Mahad Mahamud flytter til Somalia

Mahad Mahamud, som fikk tilbakekalt sitt norske statsborgerskap, sier han har fått somaliske reisedokumenter og at han vil flytte til Somalia i påvente av ankesaken.

I mars ga Oslo tingrett norske myndigheter medhold i Utlendingsnemndas (UNE) vedtak om å tilbakekalle statsborgerskapet til bioingeniøren og å utvise ham etter 17 år i Norge fordi han skal ha løyet om at han kommer fra Somalia i asylsøknaden.

UNE mener at Mahamud kommer fra Djibouti. Selv sier han at han kommer fra Somalia og fredag viser han VG reisedokumenter som han mener bekrefter dette.

Dette er Mahad-saken * Mahad Abib Mahamud kom til Norge i august 2000 uten identifikasjonspapirer og oppga at han var født i 1986, altså 14 år. * Fikk avslag på asylsøknad, men ble innvilget ett års oppholdstillatelse som ble fornyet i 2002 og 2003. * Fikk bosetningstillatelse i Norge i 2005. Søkte i 2006 om norsk statsborgerskap, søknaden innvilget i 2008. * Har de siste årene vært bosatt i Brumunddal med egen familie. Jobbet tidligere som bioingeniør på Ullevål sykehus. * I april i fjor fattet Utlendingsnemnda (UNE) et vedtak om tilbakekalling av statsborgerskapet og utvisning med varig innreiseforbud. * 6. juni samme år vedtok norske myndigheter å opprettholde vedtaket. * Mahamud gikk til sak mot staten for å få omgjort vedtaket, men tapte. Kilde: NTB

– Jeg har fått reisedokumenter fra somaliske myndigheter. Dette beviser at jeg er somalisk, sier Mahamud til VG.

Han viser fram to dokumenter, en erklæring om nasjonalitet og et reisedokument, begge med foto av ham selv og datert 26. mai i år. Dokumentene er stemplet og i brevhodet står det Den somaliske ambassaden i Belgia.

Men i disse dokumentene staves navnet hans Mahad Abiib Mohamud, ikke Mahamud.

– Jeg vet ikke hvorfor navnet er stavet forskjellig. Det kan være en tastefeil. Alt annet er riktig, sier Mahamud.

Reiser

– Jeg var statsløs etter at jeg ble dømt. Mandag skal jeg til IOM (International Organization for Migration) for å få billett til Somalia siden jeg har fått vedtak om at jeg er utvist, sier Mahamud.

– Ankesaken er berammet til 25. oktober 2018, og mens jeg venter er jeg i limbo, sier Mahamud som forteller at han har fått avslag på utsatt iverksettelse av utvisningen.

Siden han heller ikke lenger har noen mulighet til å livnære seg i Norge, velger han altså å reise. Men det han aller helst vil er å få tilbake sitt norske statsborgerskap.

– Hvis jeg ikke får det, vil jeg i alle fall kunne ta med meg mine opptjente pensjonspoeng til Mogadishu slik at jeg kan starte et nytt liv der. Selv om det er utrygt i Somalia har jeg mulighet til å søke jobb der, sier Mahamud som jobbet som bioingeniør på Ullevål sykehus fram til januar i år.

Saken fortsetter under bildet.

DOKUMENTER: Mahad Mahamud viser fram papirene som han forteller at han har fått i posten fra den somaliske ambassaden i Belgia. Foto: Frode Hansen , VG

– Jeg vil takke det norske folk for 17 fine år her, avslutter Mahamud.

Arild Humlen, Mahamuds advokat, sier at hans kontor har mottatt reisepapirene fra den somaliske ambassaden i Belgia, men at de neppe er videresendt til norske myndigheter ennå. Det er en av hans fullmektiger som har hånd om Mahamuds sak, og VG lyktes ikke i å få tak i henne fredag kveld.