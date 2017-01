Advokat John Christian Elden mener regjeringen bryter loven ved å frata Mahad Abib Mahamud (30) sitt norske statsborgerskap.

Lørdag omtalte VG historien om bioingeniøren Mahamud som har bodd i Norge i 17 år, men som UDI vil kaste ut av landet fordi de mener han løy på asylsøknaden sin. De hevder at han egentlig kommer fra nabolandet Djibouti.

Saken har engasjert tusenvis på sosiale medier.

Én av dem er advokat John Christian Elden som i en Twitter-melding lørdag kveld skriver at det er «dumt» av regjeringen å bryte loven som den utøvende makten i landet.

ADVOKAT: John Christian Elden. Foto: Helge Mikalsen , VG

«Her burde regjeringen ta en Helgesen, og skyve loven foran seg», tvitrer Elden og legger til at det er «ulovlig å gjøre noen statsløs».

Overfor VG sier Elden at regjeringen i den såkalte ulvesaken har fastholdt at Norge må forholde seg til internasjonale regler, selv i tilfeller der Stortinget måtte mene noe annet.

– Det er sikker internasjonal rett at det er ulovlig å gjøre noen statsløs. Norge tillater bare ett statsborgerskap, og om han hadde et annet for 17 år siden, var han forpliktet til å oppgi det da han fikk norsk statsborgerskap, sier Elden til VG, før han legger til:

– Her er det dessuten ikke noe annet land som hevder han er deres statsborger. Da bør Norge ha bedre ting fore enn å utfordre folkeretten ved å angripe en flink ingeniør.

Jusprofessor tror Mahad seirer

Jusprofessor Mads Andenæs ved Universitetet i Oslo sier til VG at han mener UDIs vedtak ikke er gyldig – og at Mahad med stor sannsynlighet vil vinne frem i rettssaken, som er satt til 21. februar.

I retten vil Utlendingsnemndas advokat legge vekt på Mahamuds språkferdigheter og intervjuer av familie og ekskone, som de mener svekker Mahamuds forklaring, skriver Klassekampen, som har fulgt saken siden mai i fjor.

– I norsk forvaltningsrett, når du har en så alvorlig sanksjon, så gjelder det et strengt forholdsmessighetsprinsipp og jeg har vanskelig for å se at det kan være oppfylt her, sier Andenæs til VG.

Han legger til at det finnes tre konvensjoner, to FN- og en Europaråd-konvensjon, som snevrer mulighetene for en stat til å ta fra noen sitt statsborgerskap, spesielt i tilfeller der dette fører til at vedkommende blir statsløs.

Andenæs mener at norske myndigheter vil få et stort problem siden bevisbyrden ligger hos dem.

– Det er veldig vanskelig når noen har kommet til Norge som 14-åring og bodd her i 17 år. Bevismessig er det veldig vanskelig å oppfylle kravene rent faktisk.

– Ikke betryggende

Lørdag fortalte Venstre-leder Trine Skei Grande til VG at Mahad-saken er den direkte årsaken til at hun denne uken la frem et forslag i Stortinget om at tilbakekalling av statsborgerskap kun kan skje etter behandling i domstolen.

Andenæs mener, ut ifra det han har lest om saken, at UDIs etterforskning av en stor gruppe somaliere viser at dette forslaget er høyst nødvendig.

– UDI er undergitt politiske prioriteringer og direkte instruksjon fra innvandringsministeren – og det er ikke betryggende at et så inngripende tiltak mot en norsk statsborger kan bli gjennomført på denne måten.