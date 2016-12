Barneombudet om behandlingen av enslige asylbarn: – Skammelig

Barneombud Anne Lindboe mener regjeringens behandling av enslige asylbarn bryter med barnekonvensjonen.

– Det er skammelig at vi risikerer å ødelegge barns psykiske helse ved å oppbevare dem i mottak på ubestemt tid, sier Anne Lindboe til VG.

Fakta om begrensede tillatelser I juni 2014 bestemte Barne – og likestillingsdepartementet at enslige mindreårige med begrenset tillatelse ikke skal bosettes.

Disse barna har opphold etter utlendingsloven §38, femte ledd. Det innebærer blant annet at de ikke kan få permanent opphold og at tillatelsen ikke gir grunnlag for familieinnvandring.

Tillatelsen gis for ett år av gangen. Begrensningene kan oppheves dersom det legges frem godkjente ID-dokumenter, for eksempel et pass.

Barneombudet har flere ganger tatt opp situasjonen for barn som kommer alene til Norge uten sikre identitetspapirer.

Som VG fortalte mandag, risikerer stadig flere barn å bli sittende flere år i mottak fordi regjeringen har bestemt at de denne gruppen ikke skal bosettes i et fosterhjem eller i en kommune.

For mange barn, spesielt fra Afghanistan, er det imidlertid svært vanskelig å få tak i de riktige dokumentene fra hjemlandet. De får dermed oppholdstillatelser som må fornyes årlig, og som ikke tillater bosetting.

488 barn har nå bodd i omsorgssentre for enslige asylbarn i nærmere ett år, uten et vedtak om bosetting.

– Ingen positiv effekt



Lindboe er glad for at UDI nå roper varsku om situasjonen for disse barna. I likhet med direktoratet advarer hun mot følgene av at barn får livene sine satt på vent i mottak.

Hun mener det er en belastning som vil føre til dårligere integrering, svekket psykisk helse og fare for radikalisering.

– Norge bryter barnekonvensjonen. Det er definitivt ikke til barnas beste ikke å nekte bosetting av barn ved ID-tvil. Vi har heller ikke sett at det er påvist en positiv effekt av denne regelen, i form av at flere dokumenterer identiteten sin.

I brevet til innvandrings – og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) ber UDI departementet om å vurdere bestemmelsen, som ble innført i juni 2014, på ny.

– Annenrangs barn



SV varsler nå at de vil fremme det samme forslaget i Stortinget.

– Disse barna har krav på like god behandling og trygghet som våre barn, sier stortingsrepresentant Karin Andersen.

– Listhaug og regjeringen behandler barna som søker asyl alene som annenrangs barn. Selv om Horne har forsikret om at «alle barn i Norge er våre barn», ville norske barn i samme situasjon vært prioritert for fosterhjem.

Barna det gjelder har fått opphold på grunn av sterke menneskelige hensyn.

«Denne gruppen omfatter også barn under 16 år. Disse skal bli i Norge. De kan fornye tillatelsen sin årlig, og vil få fornyelse såfremt det ikke kommer nye opplysninger som tilsier en annen vurdering.», skriver UDI i brevet til departementet.

Frp: Må vurdere



Justisdepartementet har ikke ønsket å kommentere saken fordi den er til behandling.

– Vi må gå gjennom punktene og se om det er noe som kan gjøres på en bedre måte eller ikke, sier stortingsrepresentant for Frp, Mazyar Keshvari.

– Men utgangspunktet er at de uten beskyttelsesbehov skal rett ut. Det er dette som er alternativet, ikke fosterforeldre. Til tross for at de ikke har behov for beskyttelse, bruker vi skattebetalernes penger på det.

– Men mange av disse barna vil bli i Norge fordi de har fått opphold av sterke menneskelige hensyn?

– Det er forskjellig fra sak til sak, utgangspunktet er at de med beskyttelsesbehov skal få bli i Norge. Og de har vi et opplegg for. Det kan ikke være slik at man automatisk får opphold i Norge, bare fordi man er barn.