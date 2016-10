Listhaug: - Kommer til å gjøre alt jeg kan for at vi får så få asylsøkere som mulig neste år

Det vil trolig komme dobbelt så mange asylsøkere neste år. Men innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) mener antallet bør være så lavt som mulig fordi Norge allerede har utfordringer med integreringen.

– Jeg mener at det er et mål at tallet skal være så lavt som mulig, men vi må håndtere det samme hva. Det evnet vi å gjøre i fjor. Men jeg kommer til å gjøre alt jeg kan for at vi får så få asylsøkere som mulig neste år, sier innvandrings og integreringsminister Sylvi Listhaug til VG.

Ferske UDI-prognoser anslår at det mest sannsynlig vil komme 8250 asylsøkere til Norge neste år – dobbelt så mange som årets prognoser tilsier.

Listhaug sier det fortsatt er viktig å holde ankomstene lave.

– Vi har en stor integreringsoppgave fremfor oss og jeg mener det er viktig å hjelpe i nærområdene. Hvis det kommer veldig mange hit, legger man beslag på en større del av budsjettet for å hjelpe her, sier Listhaug til VG.

Flere asylsøkere



Dette er prognosene: 2017:

* Ut fra ulike scenarioer har UDI, UNE og politiet regnet ut at det vil komme mellom 3000 og 12 000 asylsøkere neste år. De tror det mest sannsynlig lander på 8.250. * Det inkluderer 1.250 asylsøkerne som forventes å komme gjennom EUs relokaliseringsprogram. * Da ankomstene er avhengig av hva som skjer utenfor Norge, er prognosene usikre.



Statsbudsjettet

* Hvor mye penger som skal gå til asylfeltet, styres blant annet av prognosene. Prognosen som ligger til grunn for statsbudsjettet ble satt i juni og er 10.750 asylsøkere i 2017.



2016:

* Så langt i år har det kommet rekordlave 2.500 asylsøkere til Norge og ifølge prognosene vil det ende på 3.500 når året er omme.

En av hovedgrunnene til at ankomstene til Norge kan øke, er at EU-kommisjonen vil fjerne grensekontrollene.

Grensekontrollene er et ekstraordinært tiltak som ble innført under flyktningkrisen i fjor, da hundre tusener av flyktninger gikk opp gjennom Europa. 31.145 asylsøkere kom til Norge.

– Målet er å gå tilbake til et fungerende Schengen-område så snart som mulig, understreket EU-kommisjonen i september.

Hvis det skjer, kan det komme flere asylsøkere til Norge, anslår UDI.

– Hvis grensekontrollene fjernes, kommer det til å bli økt bevegelse i Europa. Det er det all grunn til å tro, sier Listhaug til VG.



– Grensekontroller er viktige. I Italia sitter det over 100.000 som er kommet fra det afrikanske fastlandet, og det er god grunn til å tenke at mange av dem vil se nordover, kanskje noen til Norge. Og i Hellas er det mange tusen som ikke kommer seg videre sånn som situasjonen er nå, og som kanskje kunne tenke seg det. Også internt i Europa kan det være mange som ikke er registrert, som vil videre, sier Listhaug.

– Håper grensekontrollene fortsetter



Norge, Sverige, Danmark, Østerrike og Tyskland har fått lov til å ha grensekontroller innad i Schengen fram til midten av november.

I et møte med justisministrene fra disse landene gikk Anders Anundsen i forrige uke inn for en felles front mot EU – for å forlenge kontrollene.



Norge har grensekontroll på ferger som kommer til Norge fra Danmark, Sverige og Tyskland.

– Hvorfor trenger vi grensekontroller når ankomstene er så lave?

– En av grunnene til det, er at det er vanskeligere å bevege seg rundt i Europa nå, og det har gjort at vi har fått mer kontroll på situasjonen. Det er ikke bare grensekontrollen i Norge som er viktig, men det er det som skjer ellers i Europa, og derfor håper jeg grensekontrollene fortsetter, sier Listhaug til VG.

Fortsatt lavere enn 2014



Det er et beregningsutvalg fra Utlendingsdirektoratet (UDI), Utlendingsnemda (UNE) og politiet som lager prognosene for hvor mange asylsøkere som vil komme til Norge.

Selv om 8.250 asylsøkere i 2017 er dobbelt så høyt som i år, er det fortsatt lavere enn det som var normalen før flyktningkrisen. Det kom 11.480 asylsøkere til Norge i 2014 og 11.983 i 2013.

Listhaug understreker at prognosene for neste år er usikre.

– Det er veldig vanskelig å vite hva som vil skje. I fjor endte jo ankomsttallene på noe helt annet enn det utgangspunktet var, det var en eksplosjon på høsten, sier Listhaug.

Selv om ankomstene til Norge fortsatt vil være lavere enn normalen neste år, planlegger ikke regjeringen å si ja til noen ytterligere kvoteflyktninger i 2017. I Danmark har debatten rast om et lavt antall asylsøkere bør bety flere asylsøkere.

Listhaug mener Norge allerede har en enorm jobb med å integrere.

– Vi har nå store oppgaver foran oss på å integrere dem som allerede har kommet hit, det er ikke «bare bare». Det er mange som skal lære språk, som skal komme seg i jobb og vi ser utfordringer knyttet til lavinntektsfamilier. Det er mye å gripe fatt i, så vi har mer enn nok å jobbe med, sier Listhaug.

Ser på strenghet



Når UDI, UNE og politiet lager prognoser, ser de også på de innstrammingstiltakene som Norge og nabolandene har gjort. De mener det kan ha en effekt på ankomstene.

Innvilgelsesprosenten for afghanere som søker asyl i Norge er nå nede i 25 prosent, mot åtte prosent for irakere. I september hadde det kommet 2.265 asylsøkere til Norge, mot 4970 til Danmark og 19.860 til Sverige. Listhaug hevder det nå har blitt tydeligere, der ute i verden, at Norge har blitt et strengere land.

– Bare et år, siden vi kom i regjering, har vi hatt lavere ankomster enn Danmark. Det er fordi det nå har satt seg et inntrykk av at i Norge er det strengt, og at hvis ikke du har krav på beskyttelse, er det bortkastet å reise hit, sier Listhaug.

