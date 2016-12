Listhaug om alderstester: – Ser etter nye metoder

Kritikere hevder at UDI i for stor grad vektlegger omstridte alderstester. Innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) vedgår at det ikke finner noen helt sikker metode.

– UDIs aldersvurdering tar utgangspunkt i den medisinske aldersvurderingen, som vurderes opp mot øvrig informasjon i saken. Siden det i dag ikke finnes noen medisinsk metode for aldersfastsettelse som gir helt sikre svar, skal resultatet av undersøkelsen være et av flere momenter i en helhetsvurdering i de konkrete enkeltsakene, sier Listhaug til VG via kommunikasjonsavdelingen sin.

Mandag ble aldersundersøkelsene av unge asylsøkere kritisert av Rådet for legeetikk, som i et vedtak hevdet at metodene er «usikre», og at den UDI-oppnevnte legen Jens Grøgaard har opptrått «i strid med etiske regler for leger».

Konsekvensene av alderstestene kan i tilfeller avgjøre om asylsøkerne får opphold eller ikke. Aldersundersøkelsene har også tidligere blitt kritisert av fagfolk.

Opposisjonspartiene på Stortinget er også kritiske, blant annet krever SV full stans av utsendelse av unge asylsøkere der alderstestene har spilt inn.

– Ser etter nye metoder



Innvandringsminister Sylvi Listhaug viser til at det aldersundersøkelsene består av tre elementer: Røgnten av tenner, hånd og en sammenfattig av resultatene. Hun peker på at prosessen først går via både Institutt for klinisk odontologi og det private røngteninstituttet Unilabs, og deretter til Barnesak AS. Til slutt sendes resultatene til UDI.

Ifølge Listhaug ga 40 prosent av aldersundersøkelsene et resultat som tilsier at søkeren var 20 år eller eldre. Da vil UDI konkludere med at vedkommende er voksen.

– Dette viser to ting: At UDI legger inn en sikkerhetsmargin, og hvor viktig det er at vi gjør undersøkelser, sier Listhaug.

Listhaug viser at Folkehelseinstituttet (FHI) fra februar overta oppgaven med å gi et aldersestimat i konkrete enkeltsaker til bruk for UDIs saksbehandling, den vurderingen som Barnesak AS gjør i dag.

– FHI jobber for at metodene som benyttes skal være vitenskapelig baserte, objektive og med så liten grad av skjønn som mulig. FHI vil fortsette å bruke røntgen av hånd og håndrot og av tenner i sine vurderinger. De jobber med å videreutvikle dagens metoder, og om mulig også kombinere disse i flere undersøkelser. Det blir også sett etter å ta i bruk nye metoder på feltet, sier hun.

Grunn til å anta at de er eldre



– Det er viktig å få fastslått alder så godt som mulig, og det er viktig både for myndighetene og søkeren at resultatet blir så riktig som mulig. Dette er viktig både for barn som har krav på oppfølging og tilbud for mindreårige, og for å sikre på best mulig måte at personer som er voksne ikke blir behandlet som barn, sier Listhaug.

Hun peker på at UDI-direktør Frode Forfang har skrevet på bloggen sin at det er grunn til å anta at mange asylsøkere som i Norge får fastsatt alderen sin til 17 år, egentlig er eldre.

– Det skyldes sikkerhetsmarginene UDI legger inn. Når de får et resultat fra de medisinske undersøkelsene som sier at søkeren er 19 år, så setter de alderen til 17, med mindre de har andre konkrete opplysninger som tilsier noe annet, sier Listhaug.