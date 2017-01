UDI har gjort Mahad Abib Mahamud (30) statsløs, men bioingeniøren er sterk i troen på at han skal få bli i landet han har bodd i de siste 17 årene.

– Forvaltningen har tatt livet av meg. Psykisk er jeg helt ødelagt, men jeg biter tennene sammen. Jeg vet hva jeg står for, sier en rørt, men fattet Mahamud til VG.

Da VG møter bioingeniøren smiler han bredt når han snakker om livet i Norge og kjærligheten til landet han føler seg som en del av. Etter at TV 2 fredag omtalte saken om at UDI vil kaste ham ut, føler han et behov for rose nordmenn.

– Jeg vil ikke svartmale mitt land Norge. Jeg er norsk og beskytter norske interesser. Her har jeg bodd mesteparten av livet og det er her jeg hører til. Jeg er fra Brumunddal.

Som mindreårig asylsøker kom Mahad til Norge for 17 år siden. Han fortalte han var fra det krigsherjede Somalia. Siden har han utdannet seg, stiftet familie og fått seg fast jobb som bioingeniør på Oslo universitetssykehus.

Så kom brevet fra UDI som forandret alt: De hevdet han løy på asylsøknaden sin og at han egentlig kommer fra nabolandet Djibouti. Han mister statsborgerskapet og 20. januar forsvinner arbeidstillatelsen.

– Jeg skjønte ingenting. Det var veldig tøft og tungt å svelge. En ubeskrivelig følelse, sier 30-åringen om reaksjonen etter å ha lest UDI-vedtaket.

Grande om Mahamud-saken: – Vi kan ikke holde på slik i Norge

Vanskelig kamp mot UDI

Mahamud viser VG dokumenter som han har gitt til UDI. Blant disse er det han forteller er et brev fra Somalias minister for indre sikkerhet, Abdirizak Omar Mohamed, som slår fast at Mahamud er fra Somalia. Han viser også frem et brev som sier at Oslo-politiet henla etterforskningen av ham for angivelig å ha løyet i asylsøknaden sin, i mars 2015.

30-åringen sier det er vanskelig å kjempe mot UDI når de avviser alle hans beviser som løgn og fabrikasjoner.

– De sier Somalia ikke er til å stole på, men det som ikke samsvarer er at de forhandler om returavtale med de samme personene som går god for meg.

Vil sette «usaklige» kritikere på plass: Listhaug lei av nazi-stempel

Saken fortsetter under bildet.

FRATATT STATSBORGERSKAP: Mahad Abib Mahamud sier livet hans er blitt snudd på hodet etter beskjeden om at UDI har fratatt ham sitt norske statsborgerskap. Foto: Gøran Bohlin , VG

Uenig med Listhaug

Ifølge TV 2s opplysninger har UDI fått beholde rundt 200 stillinger de fikk under asylkrisen, mot klare føringer fra Sylvi Listhaug om at de ansatte skal gjennomgå gamle asylsaker for å avdekke personer som løy i søknadene sine.

Listhaug ønsker ikke å kommentere Mahamuds sak overfor VG, men diskuterer debatten om asylinstruksen med sine følgere på Facebook, der hun blant annet skriver at «det er god rettssikkerhet i dagens system».

Den meningen deler ikke 30-åringen som vokste opp i Brumunddal.

– Nei, vi må skille maktene fra hverandre. UDI kan ikke ha den anklagende, den utøvende og den dømmende makten. Dette hadde vi jo om på videregående.

Fått med deg? Så mye tjente NOAS på Joners kampanje mot Listhaug

Takker Sophie Elise

Mahamud sier han er sjokkert over den massive støtten han har mottatt fra kolleger, venner og familie. Han er også takknemlig overfor blogger Sophie Elise Isachsen, som i et blogginnlegg med tittelen «Nå er det faen meg nok», raser mot Sylvi Listhaug og behandlingen av Mahamud.

– Hun har strukket ut en hånd til meg og hjulpet meg. Hun snakker for en hel gruppe som sliter og som ikke får til å belyse saken. Så tusen hjertelig takk til henne.

Les stort intervju: Sophie Elise misbrukt på nett

Skuespiller Kristoffer Joner, som også nylig gikk til frontalangrep på Listhaug, får også skryt fra 30-åringen. Vanlige folk på gata har også tatt kontakt.

– Jeg møtte på en fremmed mann som ga meg en varm klem. Jeg var så glad og lettet, så jeg ga ham en skikkelig klem tilbake. Det varmer hjertet, sier Mahamud.

Sett denne? Sophie Elise anmelder «Mannegruppa Ottar»-medlemmer

– Jeg er norsk

Mahamud har klaget inn vedtaket og 21. februar behandles saken i retten. 30-åringen, som er svært opptatt av norsk geografi og historie, beskriver situasjonen han befinner seg i som en «helvetes prosess».

– 21. februar er jo kong Haralds bursdag, så jeg håper jeg kan feire etter den første dagen med rettsmøter.

Han har sovet lite den siste tiden, men håper konflikten med UDI, som han omtaler som er mareritt, snart er over.

– Jeg er norsk. Jeg drar ingen steder.