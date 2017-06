Thommessen bekrefter: Sparker sin nestleder

Bedriftsforbunds-leder Olav Thommessen bekrefter at han har sparket sin nestleder, Marit Momrak Wright. Hun svarer med å si at det er moralsk uakseptabelt å jobbe under ham.

Striden i forbundet ble offentlig kjent 28. april, da to av de ansatte i Bedriftsforbundet, Tove Hassel og Monica Henriksen-Hoset, varslet om at flere ansatte følte seg dårlig behandlet av Thommessen.

– Hun er sagt opp



Denne striden når stadig nye høyder: Administrerende direktør Olaf Thommessen går nå ut med informasjon om at han har sagt opp sin nestleder:

«Nestleder Marit Momrak Wright har vært sykemeldt. Hun er sagt opp, og slutter i jobben i midten av juni. Inntil da er hun fritatt for arbeidsplikt. Oppsigelsen skyldes personalmessige forhold som jeg foreløpig ikke kan kommentere, utover å opplyse om at det er forhold som handler om helt andre ting enn den påståtte konflikten eller organisasjonsendringer», skriver han i en mail til VG.

– Etisk og moralsk uaktseptabelt



Wright svarer slik:

SLÅR KRAFTIG TILBAKE: Marit Momrak Wright sier det er uforenlig med hennes verdier å jobbe under Olaf Thommessen. Foto: Frode Hansen , VG

– Jeg startet opp som leder for kommunikasjon og samfunnskontakt og nestleder i Bedriftsforbundet i januar dette år. Tiden i Bedriftsforbundet har gitt positive opplevelser i møte med medlemmer og kolleger. Imidlertid er det etisk og moralsk uakseptabelt for meg å fortsette med Olaf Thommessen som leder, skriver hun i en mail og fortsetter:

– Hans forhold til organisasjonens medlemmer, styrende organer og ikke minst ansatte, er utenfor mine normer.

Les: Thommessen truet med stein

Hun fremholder at hun som nestleder i virksomheten også har hatt personalansvar.

– Konstruktive tilbakemeldinger er av Thommessen vurdert som illojalitet. Uken før pinse ble jeg sykemeldt. Fredag kveld samme uke sendte Thommessen meg oppsigelse. Jeg har overfor Thommessen avvist insinuasjoner som er brukt for å få meg ut av organisasjonen. Styret er orientert om dette.

Olaf Thommessen I årene 2002–2011 var Thommessen aktiv Venstre-politiker. Tidligere har han også drevet sitt eget rådgivningsselskap innenfor samfunnsansvar, Etheco. Han var gift med supermodell Vendela Kirsebom (46) frem til de i 2007 gikk fra hverandre etter 11 års ekteskap. 19. september 2005 fikk Thommessen en alvorlig hjerneblødning og havnet i koma. Han var ute på en joggetur ved Holmenkollen da han plutselig falt om. Etter dette var han sykmeldt i et drøyt år. Olaf Thommessen (47) ble ansatt som ny generalsekretær i Plan Norge etter Helen Bjørnøy høsten 2013. Der gikk han på dagen etter en konflikt. Han har vært ansatt som toppsjef i Bedriftsforbundet i ett år, forbundet er en konkurrent til Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), men har fokus på små og mellomstore bedrifter.

Les: Thommessen gikk på dagen etter feide

– Totalt uenig



– Det også ukjent for meg at jeg ikke har arbeidsplikt, slik Thommesen opplyser til VG. Han sier til VG at han ikke kan gå inn i saken, men følger likevel opp med å påstå at oppsigelsen ikke har noe å gjøre med konflikten i forbundet. Det er jeg totalt uenig i. Det har jeg også informert styret om.

Striden mellom sjefen og nestsjefen skjer samtidig som styret i forbundet samles i ettermiddag, både for å legge planene for helgens kongress og for å behandle mistilliten til Thommessen, som har kommet til uttrykk flere ganger.

Styremøte torsdag kveld



Etter hva VG forstår skal Thommessen i ettermiddag delta i det forberedende styremøtet til kongressen. Så samles styrerepresentantene alene til styremøte, hvor Thommessen-saken skal på bordet.

Da saken sist ble behandlet i styret, valgte man ikke å uttrykke mistillit, men å undersøke hva som har skjedd.

Den granskningen og en bedriftsintern undersøkelse vil trolig bli lagt frem.

Hvis styret forsatt har tillit til Thommessen, så kan det likevel være at stormen ikke er over for Thommessen.

Medlem i valgkomiteen, Steinar A. Grønhaug, og forbundsveteran Rolf Rekstad sa til VG i formiddag at kongressen må få fyllestgjørende informasjon om saken. De sa også at det meget vel kan hende at det nye styret, som kongressen skal velge, må gripe fatt i saken i etterkant av kongressen.