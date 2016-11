Hylekoret mot Sylvi Listhaug: – Føler meg ikke lurt

Rundt 70 mennesker ropte av full hals mot Sylvi Listhaugs kontor i Nydalen. Men hovedpersonen selv var ikke å se.

– Det er en skam. Norge tjener masse penger på å eksportere våpen til krigføring. Dette skaper igjen flyktninger, og vi har en plikt til å være med å hjelpe, sier Elisabeth Kristiansen (48) fra Oslo.

Hun er en av rundt 70 mennesker som onsdag ettermiddag møtte opp på utsiden av Justisdepartementet i Nydalen for å delta i hylekoret mot Sylvi Listhaug.

Initiativet kom som følge av at innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) karakteriserte det enorme engasjementet rundt NOAS-aksjonen som et hylekor.

Aksjonistene ville vise statsråden hvordan et hylekor høres og ser ut. I nesten et kvarter hylte og ropte aksjonistene i Nydalen. Om Listhaug var på kontoret er uvisst, hun dukket i alle fall ikke opp under den rundt 15 minutter lange aksjonen.

Kristoffer Joner om Facebook-bråket: – Det er mitt budskap

– En kamp vi alle burde ta



– Jeg synes det var viktig å vise at jeg ikke føler meg lurt, selv om Joner har fått hjelp av et reklamebyrå. Jeg støtter NOAS uansett, og det er viktig at vi går ut og viser vår avsky når en minister går ut og feirer at en 7-åring blir sendt ut av landet, sier Porfirio Gutierrez (44) fra Oslo.

Han sikter til et Facebook-innlegget til Listhaug der hun omtaler Norges asylpolitikk som en av verdens strengeste etter utsendelsen av Mousavi-brødrene. Tidligere i år skrev VG om brødrene som ble sendt ut etter nesten fem år i Norge.

– Det er viktig å bruke stemmen sin, og dette er en kamp vi alle burde ta. Vi har en inkluderingsminister som har misforstått begrepet fullstendig, hun driver jo med det motsatte av inkludering, sier Gutierrez.

Les også: Reklamebyrå står bak Joners Listhaug-kritikk

Vil ikke slutte å hyle



23 år gamle Tale Ellingvåg fra Kragerø var også en del av hylekoret.

Til VG sier hun at hun synes Listhaugs reaksojn på NOAS-saken er skammelig.

– Det burde ikke være mulig for en minister i Norge å oppføre seg på denne måten. Jeg synes hun er fullstendig skammelig, og jeg synes også det er rart at ikke Erna griper inn når hun applauderer at en liten gutt er blitt sendt ut av Norge, sier hun og legger til:

– Om dette hylekoret i dag hadde noen effekt eller ikke er jeg usikker på, men det er viktig at vi er med og engasjerer oss og viser at dette kun er en del av et større engasjement. Og jeg har på ingen måte tenkt å slutte å være en del av hylekoret, sier Ellingvåg.