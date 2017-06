Flertall for ny lov om hva asylbarna har krav på

Ap, Sp og KrF vil ha en ny lov for hva slags omsorg asylbarna egentlig har krav på. Regjeringen har sagt nei, men får nå flertallet mot seg.

VG skrev i mars om at UDI ville lovfeste hva slags omsorg asylbarna egentlig har krav på. UDI påpekte at ulike asylmottak kan ha vidt forskjellige forståelse av hva det betyr å gi barna forsvarlig omsorg, men regjeringen sa en slik lov ikke var aktuelt.

Nå har saken likevel vært til behandling på Stortinget, etter at KrF fremmet forslag om å lovfeste omsorgsansvaret.



Og KrF har fått med seg Ap og Sp. Dermed er det flertall for en ny lov for asylbarna.

– Når UDI sier det er varierende tilbud og kvalitet, og peker på at vi må ha en minstestandard for hva som blir tilbud, mener vi det er viktig å lytte til fagmyndighetene, sier KrFs Kjell Ingolf Ropstad til VG.

– I utgangspunktet ønsker vi at barnevernet skal ta over ansvaret for dem mellom 15 og 18 år, men det er det langt fra flertall for. Dette er et skritt i riktig retning og vil bedre situasjonen for en såbar gruppe, sier Ropstad.

Vil fastsette standard på omsorgen



Saken var tirsdag til behandling i justiskomiteen på Stortinget. Der påpekte Ap og Sp at «det er behov for å lovfeste hva slags omsorg asylbarna har krav på og stille tydeligere krav til asylmottakene».

– Vi kommer til å stemme for å lovfeste, sier Jenny Klinge (Sp) i justiskomiteen til VG.



UDI har tidligere sagt til VG at de flere ganger har fremmet dette forslaget for den politiske ledelsen i Justisdepartementet, uten å få gjennomslag.

– I motsetning til barnevernsfeltet, hvor det er en barnevernslov, forskrifter og en lang tradisjon som definerer hva som er forsvarlig omsorg, så finnes ikke det på dette feltet, sa assisterende UDI-direktør Birgitte Lange til VG i mars.

– Vi tenker at det er viktig når det er så lang botid og en del enslige mindreårige er i våre systemer og mottak i flere år. Da må man ha en formening og en standard for hvilken omsorg de skal ha. At vi kan være klare på at «når dere leverer tjenester til oss, er det disse punktene dere skal levere på». Ikke bare på det fysiske bygget og x antall ansatte, men omsorgen de skal levere på, sa Lange i UDI.

Ikke flertall for å skrote midlertidig opphold



KrF, SV og Venstre har vært tydelige på at de vil skrote ordningen med å bare gi barn midlertidig opphold til de er 18 år.

Et KrF-forslag om å avskaffe ordningen med midlertidig opphold for asylbarn ble også behandlet i justiskomiteen i dag. Men der fikk ikke KrF flertall.

Ap vil beholde ordningen med midlertidig opphold – og det vil regjeringen også.

