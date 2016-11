Støre vil gi millioner til organiserte

GOL (VG) Ap-nisse Jonas Gahr Støre har med en sekk full av skattefradrag til LO-konferansen på Gol – til de som er organisert i LO og andre arbeidstakerorganisasjoner.

Fradraget fagorganiserte kan trekke av på skatten har stått stille siden 2013: 3850 kroner. Støre sier at Arbeiderpartiet vil øke det til 4200 kroner neste år og at det bare er begynnelsen.

65 millioner til å begynne med



– Skal vi klare å beholde og utvikle viktige kvaliteter ved norsk arbeids- og samfunnsliv må vi ha en politikk for økt organisasjonsgrad. Det mest direkte virkemiddelet vi har er skattefradrag for fagforeningskontingent. Ap går derfor inn for å øke fradraget til 4200 kroner, samlet 65 millioner kroner, sier han til VG.

– Vil øke betydelig



Han sier de vil øke det ytterligere.

– Det har bygd seg opp et stort etterslep. Verdien av fradraget er redusert og det gjør at vi vil øke fagforeningsfradraget betydelig i årene fremover. Fradraget skal stimulere til å organisere seg og da går det i gal retning når verdien på fradraget faller, sier Støre.

Etterslepet han snakker om, kommer frem i et samfunnsnotat i LO som viser at fradraget til arbeidstakerne i 2009 utgjorde 54 prosent av kontingenten for en industriarbeider. Siden fradraget knapt har vært endret siden den gang, har andelen sunket til 48 prosent.

– LO-økonomenes fremskrivninger viser at dersom utviklingen fortsetter, vil fradragsandelen for en gjennomsnittlig industriarbeider reduseres fra dagens 48 prosent til 34 prosent i løpet av en 10-års periode. Det er en tendens vi ønsker å snu og det er derfor nødvendig å øke fradraget, sier Støre.

– Viktig for den norske modellen



Andelen arbeidsgiverne må betale prosentjusteres og fradraget ligger fast på 60 prosent av det arbeidsgiverne betaler for å være medlem av eksempelvis Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

– Dette forsterker skjevheten i maktforholdene i arbeidslivet, sier Støre.

Han sier det er underliggende og bredere grunner til at fradraget skal være høyt.

– Vi hører stadig oftere hvor viktig trepartssamarbeidet er, hvor myndighetene samarbeider med arbeidstakerne og arbeidsgiverne. Det blir trukket frem som helt sentralt for den norske modellen. Så ser vi at organisasjonsgraden i Norge går ned og at lønningene presses på grunn av sosial dumping og stadig mer innleie.

Forsikring for seriøst arbeidsliv



Utvikling i maksfradrag for fagforeningskontingenten 1977: 1400 kr. 1980: 1800 kr. 1999: 900 kr. 2003: 1450 kr. 2004: 1800 kr. 2006: 2250 kr. 2007: 2700 kr. 2008: 3150 kr. 2009: 3600 kr. (54 %) 2010: 3660 kr. 2012: 3750 kr. 2013: 3850 kr. (51 %) 2015: 3850 kr. (48 %) Tallene i parentes viser fradragets prosentvise størrelse av kontingenten for en gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Arbeidsgivernes kontingent er fast på 60 prosent. Kilde: Samfunnsnotat 11/15, LOs samfunnspolitiske avdeling.

– I en slik situasjon blir fagforeningsfradraget veldig viktig og burde få arbeidsgivere som tror at det er mer lønnsomt med uorganisert arbeidskraft, til å tenke seg om. Fradraget og fagorganisering er en forsikring for et seriøst arbeidsliv, sier han og viser til at det er mange arbeidsplasser hvor det knapt er organiserte, sier Støre.

– En kombinasjon av historisk høy arbeidsinnvandring fra lavkostland, mer sosial dumping og en sterk vekst i bemanningsselskapenes utleie av arbeidskraft har ført til et omfattende løsarbeiderregime i noen bransjer, der risikoen ved å organisere seg er høy, og hvor de organiserte arbeidstakerne i beste fall utgjør et lite mindretall på arbeidsplassen, sier han.

Fradragets historie



Da fradraget for fagforeningskontingent ble innført i 1977 ble taket satt til 1 400 kroner. Den gang dekket det de fleste forbundenes kontingentsatser. Tre år senere ble det justert opp, fra 1400 til 1800 kroner. Deretter sto beløpet stille, helt til Bondeviks første regjering halverte beløpet i 1999.

Senere er beløpet gradvis justert opp igjen, til det i 2013 kom på 3850 kroner.

Midlertidighet



Da Høyre og Frp inntok regjeringskontorene i 2013 begynte de ikke en ny nedbygging av fradraget, men det har stått stille siden.

– Det betyr jo en reell svekkelse, siden prisene og lønningene har steget; realverdien har gått ned. Derfor må fagforeningsfradraget opp, sier Støre.

Vil ikke røre, vil ikke øke



Ap må få flertall for sitt forslag og han får ikke den støtten fra regjeringen. Politisk rådgiver Morten Bakke i Arbeids- og sosialdepartementet vil ikke kommentere Støres argumenter utover at regjeringen ikke vil øke fradraget.

– Regjeringen ønsker å opprettholde fradraget på samme nivå som nå, men vi har ingen planer om å øke det, sier han.