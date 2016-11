Sjekk den supermånen!

Fikk du et glimt av supermånen denne uken? Hvis ikke kan du trøste deg med dette vakre motivet fra Lyngsalpene i Troms.

– Jeg var på utkikk etter supermånen mandag og tirsdag, men det var skyer, forteller hobbyfotograf Harald Mikal Halvorsen (42) i Tromsø.

Han kommer fra Førde i Sunnfjord, men arbeider som stuert på snurpebåten «Asbjørn Selsbane», som har base i Tromsø.

– Jeg har akkurat investert i nytt fullformat-kamera, som skal være svært bra særlig til nattmotivet, sier han.

Litt sollys på toppen



Onsdag morgen så han muligheten. Det var gått et drøyt døgn siden selve supermåne-dagen, men fortsatt var den svær:

– Jeg satte meg i bilen, og kjørte mot Alta. Etter å ha kjørt et stykke på E6 nordover, så jeg at månen lå lavt over Lyngsalpene, samtidig som vi fortsatt har litt sollys igjen i Tromsø – og den kom opp fra øst. Det faller et svakt sollys på den nærmeste snøkledde toppen, og er sollyset som gir den varme fargen i bildet, og måneskinnet gir ikke så sterke kontraster, forklarer han.

Bildet er tatt ved åttetiden onsdag morgen fra Veibrink i Nordreisa kommune. Tettstedet til høyre er det gamle handelsstedet Hamnes på Ulvøya, som er landets nordligste bevarte handelssted og hvor nesten alle bygningene er fredet.