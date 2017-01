Stein Erik Hagen: Mangel på jobber til unge kan tvinge frem borgerlønn

DAVOS (VG) Stein Erik Hagen frykter mange unge vil slite med å komme i arbeid. Han mener Norge bør utrede borgerlønn, for å sikre inntekter til folk som ikke får seg jobb.

– Når du er på World Economic Forum i år, blir det spådd en fremtid med sjåførløse biler, roboter, kunstig intelligens og helt andre måter å tilby tjenester på. Noe som gjør at det ikke er behov for ansatte slik vi er vant til det i dag, sier Hagen.

Vi sitter i kongressenteret i Davos og på programmet i møterommene er nye teknologiske løsninger sentralt tema.

– Robotene kommer i stadig flere bransjer, også i vår bransje innen matvareproduksjon, hvor de vil overta stadig mer av produksjonen.

En ny rapport offentliggjort i Davos til fulle bekrefter utviklingen.

Les også: EU vil gi roboter rettigheter

– Vil tvinge seg frem



Han er også inne i netthandel, gjennom Komplett.no, og varsler en revolusjon, som kommer til å koste arbeidsplasser.

Borgerlønn: Blir også kalt garantert minsteinntekt, samfunnslønn , eller borgerinntekt .

, eller . Ved borgerlønnssystemet vil innbyggere motta en standard pengesum, uavhengig av inntektstatus. Det vil sørge for at folk ikke havner utenfor, mener tilhengere av ordningen.

Borgerlønnen betales til alle på individuell basis, uten økonomisk prøving eller arbeidskrav. Kilde: Basic Income Earth Network (BIEN) og Wikipedia

– Flere her i Davos mener netthandelen vil øke fra dagens ti prosent av markedet, til førti prosent om ti år. Det vil føre til at millioner av butikkjobber forsvinner; mange tusen i Norge. Med øket automatisering og roboter, så er det svært mange arbeidsplasser i Norge som vil forsvinne i årene fremover. Dette er jobber som i stor grad unge mennesker uten særlig utdanning har, sier Hagen.

Han tror mangelen på jobber for unge mennesker kan tvinge frem borgerlønn i Norge: I stedet for å jobbe får de en begrenset lønn.

– Når vi oppdager hvor mange unge som ikke kommer til å få seg jobb, så tror jeg det borgerlønn vil bli satt på dagsordenen, sier han.

– Det er nemlig en av de store utfordringene i et Norge i dag, på vei ut av oljealderen:

– Rundt regnet en tredjedel i arbeidsfør alder står utenfor arbeidslivet, en tredjedel jobber i det offentlige og bare en tredjedel i det private. Når oljeinntektene faller og stadig flere faller utenfor arbeidslivet, så må noe gjøres, og jeg tror det er verdt å utrede borgerlønn, slik man nå tester i Finland, sier han.

I prøveprosjektet i Finland får 2000 personer nå utbetalt gratis støtte på 5000 kroner hver måned. Deltagerne i borgerlønnprosjektet har allerede mottatt sin aller første utbetaling, skriver E24.

Les mer: Slik funker borgerlønn-testen

Les også: Sveits sa nei til borgerlønn

– Mange betenkeligheter

LO og andre er sterkt imot en slik ordning, fordi det vil føre til en mye mer lagdelt samfunn.

– Jeg deltok i dag på en sesjon hvor dette var tema. Det er selvfølgelig mange betenkeligheter med et slikt system, men jeg tror ikke det er bærekraftig for Norge hvis stadig flere skyves over på uføretrygd. Det er en stor utfordring for Norge å øke sysselsettingen for å få folk inn i arbeidslivet igjen, sier Hagen.

Han sier oljenedturen, kombinert med at bare en tredjedel jobber i privat sektor, tilsier at vi i Norge vil våkne opp til en kalddusj en dag.

– Fremtiden fordrer at robotene produserer så effektivt at de kan finansiere en eventuell borgerlønn. Jeg er redd for at det vil være krevende å øke skattene for å opprettholde dagens velferdsnivå. Dette er en debatt med mange sider, som jeg tror det er fornuftig at Norge tar, sier Stein Erik Hagen.

Les også: Robotene overtar selskap

MDG: Vil utrede

Andre land: Skottland og Canada skal være klare for å følge i Finlands fotspor, mens Sveits sa i sommer nei til innføring av borgerlønn. Men i India går det mot å innføre ordningen, etter at tanken har fått grobunn hos myndighetene, skriver avisen Business Insider.

Miljøpartiet De Grønne (MDG) vil utrede borgerlønn og kortere arbeidsdag, som alternativ eller supplement til dagens velferds- og trygdeytelser.

Partiet vil også utrede om borgerlønnen bør være et fast beløp eller differensieres etter tidligere inntekt, skriver Aftenposten.

Nasjonal talsmann for partiet, stortingsrepresentant Rasmus Hansson, beskriver en ordning som «sikrer alle en minimumsinntekt» når det blir mangel på jobber som følge av økt bruk av roboter og økt digitalisering.

– En situasjon med mange utenfor arbeid kan true demokratiet. Vi må ta på alvor at vi må starte diskusjonen om løsninger for en sånn situasjon, sier han.

På spørsmål fra Aftenposten om hvordan innføring av borgerlønn vil kunne påvirke integreringen, svarer Hansson at deres borgerlønn kun er tenkt rettet mot norske statsborgere.

– Før man får statsborgerskap, må andre ordninger gjelde, mener han.