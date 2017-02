Thon og LO-gigant i het krangel om storregning

I nesten ett år har det pågått en heftig krangel mellom LO-giganten Fellesforbundet og Thon Hotel Opera, om en storregning etter streiken i fjor.

Striden kan føre til at hotellet ikke blir valgt for å huse neste års hovedoppgjør, som det har vært tradisjon for at LO og NHO bruker i meklingsdagene.

– Streikebryteri



De fleste husker hotellstreiken i fjor vår, som Fellesforbundet i LO gjennomførte. Streiken varte i nesten en måned.

Ett av hotellene som ble tatt ut i streik var Thon Hotel Opera i Oslo sentrum.

Fellesforbundet hadde før streiken avtalt med Thon-hotellet at de skulle avholde årskonferanse for rørleggerne fredag 20. og lørdag 21. mai.

Men streiken var ikke over fredag 20 mai (den ble avsluttet 21. mai) og Fellesforbundet måtte bytte sted for konferansen.

– Vi kunne ikke avholde den på Hotel Opera; hvis vi gjennomførte konferansen på et hotell som var tatt ut i streik, ville det vært streikebryteri mot våre egne medlemmer. Det var rett og slett ikke mulig, sier leder Joachim Espe i Rørleggernes Fagforening i Fellesforbundet.

– Ikke kompromiss



Siden 2007 har stuepikene og de andre organiserte innen hotell og restaurant vært medlem av Fellesforbundet, som tradisjonelt har vært et forbund for «gutta på gølvet» i industrien. Rørleggerne er en egen avdeling i forbundet, på linje med hotell og restaurant-ansatte.

Hotellet tilbød å arrangere konferansen senere, men den ble flyttet til LOs kurs- og konferansested på Sørmarka utenfor Oslo.

Men Thon Hotel kjøpte ikke argumentene til Fellesforbundet om at deres bestilling av rom, konferanse og middag for 56 gjester bare kunne kanselleres sånn uten videre, selv om noen av deres kollegaer ved hotellet var tatt ut i streik.

– De ville ikke engang være med på noe kompromiss, hvor vi bare tok deler av regningen: De krevde at vi skulle betale regning på 170.0000 kroner for konferansesal, rommene og middagene, sier Espe.

– Juridisk dårlig sak



Fakturaen viser at Thon Opera Hotel blant annet krever å få 20.000 kroner for kansellering av leie av konferanserommet La Traviata, kansellering av 56 middager til 645 kroner og for 38 enkeltrom i to døgn.

Først skjedde dialogen om regningen direkte med hotellet, men de satte etterhvert en advokat fra Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) på saken.

– Det kom inkassokrav og vi kom til at vi måtte betale. Vi har ingen sterk juridisk sak fordi rommene og konferansen var bestilt og ikke ble avbestilt før fristene. Men det skyldes altså streiken. Selv om vi juridisk har en dårlig sak, mener vi at de burde sett våre etiske dilemmaer og i det minste vært med på en diskusjon om å redusere kravet sitt, sier Espe.

Boikott?

Forbundets styre behandler saken senest denne uken.

– Vi aksepterer at en kontrakt er en kontrakt, men jeg må si at jeg synes det er trist at partene ikke har greid å komme frem til en minnelig ordning. Vi var gjennom en tøff arbeidskonflikt i vår og det hadde vært fint om dette kunne løst seg i et kompromiss, sier forbundsleder Jørn Eggum i Fellesforbundet.

Det har blitt diskutert å boikotte hotellet, men det har ikke Fellesforbundet støttet, fordi det blir feil å aksjonere mot et hotell som kan ramme egne medlemmer.

Men VG vet at forbundet vil vurdere om et annet hotell skal brukes under neste års hovedoppgjør. Partene har brukt Thon Hotel Opera under meklingen de siste oppgjørene.

– Ikke streikebryteri å være gjest



Advokat Kjell Ola Berg i NHO har behandlet saken på vegne av Thon Hotel Opera.

– Det er ikke streikebryteri å være gjest på et hotell som er tatt ut i streik. Jeg skjønner utfordringen til rørleggerne i Fagforbundet, som opplevde at deres fagforeningskollegaer i forbundet var i streik, men det er noe Fellesforbundet får håndtere og ikke noe de kan kaste over på en kontraktspart, sier Berg.

Han sier hotellet holdt åpent innenfor de reglene som gjelder når deler av personalet er tatt ut i streik.

– 49 av 220 ansatte var tatt ut og hotellet kunne holde åpent. Rørleggerne i Fellesforbundet bestilte konferansen allerede 25. november året før og de avbestilte først to dager før konferansen skulle finne sted, lenge etter alle avbestillingsfrister hadde utløpt. Da påførte de hotellet store kostnader, som de har juridisk rett til å få dekket.

– Forøvrig så har de vist liten vilje til å se at de har en dårlig juridisk sak: De betalte ikke før det ble tatt ut stevning, sier Berg.