Kristoffer Joner til VG om Facebook-bråket: – Det er mitt budskap

Skuespiller Kristoffer Joner sier han var sikker på at alle forsto at det var et samarbeid som lå bak hans Facebook-innlegg om Sylvi Listhaug.

– Jeg er faktisk litt stolt av det vi har fått til.

Slik oppsummerer Kristoffer Joner et døgn der han har havnet midt i nyhetsbildet på en måte han ikke så for seg.

Det begynte med at han sovnet til at hans Facebook-oppgjør med innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) var blitt den store nyheten mandag kveld – og at han våknet til påstander om at han hadde vært med på å lure folk i en reklamekampanje til inntekt for Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) i samarbeid med reklamebyrået Anorak.

Ringte og fortalte om NOAS



Her forteller Joner VG om hele prosessen fra A til Å, som begynte da Torgeir Vierdal, leder i reklamebyrået Anorak, tok kontakt med ham for rundt en uke siden.

– Torgeir er en bekjent av meg, som jeg har møtt i sosiale lag og som jeg har felles bekjente med. Han ringte og fortalte om situasjonen i NOAS og at de hadde fått sitt budsjett kuttet, og han lurte på om det var en sak jeg kunne engasjere meg i, forteller Joner.

– Jeg syntes det var urimelig at NOAS fikk kutt, fordi i en situasjon med mange asylsøkere er det viktig at de får tilgang til den rettshjelp de har krav på, og der gjør NOAS en viktig jobb, fortsetter han.

Joner forteller videre at de to begynte å snakke om Sylvi Listhaugs Facebook-oppdatering om saken om de afghanske guttene som er blitt sendt ut av Norge, som New York Times hadde en reportasje om, etter at saken først ble omtalt i VG.

– Jeg er Ap-mann så jeg er naturlig nok uenig med Frp og Listhaug, men det er greit at vi er politisk uenige. Det jeg reagerer på er at hun som statsråd legger ut en slik sak og oppfordrer folk til å dele og like den, når det er en sak som angår barn. Jeg synes det var veldig usjarmerende at hun la det ut på den måten, for å si det forsiktig.

KRITISK: Målet for kampanjen, innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug, reagerte umiddelbart på nyheten om at et reklamebyrå sto bak innlegget. Foto: Helge Mikalsen , VG

Joner ville derfor gi sin støtte til NOAS ved å vise motstand mot Listhaugs Facebook-innlegg, og bestemte seg for at han skulle legge ut en tekst på Facebook.

– Jeg var ikke på Facebook, så vi opprettet en ny profil. Vi diskuterte teksten litt frem og tilbake. Jeg ville at den skulle være med mitt personlige språk, men Vierdal foreslo faktisk at jeg skulle dempe noe av språkbruken litt, ettersom jeg hadde hisset meg opp. Men jeg står inne for at jeg brukte ord som «kvalmende» om Listhaug sitt innlegg. Det tåler hun.

Fikk grafikk tilsendt



Det var Vierdal som sendte Joner grafikken han brukte, der det er et bilde av Listhaug og der man oppfordres til å gi 100 kroner til NOAS.

– Jeg kan ikke lage en slik grafikk rent teknisk, og jeg mener det kommer veldig tydelig frem at det var et samarbeid med NOAS, det står jo i teksten.

– Men det står ikke noe om reklamebyråets rolle, angrer du på at dere ikke la til en setning om det?

– Faktisk gjør jeg ikke det, for jeg tenkte ikke tanken en gang. Men dersom noen hadde foreslått det i går, så hadde jeg selvfølgelig gjort det. Jeg samarbeider med andre om idéutvikling hele tiden, og Torgeir er en ekspert på å formulere seg kort og konsist – men dette er mitt budskap.

– Flere hevder at dere har lurt dem som oppfattet dette som et personlig og engasjert innlegg fra deg. Hva tenker du om det?

– Dette er et ekte engasjement fra meg, et engasjement som Torgeir deler, og ingen av oss har fått betalt for dette. Vi har samlet penger til en god sak og skapt bevissthet rundt noe vi er opptatt av. Jeg tror noen føler seg litt tråkket på tærne, og så slår tilbake med ord som «lurt».

– Har du misforstått spillereglene for hvordan man kan bruke sosiale medier?

– Jeg visste ikke at det var noen regel om at man må stå alene om alt på sosiale medier. Jeg skjønner ikke at det er så farlig at engasjerte mennesker har jobbet sammen om et viktig budskap.

Sent søndag kveld opplyser NOAS at de har fått inn nesten 3,5 millioner kroner. Minst halvparten har ifølge organisasjonen kommet inn etter at det ble kjent at kampanjen ble laget ved hjelp av et reklamebyrå.

Ba venner om å dele



Joner forteller at han ringte til rundt ti venner og ba dem dele innlegget, og at det så «tok fullstendig av». Han besvarte de første mediene som ringte mandag kveld, men etterpå satte han telefonen på lydløs.

– Når du ser omfanget saken har fått, vil du fortsette å engasjere deg i slike saker?

– Ja, mitt politiske syn står ved lag.

– Men vil du gjøre som du skriver på Facebook i ditt første innlegg, nemlig slutte å legge ut meldinger der?

– Det ble jo to meldinger, og kanskje kommer det en tredje og siste melding, men så avslutter jeg saken.

Dette sa Listhaug



Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug, reagerte umiddelbart på nyheten om at et reklamebyrå sto bak kampanjen.

– Jeg har stor forståelse hvis noen føler seg lurt: Dette er fremstilt som en reaksjon fra en enkeltperson, og så er det regissert av et reklamebyrå, sa Listhaug til VG tirsdag.

– Dette luktet profesjonell hjelp lang vei. Det som er svært overraskende er NOAS er den som mottar pengene og også er initiativtager, og allikevel ikke er åpne om det, sa statsråden.

Generalsekretær i NOAS, Ann-Magrit Austenå, er ikke enig i at de har lurt folk.

– Dette oppfatter vi at er en genuin reaksjon og uttrykk for et engasjement, og ikke en reklamekampanje i den forstand. Vi har ikke betalt noe penger for dette. Derfor har vi ikke merket denne kampanjen, har Austenå sagt til VG.

– Det Joner skriver, det mener han. Han oppfordrer folk som er enig i hans kritikk mot Listhaug om å støtte oss og den rettshjelpen vi driver. Det er hans faktiske meninger som kommer frem, konstaterer hun.