Listhaug glad for asyl-slakt

– Om vi hadde fått god karakter av denne organisasjonen hadde jeg blitt bekymre, sier Listhaug etter kåringen.

Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS) har trillet terningen på partienes asylpolitikk. Der kommer Fremskrittspartiet dårligst ut.

– De har noen positive ting, som rask retur og at de ønsker flere kvoteflyktninger, men det er en del ting på minussiden som er så graverende at de får dårligst karakter, sier Mari Seilskjær, politisk rådgiver i Noas.

På minussiden mener Noas Frp er ikke opptatte av å respektere folkeretten eller FNs anbefalinger fra høykommissæren for flyktninger. Seilskjær synes heller ikke Frp har gjort nok for tidlig integrering.

Noas' terningkast: Fremskrittspartiet: 1 Høyre: 2 Venstre: 5 Krf: 5 Senterpartiet: 3 Arbeiderpartiet: 3 SV: 5 Rødt: 5 MDG: 5 Terningkastene kan ses på Noas' nettsider.

– I dag starter integreringen når man får oppholdstillatelse, og mange lever altfor lenge i passivitet i mottak. Frps retorikk vanskeliggjør også integreringen, sier hun.

Ap og Sp minst forutsigbare

Seilskjær mener Arbeiderpartiet og Senterpartiet er de det er vanskeligst å plassere. De får begge terningkast tre.

– Det er ikke lett å forutsi hvilken linje de vil legge seg på, og det trekker ned. Arbeiderpartiet har flere vage og uforpliktende formuleringer mens Senterpartiets partiprogram spriker kraftig.

Vurderingen tar inn over seg partiprogrammene, hvordan partiene har uttalt seg i asylsaker, hvor høyt asyl prioriteres, og politikken de har ført i praksis.

– Det er gjort en samlet vurdering

Kriteriene for vurderingen er om politikken er rettssikker, human og i tråd med Norges internasjonale forpliktelser og FNs anbefalinger.

– Om politikken er human kan tolkes ulikt. Hva ligger i vurderingen av hva som er humant?

– En human politikk handler om å styrke asylsøkeres og flyktningers rettigheter og hvordan kan bistå mennesker på flukt. Det er ikke gjort en skjematisk vurdering, men vi presenterer vår totalvurdering av hvor godt partiene kommer ut, sier Seilskjær.

Skal det ikke være mulig å ta innvandringsregulerende hensyn?

– I saker som gjelder opphold på humanitært grunnlag kan man det, men ikke i asylsaker. De som risikerer forfølgelse har ifølge folkeretten krav på beskyttelse. Vi er kritiske til innstramminger som innsnevrer rettighetene til denne gruppen.

Listhaug: Glad for lav karakter

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listaug er ikke overrasket over terningkastet. Hun understreker at det ikke er noe nytt at NOAS er mot Frp, og at partiet fortsatt vil stå for en streng innvandringspolitikk.

– De har vært mot nær sagt alle innstramningene vi har foreslått og innført, og selvsagt gir de oss dårlig karakter, skriver hun til VG i en epost og fortsetter.

– I denne perioden har vi sørget for den strengeste asylpolitikken noensinne. Om vi hadde fått god karakter av denne organisasjonen hadde jeg blitt bekymret fordi da hadde ikke jeg gjort jobben min.

Hun skriver at Frp selvsagt er for god rettsikkerhet og har iveratatt internasjonale forpliktelser, blant annet ved å hjelpe med rekordbeløp til nærområdene.

– Det å slippe opp i asylpolitikken, slik NOAS ønsker, vil være feil grep. Spesielt når vi ser utviklingen over Middelhavet hvor brorparten er økonomiske migranter uten rett på beskyttelse. Jeg er mest bekymret for at partiene som får gode terningkast av NOAS kommer til makten. Det vil gi økt asylinnvandring.

Ap og Sp: – Vi er ikke uklare

– Det må Noas få mene, men vi er ikke enige. Vi registrerer det likevel og tar det til eterretning, svarer Stein Erik Lauvås (Ap) når han konfronteres med Noas' vurdering.

Han mener partiprogrammet slår tydelig fast en streng, rettferdig og human asylpolitikk

– På det området har vi stått stødig både i regjering og opposisjon. Etter landsmøtet har partiet bestemt seg for å se nærmere på norsk praksis når det gjelder barna og hva som er til deres beste, sier han.

Heidi Greni, innvandringspolitisk talskvinne i Sp, er helt uenig i at Sps partiprogram er tvetydig.

– Vi er for permanent grensekontroll. Samtidig vil vi behandle de som faktisk er her på en ordentlig måte og legge til rette for god integrering. Da må vi sørge for rask språkopplæring, og ikke stenge alle muligheter for familiegjenforening, sier hun.