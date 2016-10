Ørjan (26) trykket feil – bestilte Astrid S-date til 11.000 kroner

Ørjan Pettersen ville bare støtte en god sak, men endte opp med en dyr lærepenge.

Kvaløy-mannen Ørjan Pettersen henvendte seg søndag i desperasjon på Facebook. Ved en feil, hadde han lagt inn et bud på en QXL-auksjon i regi av TV-aksjonen.

Budet lot seg ikke slette, og 26-åringen «vant» dermed et møte med artisten Astrid S, samt konsert- og flybilletter tur retur London for to. Hele gildet koster ham 11.000 kroner.

Veldedighetsaksjonen i regi av NRK P3 hadde flere auksjoner – deriblant en date med Sophie Elise, og en statistrolle i TV-serien SKAM – liggende ute på nettstedet QXL, til inntekt for Røde Kors i helga.

– Det var mange spennende auksjoner der. Da jeg skulle gå ut av Astrid S-auksjonen, presterte jeg heller å legge inn et bud. Det viste seg at budet var umulig å slette, sier Pettersen til iTromsø.

POPULÆR: Astrid Smeplass. Foto: JAN PETTER LYNAU Foto: Jan Petter Lynau , VG

Til VG utdyper han:

– Jeg hadde håpet i det lengste at noen fra Oslo skulle by over, men jeg ble litt nervøs utover kvelden i går.

Mamma vil være med



I desperasjon postet derfor Pettersen et innlegg på Facebook søndag, der han prøvde å få solgt billettene, og i det minste finne en reisepartner. Mandag ettermiddag hadde han fortsatt ikke fått napp.

– Ingen har kjøpt billettene, så dette var en dyr lærepenge. Men «Modern» er veldig ivrig på å dra sammen med meg, humrer 26-åringen.

Pettersen innrømmer at han ikke har noe spesielt forhold til Astrid S. sin musikk.

– Det er grei musikk, men ikke noe jeg setter på hjemme, nei.

På jobb i Nordsjøen



Pettersen jobber til daglig som kokk offshore, og har et håp om at den dyrekjøpte feiltakelsen lar seg rette opp, selv om han er bekreftet som vinner på e-post.

– Jeg har fortsatt ikke blitt kontaktet av P3, og på Astrid S' sin hjemmeside står konserten i London oppført med datoen 16. november – ikke 6. november, som det står i auksjonen.

– Den niende reiser jeg ut på havet, så 16. november er jeg uansett langt ute i Nordsjøen, forteller 26-åringen.

– Da jeg fikk tilslaget, sto det at de skulle ta kontakt med meg i løpet av de neste dagene. Nå håper jeg virkelig at det går an å løse det.

Redaksjonssjef Jan Henrik Mo i P3 opplyser til VG at de ikke har vært i kontakt med Pettersen.

– Vi er blitt gjort oppmerksomme på saken og ser videre på den, sier han.