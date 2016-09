Sykehus-streiken: Så mye tjener legene på ordningen de kjemper for å beholde

Landets sykehusleger kjemper for å beholde en ordning hvor de kan jobbe 60 timer i uken, hvor mange håver inn flere hundre tusen kroner ekstra i året.

185 leger og psykologer ble tidlig fredag morgen tatt ut i streik. Dermed er i alt 498 sykehusansatte i streik, og tolv sykehus er nå berørt.

Det dreier seg om prinsipper, og penger:

VG har bedt om og fått lønnstall fra arbeidsgiverorganisasjonen Spekter, som viser hva dagens rullerende vaktplaner gir legene.

Her er noen hovedtall:

** I snitt jobbet legene i sykehus 44,13 timer i uken, inkludert overtid, i 2015.

** Gjennomsnittslønnen for overleger, inkludert overtid er 1 131 438 kroner (2015-tall), lege i spesialisering; 836 569 kroner. Snitt for alle leger er på 996 691 kroner.

Det betyr at de passerer en million kroner i lønn i år.

For mange leger utgjør såkalte uforutsette vakter en stor del av inntekten. Uforutsette vakter er ledige vakter i arbeidsplanen og disse vaktene godtgjøres med en høyere sats enn annen overtid. Det er i hovedsak de som er omfattet av arbeidsplanen og vaktordningen som arbeider de ledige vaktene når kollegaer som er syke, på kurs eller av andre grunner er borte.

Les også: Fare for polstreik fra lørdag

14 000 leger



Tallene for 2015, viser at rundt 9000 av 14000 leger tar slike vakter. Samlet ga det legene 460 millioner kroner.

Og; Det er noen som virkelig tjener gode penger på ordningen:

** De 500 legene med høyest utbetaling av uforutsette vakter tjente i fjor i snitt 221 988 kroner hver på å ta uforutsette vakter. Det vi si at fem prosent av de som jobbet uforutsett vakt i 2015 fikk utbetalt 24 prosent av totalen.

** De 100 legene med høyest utbetaling av uforutsette vakter i fikk ut 361 000 kroner hver på den ordningen.

** 23 leger fikk 400 000 kroner eller mer for uforutsette vakter i 2015.

** Ti leger tjente mellom 500 000 og 900 000 kroner ekstra på denne ordningen.

** I snitt fikk legene 37 293 kroner i slik overtid, mens de fikk 23 000 i annen

Trappes opp fredag ** 12 sykehus i Norge er rammet av streik etter at meklingen mellom Akademikerne Helse og Spekter brøt sammen onsdag 7. september. 185 nye leger tas ut i streik fra fredag 16. september. ** Akademikerne har da 498 medlemmer i streik ved følgende 12 sykehus: Oslo universitetssykehus, Sykehuset Østfold, Helse Stavanger, Helse Bergen, Finnmarkssykehuset, Vestre Viken, Akershus universitetssykehus, Sykehuset i Vestfold, St. Olavs Hospital, Sunnaas, Nordlandssykehuset og Helse Nord RHF. – Opptrappingen setter ikke liv og helse i fare. Akuttbehandling, kreftbehandling, psykisk helse og barn er skjermet, forsikrer forhandlingsleder Rune Frøyland i Akademikerne helse. ** Brorparten av de streikende er leger, mens også andre yrkesgrupper som ingeniører, økonomer, jurister og samfunnsvitere er tatt ut i streik.

overtid. I tillegg har de en ordning hvor de i 2015 fikk 114 305 kroner i snitt i såkalt utvidet arbeidstid, som den enkelte lege kan inngå avtale med arbeidsgiver om.

– Mange leger tjener veldig mye



– Mange leger tjener veldig mye på dagens ordning som Legeforeningen nå vil tariffeste som eneste mulige, sier Spekter-leder Anne-Kari Bratten.

– Men hovedproblemet med ordningen er at den gjør det vanskelig for sykehusene å planlegge driften, sier Bratten.

Hun gir et eksempel:

– I en avdeling er det åtte leger i turnus. En overlege har eksempelvis rett til inntil 10 dager kurs for faglig utvikling hvert år. Men selv om vi vet om fraværet mange måneder i forveien, kan vi ikke sette inn andre leger: Det er bare de syv kollegaene som kan fylle det hullet. Og er det en 19 timers tilstedevakt, gir det rundt 20 000 kroner bare på en vakt, sier hun.

Hvilende vakt



I dag tillater tariffavtalen at legene kan jobbe inntil 60 timer i uka og 19 timers vakter. Legene selv ønsker ofte å jobbe mange timer pr. uke og helg komprimert, slik at dette kan avløses med lavintensive perioder - ofte en uke fri.

Bratten sier arbeidstidsbestemmelsene ble avtalt i en tid da det var mulig å hvile på vakt og det var mangel på leger.

– I dag er situasjonen en annen. Og når vi stadig hører klager over at det er mange slitne leger som jobber mye lenger enn alle andre i helsevesenet, da synes vi det er på tide å søke løsninger som er mer tilpasset den enkelte lege og resten av arbeidslivet, sier Bratten.

– Dere anklages for å ville fjerne disse kollektive ordningene med mer individuelle ordninger?

– Det er feil, vi har ikke krevd noen endringer av avtalen, og arbeidsplanene skal uansett utarbeides samlet for alle leger i avdelingen og i samarbeid med de tillitsvalgte. Det er Legeforeningen som har ønsket å tariffeste et prinsipp om at arbeidstidsplanlegging kun kan gjøres på en måte.

– Sier du at dere kan fortsette med dagens ordning?

– Ja, vi kan videreføre dagens tariffavtale. Denne streiken henger ikke på oss.

Forhandlingsleder Rune Frøyland i Akademikerne helse leder forhandlingene på vegne av legene. Han sier vi er ved sakens kjerne:

– Bratten vil videreføre dagens tariffavtale, men ikke dagens ordning. Dagens ordning er slik at 95 prosent av vaktene skjer innenfor en rullerende vaktordning. Det vil vi videreføre, men det nye er at denne innarbeidede ordningen er i ferd med å bli uthult: Enkeltsykehus anført av sykehuset i Østfold har begynt å tolke at individuelle avtaler kan brukes parallelt.

Kjernen i konflikten

– Så kjernen i konflikten dreier seg om at dere vil avtalefeste den innarbeidede praksisen i tariffavtalen?

– Ja, vi streiker for å presisere at dagens ordning skal gjelde, sier han.

Spekter har i mange år vært anklaget for å hindre at legene blir fast ansatt; leger kan måtte vente til langt opp i 40-årene for de blir fast ansatt.

– Det løste vi langt på vei i 2015, da vi avtalte at alle leger skal bli fast ansatt når de starter sin spesialisering. Midlertidig ansettelser for leger i spesialisering er altså under utfasing, slik vi og Legeforeningen er enige om, sier Bratten.

– Vi avtalte det, ja, men bare 1,5 prosent av legene har fått fast jobb: Det tar veldig mange år før de fases inn, så det er på ingen måte løst, sier Rune Frøyland i Akademikerne.

Saken fortsetter under videoen

Avviser



Spekter anklages også for å tillate individuelle arbeidsplaner som åpner for at flere intensive arbeidsuker kan legges etter hverandre.

– Det eneste individuelle her, er at arbeidsgiver mener at vi må sette opp arbeidsplanene etter hvilke leger som vi vet er på jobb eller ikke. Hvis vi vet at en lege er borte, må vi jo planlegge med en annen. Dette motsetter Legeforeningen seg ved å streike for å få innført en planleggingsmetodikk vi ikke kan fortsette med. Arbeidsplanene skal være like kollektive som de alltid har vært, og sier hun:

– Arbeidsbelastning skal fordeles mest mulig jevnt, slik det står i tariffavtalen, og tillitsvalgte skal selvsagt involveres i utarbeidelsen av planene. Selv om Legeforeningen hevder det, er det ingen arbeidsgivere som kommer til å sette opp 60 timers uker 38 uker i strekk.

– Fire uker med over 60 timer



Rune Frøyland sier virkelighet ser annerledes ut fra deres side av bordet.

– Hun må gjerne si det, men jeg fikk nylig en telefon fra en lege i Østfold som fortalte at han i sommer jobbet fire uker med over 60 timers uke, på rad. Det var det han ble tilbudt. Poenget er at det fortsatt er slik at halvparten av legene ikke har fast jobb: De går i vikariater og kan vanskelig si nei når arbeidsgiverne presser på for å få dem til å ta vakter.

– Er du enig i at 60-timers uke bør fases ut?

– Det kan være i fremtiden når det blir flere leger, men det vi forholder oss til akkurat nå er en toårig tariffavtale, hvor vi bare skal se to år fremover.

– Det fremstår som underlig at bare legene i vaktsystemet kan ta ledige vakter; dere kan mistenkes å forsvare en ordning fordi legene tjener stort på det?

– Inntil det kommer flere leger, er dagens ordning den beste. Derfor ønsker vi å tariffeste den i to år til. Hvilke systemer vi skal enes om i fremtiden, må vi se på utenfor slike korte toårsperspektiv, sier legenes forhandler.

Lav lønn sammenliknet med utlandet



Overlege Albert Bolstad ved Diakonhjemmet sykehus og styremedlem i Overlegeforeningen har i ett innlegg i YngreLeger.no hentet statistikk fra OECD som viser at norske leger relativt sett tjener lite sammenliknet med det gjennomsnittlige lønnsnivået i Norge – når en sammenlikner med andre land:

– Lønn til norske legespesialister er 1,68 ganger høyere enn norsk gjennomsnittlig lønnsnivå. Sammenlignet med andre land som rapporterer lønn til OECD er dette lavt, fremholder han.