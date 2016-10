Kommuner som stilte opp i asyldugnaden sitter igjen med millionregninger

Gjøvik kommune brukte ni millioner på husene for enslige mindreårige flyktninger. Nå er det ikke bruk for dem.

Norske kommuner har rustet opp for mindreårige asylsøkere som ikke kommer.

På utgiftstoppen troner Gjøvik kommune med ni millioner investert i et splitter nytt, spesialtilpasset bygg for mindreårige asylsøkere. Imdi ba dem egentlig om å ta imot 25 i år, men de har bare fått seks.

– Hadde vi visst at det bare skulle komme seks, hadde vi aldri bygd disse boligene, sier rådmann Magnus Mathisen til VG.

– Dette har betydd masse unødvendig arbeid og vi har ansatt folk vi ikke burde ansatt. Det gjør at vi mister litt respekten for anmodningene som kommer fra Imdi, sier Mathisen.



Husene er spesialtilpasset som bokollektiv for mindreårige asylsøkere.

– Disse to boligene har kostet over ni millioner kroner, og nå er det ikke behov for dem. De kan ikke lett selges som en privatbolig uten et stort tap, sier rådmannen.



SPESIALTILPASSET: Byggene er nå spesialtilpasset enslige mindreårige asylsøkere, og kommunen sier å gjøre dem om til privat salg igjen blir kostbart. Rådmannen sier de i praksis vil måtte avvikle andre bokollektiv som er lettere å selge uten slike kostbare tap. Foto: Gjøvik kommune

KS jobber nå med en kartlegging av hvordan kommuner som stilte opp i den store asyldugnaden, får millionutgifter. Dette er åtte av kommunene de har funnet så langt:

Gjøvik, Inderøy, Ringebu, Ringerike, Kragerø, Namsos, Sarpsborg og Hamar.



Ringerike – krever tre millioner

• Har sagt ja til 25, har fått 18

• Har bygget opp boliger til de enslige mindreårige

Ringerike kommune vil be IMDI dekke kostnader på tre millioner kroner.

– Ringerike kommune har bygget opp en stor enhet som nå består av 34 ansatte, tre bofellesskap samt samarbeidskontrakt med Ringerike Folkehøgskole. Dette er tiltak som er dyre å utvikle og å drifte for en kommune, sier kommunalsjef Marianne Mortensen til VG.

Hun sier de nå har løpende utgifter for bosetting av opptil 28 personer, fordi de hadde regnet med 25 i år og 30 neste år.

– Konsekvensene for kommunens er dermed kritisk hvis bosettingstallene reduseres for 2016, sier kommunalsjefen.

Kragerø – tap på 200 000



• Har sagt ja til 15, har fått 7.

• Har ansatt ni personer.

• Har inngått leieavtale om en stor tomannsbolig.

Kragerø har inngått en leiekontrakt på et hus og ansatt ni personer. Hvis de får tre av sine syv enslige mindreårige de neste to ukene, blir ekstrautgiften for kommunen 200.000.

– For Kragerø kommune er ikke 200.000 en liten sum, for 200.000 kan vi gjøre voldsomt mye i denne kommunen, sier Torill Sandberg, enhetsleder for kompetanse og integrering i Kragerø kommune.

Hun mener staten bør ta regningen.

– Når statlige myndigheter ber oss stille med et tilbud og vil kjøpe en tjeneste av kommunen, og vi stiller med tilbudet – da opplever jeg spillereglene sånn at myndigheten må betale for den tjenesten, presiserer hun.

Namsos – tap på 1,5 til to millioner

HUS TIL OVERS: Namsos kommune har kjøpt og satt dette huset i stand for totalt 4,1 millioner – for å huse enslige mindreårige. Nå kan de ikke bruke det likevel. Foto: Eiendomsmegler 1 Midt-Norge

• Har sagt ja til 13, har fått fire.

• Har brukt 4,1 millioner på et hus

• Har ansatt 10 personer – nå må fem kuttes.

Namsos kommune regner med at de får en halv million kroner i tap hvis de skal selge huset de har kjøpt. Totalt ender ekstraregningene for barna som ikke kom på mellom halvannen og to millioner, medregnet lønns og personalkostnader på en til 1,5 millioner.



Kommunen mener staten må ta regningen.



– Kommunen har flagget at vi finner det naturlig at Staten, som bestiller, dekker disse kostnadene, sier rådmann Gunnar Lien i Namsos kommune til VG.

Ringebu – investerte fem millioner



• Har sagt ja til fem. Har fått null.

• Investerte fem millioner i å bygge spesialtilpassede boliger.

• Har ansatt én person, midt i prosessen med å ansette flere.

VG skrev denne uken at 50 kommuner som har sagt ja til å få enslige mindreårige i år, så langt ikke har fått noen. Ringebu kommune i Oppland er en av dem.

Dette er tallene bak * IMDIs statistikk fra 25. oktober viser at 195 kommuner har sagt ja til å ta imot enslige mindreårige i år. * Bare 21 av dem har fått alle de ba om eller fler. * 50 av dem har så langt fått null. 41 av de 50 hadde vedtak om å bosette minst 5 mindreårige.

Kommunen trodde de også skulle ta imot enslige mindreårige både i år og neste år, og investerte derfor fem millioner i å bygge et spesialtilpasset bofellesskap.

– Byggeprosjektet ble vedtatt og igangsatt før Imdi begynte å melde til kommuner at behovet for bosetting av EMF var redusert, sier kommunalsjef Gro Li Sletvold til VG.

Inderøy – har brukt 560.000



• Har sagt ja til åtte, har ikke fått noen.

• Har pusset opp et bofellesskap for de mindreårige.

• Har ansatt leder for bofellesskapet. Har lyst ut åtte heltidsstillinger.

Kommunen har så langt brukt 560.000 og vet fremdeles ikke om de vil få noen asylsøkere i år.

– Vi ble anmodet om å ta imot åtte, vedtok åtte og ser på dette som en kontrakt med staten. Vi har pusset opp et bofellesskap for de mindreårige, sa Inderøy-ordfører Ida Stuberg (Sp) til VG på tirsdag.

Sarpsborg – krever 3,3 millioner



• Har sagt ja til 30, har fått 23.

• Laget fremdriftsplan for fem bofellesskap. Kjøpte en bolig til 3,5 millioner og pusset opp en annen bolig til 1,5 millioner

• Ansatte syv årsverk

– Disse medarbeiderne har gått inn i stillinger i kommunen det ikke er stillingshjemler for, sier kommunesjef på helse- og sosial Kirsti Skaug til VG.

Sarpsborg kommune har søkt fylkesmannen om kompensasjon, via skjønnsmidler, på 3,3 millioner kroner.

Hamar – taper én million

• Sagt ja til 25 mindreårige, har fått ni.

• Organisert for fem bofellesskap.

Kommunen sier det ser ut til at de skal få 16 mindreårige asylsøkere totalt i år, og beregner da et økonomisk tap på 0,9 millioner. Det er på grunn av tapt integreringstilskudd og tap på husleie for de fem bofellesskapene de har planlagt.

– Det er uansett ikke en spesielt stor utfordring med et budsjett på 2,5 milliarder kroner. Dette er antagelig en større utfordring for mindre kommuner, sier rådmann Bjørn Gudbjørgsrud til VG.

Hvem skal ta regningen?



Imdi sa denne uken til VG at de ikke har noen totaloversikt over om det blir ekstrakostnader for kommunene – og påpekte at flere kommuner skal få enslige mindreårige før 2016 er omme.

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug har gjennom Stortinget fått spørsmål om hvem som må ta regningen. I sitt svar lovet hun ikke en ny pott for å dekke tapene til kommunene.

– KS skal ha møte med Listhaug i november. Vi ønsker å ta opp at kommunene bør få kompensasjon for de utgiftene de har fått påført – utgifter for å bygge opp et tilbud de har blitt anmodet om, sier fagleder Nina Gran i KS til VG.