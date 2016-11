Arkeologer skal ha funnet kirken til Olav den hellige

I en bakgård i Trondheim sentrum har arkeologer funnet rester av det de tror var Klemenskirken der kisten til Olav den hellige sto på alter i 25 år etter hans død.

Fundamentene er trolig det viktigste arkeologiske enkeltfunnet i Trondheim på 100 år.

– Jeg er så sikker som det går an å være. Dette er noe av det mest spennende jeg har vært med på som arkeolog, sier prosjektleder Anna Petersén i Norsk institutt for kulturminneforskning (Niku) til Adresseavisen.

Dateringene av funnet tyder på at kirken ble bygd i 1015.

– Funnene er av stor historisk betydning i nasjonal sammenheng, sier spesialrådgiver Sissel Ramstad Skoglund hos Riksantikvaren til avisen.

Steinfundamentet til en kirke og flere graver ble oppdaget under en forundersøkelse utført av arkeologer fra Niku i fjor høst. Foranledningen var at et selskap skal sette opp et næringsbygg på tomten, som ligger mellom Søndre gate og Krambugata.

Sagaen skal ha det til at kisten med kong Olav Haraldsson ble gravd opp fra bredden av Nidelva 3. august 1031, ett år etter at han falt under slaget på Stiklestad. Hår og negler hadde tydelig vokst som om han var i live. Da ble det avgjort at kong Olav virkelig var hellig, og hans legeme ble båret inn i Klemenskirken.

