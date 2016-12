Asyl-køen i Norge er normal igjen

Antall asylsøkere i norske mottak er tilbake på normalnivået fra i fjor sommer.

Til sammen 14.877 personer bodde på norske asylmottak ved utgangen av november, ifølge statistikk fra UDI.

Dermed er asyl-køen i Norge nede på omtrent samme nivå som i fjor sommer, før den voldsomme pågangen av asylsøkere i fjor høst.

På det meste, i november i fjor, bodde 31.633 personer på norske asylmottak – altså mer enn dobbelt så mange som i dag. I vinter doblet UDI antall saksbehandlere for å ta unna alle søknadene.

Skal bli kortere



5189 personer har i dag saken sin til behandling hos UDI. Etaten regner med at det tallet skal synke til omtrent 4500 i løpet av desember, forklarer kommunikasjonsrågiver Kristian Nicolai Stakset-Gundersen i UDI..

– Hvilke store grupper har ennå ikke fått svar?

– De fleste er fra Afghanistan, Irak og Syria.

– Hvorfor var antall beboere i asylmottak såpass høyt i fjor sommer?

– Da var det mange som fortsatt ventet på bosetting (de med innvilgelse) eller på klagebehandling, og en del ventet på uttransport (de med avslag). Grafen viser at disse kategoriene var i flertall i fjor, forklarer Stakset-Gundersen.

Vanskeligere fra Afghanistan

2016-statistikken fra UDI viser at nesten alle asylsøkere fra Eritrea får innvilget opphold i Norge (93 prosent). De aller fleste fra Syria (85 prosent) og Sudan (78 prosent) får også ja.

Til gjengjeld er norske myndigheter blitt strengere med de mange asylsøkerne fra Afghanistan. Bare 26 prosent av de 4643 søkerne fra Afghanistan hittil i år har fått ja. Norge er også av de strengeste landene i Europa til å sende barn tilbake til Afghanistan.

PS: UDI har offentliggjort statistikk for antall beboere i asylmottak hver måned i 2016 – unntatt oktober, av en eller annen grunn. I grafen øverst i saken forutsetter vi at tallene for oktober ligger midt mellom september og november. Vi har bedt om å få reelle tall fra UDI, og vil oppdatere grafen når vi får det.