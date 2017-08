Listhaug vil lansere offentlig svarteliste for hatpredikanter

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) vil nekte hatpredikanter å komme inn i Norge.

Tidligere i vår lanserte Listhaug at Justisdepartementet skulle se på om en slik liste kunne lages. Innvandrings- og integreringsministeren gjør det nå helt klart at hun vil innføre en slik liste så snart det lar seg gjøre.

Hvis Høyre er med på det, selvsagt.

– Frp vil at Norge skal innføre en svarteliste mot hatpredikanter. Vi er inspirert av det de har gjort i Danmark, og vil forhindre at personer får fritt spillerom i norske moskeer til å predike hat mot jøder, drap på jøder eller drap mot folk som ikke har de riktige holdningene, sier Listhaug til VG.

– Dette er personer som undergraver norske verdier. Den kampen blir viktig fremover, sier Listhaug.

UDI-sjefen: Italia har en migrasjonskrise, ikke en flyktningkrise

Inspirert av Danmark



Danmark har allerede innført en sanksjonsliste som nekter personer som «prøver å undergrave danske lover og verdier, og understøtter parallelle rettsoppfattelser» å komme inn i Danmark.

Per nå står åtte personer på den, hovedsakelig muslimske predikanter, men også en amerikansk kristen predikant.

– Vi har en hatpredikant-liste, noe som betyr at hvis man kommer fra land utenfor Europa, kan man bli nektet innreise i Danmark. Og det har vært et stort og veldig vanskelig arbeid å få opprettet dette, både med det juridiske grunnlaget, men også å få satt noen personer på denne listen, sier den danske innvandringsministeren Inger Støjberg til VG.

SER TIL DANMARK: Sylvi Listhaug (Frp) henter inspirasjon fra Danmark og den danske innvandrings- og integreringsministeren Inger Støjberg. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

Hun var mandag på besøk hos Sylvi Listhaug i Oslo, hvor de blant annet diskuterte mulighetene for en svarteliste i Norge.

– Hvordan avgjøre dere hvem som er hatpredikanter og hvem som bare utøver sin ytringsfrihet?

– Jeg forstår veldig godt at det kan oppstå diskusjoner når man står stå steilt bak ytringsfriheten som vi gjør i Danmark, og som dere også gjør i Norge. Og så er det på andre siden mennesker vi ikke vil slippe inn i vårt samfunn. Jeg har det personlig sånn at jeg ikke mener vi skal være naive og åpne dansk jord for hatpredikanter hvis vi kan holde dem ute, sier den danske innvandringsministeren.

– Vi vet at det er mange hatpredikanter som direkte oppildner folk til hat og terror, og det skal vi ikke åpne dansk jord for, sier Støjberg.

Støjberg vil lære av Listhaug: – Norge er helt i front i Europa

Vil innføre dette i Norge



Listhaug sier at de nå jobber med et slikt forslag i justisdepartementet. Om det faktisk vil bli innført, er en annen sak. For det må Listhaug ha flertall.

– For Frp vil det bli viktig å løfte dette når vi, etter valget, forhåpentligvis skal sette oss ned og diskutere veien videre, sier Listhaug.

– Det er altså ikke sikkert at det kommer et forslag fra regjeringen her?

– Er det opp til meg, kommer det et forslag om å svarteliste hatpredikanter i neste periode. Vi jobber med det nå, og det vil ta noe tid, men vi ser mye på hva Danmark har gjort og hvilke paragrafer som må på plass for å få til en slik liste i Norge.

– Du har tidligere i sommer kritisert Støre for ikke å stå nok opp om ytringsfriheten. Hvordan skal du klare å balansere hvem det er som får ytre seg i Norge og hvem som ikke får det?

– Det må vi gjøre en vurdering av. Det er klart når predikanter prediker at man skal drepe jøder, eksempelvis, eller at man skal drepe folk som bruker ytringsfriheten, er det på tide å sette foten ned. Vi må ikke bli så liberale at vi godtar de illiberale.

– Er det sikkert at du får gjennomslag for denne svartelisten i regjering?

– Ja, vi kommer til å jobbe for det.

– Så ja, det er sikkert at du får gjennomslag?

– Ja, det blir opp til våre partnere, men jeg tenker det er en viktig sak for oss å løfte etter valget, sier Listhaug.

Listhaug og hennes danske kollega: Kjemper om å være strengest i Europa