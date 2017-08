Dansk innvandringsminister vil lære av Listhaug: – Norge er helt i front i Europa

Den danske innvandringsministeren Inger Støjberg er imponert over Norges arbeid for å få folk uten lovlig opphold ut av landet.

Støjberg er danskenes versjon av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp). Mandag var de to sammen på Trandum utlendingsinternat for å snakke om retur av asylsøkere

Selv om Danmark er beryktet for å ha en streng innvandringspolitikk, mener Støjberg at Norge gjør en bedre jobb enn Danmark på retur.

– En av de tingene som jeg i høyeste grad skal ha med hjem herfra, er arbeidet med å sende asylsøkere med avslag og kriminelle ut av landet. Der er Norge bedre enn Danmark, og det skal vi lære av, sier den danske innvandringsministeren til VG.

– Norge ligger helt i front i Europa, og derfor er vi mange som vender blikket mot Norge for å lære, understreker hun.



– Oppsiktsvekkende høyt returtall



Sjefen i Politiets utlendingsenhet (PU), Morten Hojem Ervik, sier til VG at de ofte får henvendelser fra andre land som vil lære hvordan Norge jobber med retur.

Det er Politiets utlendingsenhet som driver utlendingsfengselet Trandum og som uttransporterer asylsøkere til hjemlandet når de må ut av Norge.

– Norge har et oppsiktsvekkende høyt returtall, og andre lands myndigheter kommer til Norge for å se hva vi gjør ettersom vi får til dette, sier Ervik.



HØYSIKKERHET: Denne cellen er for innsatte på Trandum som for eksempel har gjort hærverk på det vanlige rommet sitt og midlertidig må flyttes på høysikkerhet. Listhaug og Støjberg fikk mandag en omvisning på Trandum. Foto: Hallgeir Vågenes / VG

I juni 2017 uttransporterte PU 461 personer, deriblant 198 straffedømte. I 2017 er totalt nær 3000 personer blitt uttransportert av PU.

Men de er likevel godt under måltallet Listhaugs departement har satt for dem.

– Antallet som blir returnert har sammenheng med hvor få som kommer, sier PU-sjefen.

– Sylvi og jeg er svært nære



Selv om det denne gangen er Danmark som henter inspirasjon fra Norge, legger ikke Listhaug skjul på at hun ofte ser til sin danske kollega for tips.

VG har tidligere omtalt Listhaug og Støjberg som «tvillingstatsråder». De to er begge kjent for å ha en tøff retorikk om asylsøkere og for å ønske seg en strengest mulig asylpolitikk.

– Sylvi og jeg er svært nære og gode kollegaer, og det betyr at vi meget ofte diskuterer ting med hverandre. Vi snakker ikke sammen hver dag, men vi er veldig god på å sende sms-er. Det er på et veldig vennskapelig plan, sier Støjberg.

– Vi står jo oppi det samme. Hun får også kritikk for sin retorikk i Danmark. De samme som angriper henne, angriper også meg her, sier Listhaug til VG.

GODE VENNER: Sylvi Listhaug og Inger Støjberg snakker ikke sammen hver dag, men det er nesten. Foto: Hallgeir Vågenes / VG

