Etter tre år med jobbsøking uten å lykkes la Truls Espen Knutsen ut en åpen søknad på Facebook. Over 8.000 personer delte innelgget hans, og nå har det ordnet seg for 26-åringen.

– Jeg fikk masse fine tilbakemeldinger, mange jobbtilbud og jeg kan faktisk ikke huske hvor mange jeg har snakket med etter at jeg la ut innlegget. Jeg tror kanskje jeg var i kontakt med fire ulike arbeidsgivere hver dag, det var helt utrolig hvor mange som engasjerte seg, sier Truls Espen Knutsen.

I forrige uke skrev VG om 26-åringen fra Fredrikstad som søndag 19. mars bestemte seg for å legge ut en åpen jobbsøknad på Facebook. Der valgte han også å være åpen om sin dysleksi.

Etter tre år på leting etter fast jobb håpet han at kanskje noen mennesker ville se innlegget hans og ta kontakt.

Skrev under kontrakt tirsdag



Men det skulle vise seg å engasjere langt flere folk enn Knutsen noen gang hadde drømt om. I skrivende stund er innlegget delt over 8.200 ganger.

– Jeg har aldri vært så populær noen gang, så det har vært ganske overveldende, sier Knutsen til VG.

– Jeg hadde kanskje håpet at 100 mennesker ville dele innlegget mitt. Så det var veldig overraskende at så mange brydde seg. Det viste seg jo å være en ganske bra måte å søke jobb på da, sier Knutsen og ler.

For 26-åringen trenger ikke å lete etter jobb lenger.

Tirsdag formiddag skrev han under på kontrakt med dekkfirmaet Bodahl-Johansen i Fredrikstad. Første arbeidsdag er allerede mandag, og det er en fast stilling.

– Det passer meg helt perfekt. Jeg sa jo tidligere at jeg gjerne ville være i en jobb hvor jeg var mye i kontakt med kunder, og det får jeg her. Dette er salg og service, og det var akkurat det jeg ønsket meg, sier Knutsen.

Følt at dysleksien har vært et hinder



Etter at Fredriksstad Blad og VG skrev om 26-åringen, ble han ringt fra flere aviser. Han var også vært gjest på God Morgen Norge, hvor han blant annet snakket om dysleksien sin.

– Jeg har jo følt at det har vært et hinder i å få jobb tidligere, fordi jeg ikke har gjort det like bra som andre på skolen. Da har arbeidsgivere ofte valgt andre fremfor meg, sier Knutsen og legger til:

– Men etter innlegget på Facebook har veldig mange sagt til meg at det ikke spiller noen rolle om jeg har dysleksi eller ikke, og på jobbintervjuene jeg har vært på, har ingen lagt vekt på det. Man kan jo gjøre en like god jobb selv om man er dyslektiker.

