påvist klar sannsynlighetsovervekt for at Mahad har forklart seg uriktig om sin identitet og nasjonalitet.» skriver tingrettsdommer Geir Eivind Grindhaug i dommen.



Mahamud før saken: – Jeg er sikker på at det løser seg

– Føler jeg er blitt dømt urettferdig



– Jeg er litt lei meg, jeg føler at jeg er blitt dømt på en urettferdig måte og jeg er uenig med dommen. Vi har gått gjennom store deler av dommen, men vi ønsker ikke kommentere detaljene før alt er gått igjennom, sier Mahamud.

VG møter Mahamud på kontoret til hans advokat Arild Humlen mandag formiddag.

– Jeg kommer til å anke. Jeg har bodd 17 år i Norge, og dette er ikke over. Men det er veldig tungt å svelge at man blir stemplet som en løgner, sier han.

UNE: – En grundig og riktig dom



– Det er en grundig og riktig dom, UNE er enig i dommen og at vi har fått medhold i både bevisvurderingen og de juridiske vurderingene, sier seksjonssjef i UNE, Georg Magne Rønnevig, til VG, og legger til:

– Nå er denne dommen her, hvis det kommer en anke får vi vurdere det når det kommer. Denne dommen er i tråd med den praksis som vi har allerede har, så hvis man er uenig så må man spørre seg om det er reglene eller den konkrete vurderingen man er uenig i, sier Rønnevig.

– Har dere gjort dere noen tanker rundt den enorme oppmerksomheten saken har fått?

– Jeg synes at det er flott at domstolen har anerkjent den grundige jobben som utlendingmyndighetene har gjort i denne saken. UNE skal jo behandle hver sak etter gjeldende regelverk og kan ikke ta hensyn til engasjement.

Skei Grande om Mahad-saken: – En Kafka-prosess

– Men forstår dere engasjementet, og at mange oppfatter det som urettferdig at en integrert mann som har bodd i landet i 17 år, ikke skal få lov å bli i landet?

– Jeg har forståelse for at saken vekker engasjement men jeg tenker samtidig at det er veldig flott man vet hvilke vurderinger som ligger til grunn og at vi har fulgt regelverket, sier Rønnevig.

Skal være fra Djibouti



Mahamud ble fratatt statsborgerskapet etter 17 år i Norge, fordi myndighetene mener han oppga feil opprinnelsesland da han søkte asyl. UNE mener at han er fra Djibouti, og ikke fra Somalia slik han hevdet da han kom til Norge som fjortenåring.

Mistanken om at Mahamud egentlig er fra Djibouti oppsto basert på et tips UNE fikk i 2013.

Etter at saken har blitt behandlet i domstolen sitter retten igjen med til dels betydelig skepsis til den historien Mahamud har fortalt om sin bakgrunn, reise til Norge og identitet som ligger til grunn for at han fikk oppholdstillatelse og senere statsborgerskap.

Tror ikke han var analfabet

To av statens argumenter for at Mahamud løy var at han gjorde det for godt på skolen til å være analfabet – slik han hevder – og at han har påfallende gode franskkunnskaper. Dette tyder ifølge retten på at han har hatt skolegang før han kom til Norge, og styrker påstanden om at han er fra Djibouti der fransk er et undervisningsspråk.

Et ID-kort som staten hevder er Mahamuds djiboutiske bror, er enda et sentralt bevis Oslo Tingrett trodde på.

Mahamud har imidlertid sagt at staten tar feil mellom hans bror og forretningsvenn.

Norsk tilknytning kan «bære galt av sted»



I tillegg til å forsøke å bevise at han er fra Somalia, har Mahamud også argumentert for at utvisningen er et uforholdsmessig tiltak overfor ham.

Elden om Mahad-saken: – Ulovlig å gjøre noen statsløs

Han tilknytning til det norske samfunn drøftes også i dommen.

«Han har gjennomført en utvikling og integrering her i landet som må sies å være imponerende. Fra å komme alene fra Afrikas horn til Norge har han lært seg norsk og blitt godt kulturelt og sosialt integrert her i landet.» står det.

Retten vedgår også at hans integrering, jobb og utdanning styrker hans tilknytning til Norge.

«Men retten antar at det i en forholdsmessighetsvurdering som denne vil kunne bære galt av sted om det i for stor grad tas hensyn til arten av utdannelse og arbeid en utlending har, og hvilken nytte vedkommendes jobb har for det norske samfunn – for eksempel i forhold til andre i en tilsvarende situasjon som ikke har like god utdannelse og jobb.»

