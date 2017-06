Tolkes som seier for Thommessen

TRONDHEIM (VG) Omstridte og profilerte Olaf Thommessen overlevde som leder gjennom kongressen i Bedriftsforbundet og ser ut til å gå vinnende ut av maktkampen.

– Jeg er vanvittig bekymret for fremtiden for forbundet mitt: De må klare å bygge opp renommeet igjen og jeg tror ikke det er mulig med Olaf Thommessen som leder. Slik det ser ut nå, er sjansen stor for at han får fortsette, men det blir opp til det nye styret å beslutte, sier en av de ansatte som startet opprøret mot Thommessen, Tove Hassel (73).

Les: Thommessen ansatt i fjor

Siste dag i forbundet

Lørdagen er hennes siste dag som ansatt i forbundet: Hennes siste prosjekt var å organisere rammene rundt kongressen, som ble avsluttet lørdag ettermiddag.

Flere som kjenner det indre liv i forbundet, sier sjansen for at det vil bli flertall for mistillit mot Thommessen, ble redusert da Ove Jørn Luktvasslimo trakk seg som styrelederkandidat midt under kongressen fredag. Han var innstilt som ny styreleder.

Han trakk seg som følge av en kombinasjon av omdømmesaken knyttet til striden om Olaf Thommessens lederstil og at han mener det er fare for at bedriftens økonomi ikke tåler at Thommessen blir sagt opp, på grunn av Thommessens fallskjerm.

Veien videre for forbundet er at en allerede opprettet granskingsgruppe/ressursgruppe skal gå grundig gjennom sakene og komme med en anbefaling til det nye styret.

DE VARSLET: Monica Henriksen-Hoset (t.h) og Tove Hassel deltok på kongressen i Bedriftsforbundet i helgen. De er foreløpig ikke blitt bønnhørt i sitt krav om at Olaf Thommessen må gå av. Foto: Bjørn Haugan.

Etter at Luktvasslimo trakk seg, valgte kongressen lørdag erfarne Sigfred Steinen som styreleder.

– Jeg vil ikke uttale meg om enkeltsakene det er uro om, utover at det nye styret begynne å jobbe med det. Jeg håper på en lykkelig løsning for alle, sier Steinen, som tidligere har sittet i styret i samlet 15 år.

Les: Thommessen gikk på dagen etter konflikt

– Hvordan reagerer du på at Thommessen nylig sparket sin nestleder, Marit Momrak Wright?

– Det har jeg ikke lyst til å uttale meg om; det er en personalsak.

– Luktvasslimo sier fallskjermen på rundt en million kroner tilnærmet er på nivå med egenkapitalen i forbundet og at en avgang vil kunne få alvorlige konsekvenser for forbundets økonomi og eksistens?

– Det får han stå for selv. Vi har vært gjennom mange tøffe tak opp gjennom årene og jeg har tidligere vært med på å rydde opp. Vi må satse på planene vi har lagt for å vokse og bedre økonomien, slik at vi kan bli enda bedre på det vi ønsker; å hjelpe små og mellomstore bedrifter.

Les: Tillit i fritt fall

– Er ikke fallskjermen et godt argument for Thommessen; at den kan bidra til at det er vanskelig å kaste ham, fordi det vil ramme så sterkt økonomisk?

– Det får du meg ikke til å svare på.

VALGT: Sigfred Steinen (t.h) ble lørdag valgt til styreleder i Bedriftsforbundet, etter at Ove Jørn Luktvasslimo takket nei i går. Luktvasslimo sa ja til å bli varamedlem, men det sa kongressen nei til. Foto: Bjørn Haugan.

Konflikten i Bedriftsforbundet kom til overflaten 28. april, gjennom et åpent opprør mot Thommessen. Monica Henriksen-Hoset varslet om at Thommessens lederstil er herskende og at hun er blitt utskjelt flere ganger. Forbundets grand old lady, Tove Hassel, støttet henne fullt ut.

I etterkant har flere i organisasjonen uttrykt mistillit til Thommessen.

Thommessen fortalte torsdag at han har sagt opp sin nestleder, Marit Momrak Wright.

Hun svarte med å si at det for henne er «etisk og moralsk uakseptabelt for meg å fortsette med Olaf Thommessen som leder».

– En dårlig sjef



Varsleren Monica Henriksen-Hoset gikk på talerstolen lørdag.

– Noen tror jeg er sykmeldt fordi jeg ikke tåler omstilling. Det er feil. Jeg er sykmeldt på grunn av kritikkverdig ledelse og en dårlig sjef. Min sjef sier jeg er oppsagt på grunn av dårlig økonomi. Men han kan bruke 1,2 millioner kroner på konsulenter.

Hun trakk også frem at hun reagerer sterkt på at nestleder Marit Momrak Wright har fått sparken.

Stillingen til Henriksen-Hoset er redusert fra 100 til 50 prosent.

– Er det aktuelt å komme tilbake?

– Ja, men ikke med Olaf Thommessen som leder.

VG har snakket med flere deltagere på kongressen som mener Thommessen foreløpig har kommet seirende ut av maktkampen i forbundet.

– Bevis



Thommessen har ikke ønsket å prate med VG i kongressalen, men har ønsket å kommunisere via SMS.

– Dette er vel mest et bevis på at de som hevder det er lite takhøyde og toleranse for meningsmotsetninger i Bedriftsforbundet, tar feil, sier han om at Henriksen-Hoset fikk entre talerstolen og angripe ham.

– Som det er tydelig dokumenter på denne kongressen, var forbundet på vei mot konkurs. Snuoperasjonen har vært krevende, men helt nødvendig. Nå har vi medlemsvekst. Den har kommet fordi vi gjør ting annerledes, noe som også har ført til endrede oppgaver og krav til ansatte. At det utløser motstand hos noen, forstår jeg. Men uten det som har vært gjort, hadde medlemmene ikke hatt noe forbund å være medlemmer i, og de ansatte hadde ikke hatt sin arbeidsplass, melder han.

Thommessen skriver til VG at de har sett det helt avgjørende å snu forbundets negative trend og redusere kostnadene.

– Vi skal være et forbund som skaper påvirkning og gode fordeler for medlemmene våre, og da måtte det gjennomføres endringer. Noen av resultatene ser vi, med formidabel vekst. Allikevel må vi være kostnadsbevisste, og legge grunnlaget for en solid og bærekraftig organisasjon. Sånn sett har dette vært en redningsoperasjon.

– Forbundet var på vei mot konkurs og deres redningsaksjon har hindret det?

– Vi har ikke diskutert konkurs direkte i styret, men hvis vi ikke hadde gjør de endringene vi har gjort, ville egenkapitalen bli oppbrukt. Nå er resultatene helt annerledes. Det er jeg glad og takknemlig for, skriver Thomessen.