Slik vil SV skrote au pair-ordningen

SV har forberedt og gjort klar et forslag for å legge ned au pair-ordningen i Norge.

– Formålet med au pair-ordningen var at det skulle bidra til kulturveksling. Dessverre er den målsettingen i stor grad endt opp i at de som kommer blir underbetalte hushjelper. Da er det på tide å ta konsekvensen: SV vil derfor fremme et forslag overfor Stortinget, hvor ordningen legges ned, sier SVs arbeiderpolitiske talskvinne, Kirsti Bergstø til VG.

Au pair-ordningen er igjen på dagsordenen, fordi det stadig oftere dukker opp saker hvor au pair-er er misbrukt, senest denne uken hvor en forretningsmann og hans kone ble dømt til fengsel for å ha utnyttet to filippinske au pairer.

I går gikk 1. sekretær Peggy Hessen Følsvik og Fagforbundsleder Mette Nord hardt ut mot ordningen i VG, fordi de mener den er blitt en hushjelp-ordning for velbestående.

– Må handle



Bergstø sier det er motvillig de fremmer forslaget.

– Vi skulle veldig gjerne beholdt ordningen, men det er så mange som utnytter den, at vi må handle. Dessverre forsterker regjeringen denne utviklingene, ved å nedlegge Au pair-senteret, som har vært det eneste stedet au pairer kunne gå, får å få hjelp, sier hun og viser til at regjeringen vil stanse støtten til senteret fra 1. april.

– Det er et sterkt feilgrep at au pair-senteret som har vært statlig finansiert, men drevet av Norsk Folkehjelp og Fagforbundet, nå legges ned. Siden senteret ble opprettet har det hatt stor økning i antall henvendelser, fra 348 i 2013 til 1214 i 2015, sier Bergstø.

– Sårbare



Hun fremholder at ordningen svikter på flere nivåer:

– De senere årene er det blitt kjent mange eksempler på at reglene tøyes, at au pairene jobber mer enn de skal, at det er mindre kulturutveksling enn det skal være. Det er også flere eksempler på grov utnytting og svært alvorlige forhold. Det er klare tegn på at mange utnytter ordningen for å skaffe seg billig hushjelp og barnepass, tjenester som ville kostet mye mer ved en vanlig ansettelse.

– Det at et ungt menneske, som regel en ung kvinne fra et fattig land, bor og jobber hjemme hos en familie langt hjemmefra er i seg selv en sårbar situasjon. Maktforholdet blir skjevt, og mulighetene både for å tøye regelverket og for grove brudd på au pairens rettigheter blir stort, sier hun.

Les også: Slik blir de misbrukt

90 prosent fra Filippinene



SV har i arbeidet med å fremme forslaget, hentet inn informasjon om ordningen:

** I 2015 ble det gitt 1336 oppholdstillatelser for au pairer i Norge, nesten 90 prosent av dem fra Filippinene.

** I 2013 innførte den rødgrønne regjeringen et nytt regime for å slå ned på utnyttelse av au pairer; en karanteneordning kom på plass: I 2016 ble 29 personer ilagt slik karantene av Utlendingsdirektoratet (UDI). Det er en kraftig økning fra 2015, da syv personer ble ilagt karantene. I 2014 ila UDI to personer karantene.

Til Dagens Næringsliv opplyser visum- og au pairenheten i UDI at ytterligere cirka 50 personer har vært til vurdering for karantene og at antallet som blir ilagt karantene er firedoblet.

Flere etapper



Hun sier SVs forslag har flere etapper, hvor avvikling er utgangspunktet, men at au-pairene må sikres bedre, før ordningen legges ned.

– Vi mener støtten til Au pair-senteret må videreføres, slik at de får nødvendig hjelp til ordningen er avviklet og at det jobbes for å sikre deres rettigheter og at det lages ordninger som straffer de som utnytter dem.

– Følger ordningen



Statssekretær Torkil Åmland (Frp) hos innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) lukker ikke døren for å avvikle ordningen, men vil ikke konkludere nå:

– Regjeringen er opptatt av å forhindre at au pair-ordningen misbrukes, og fortsetter arbeidet mot sosial dumping. Vi må sikre at au pair-ordningen brukes for kulturutveksling og forhindre misbruk. Regjeringen vil derfor følge nøye med på ordningen. sier Åmland til VG.

Her er SVs forslag i sin helhet:



I

Stortinget ber regjeringen starte arbeidet for å avvikle au pair-ordningen.

II

Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å gjenoppta den helt nødvendige økonomiske støtten til Au pair-senteret.

III

Stortinget ber regjeringen fremme forslag om en lovendring som sikrer at familier ikke får motta au pair dersom en person i familien er ilagt straff, eller særreaksjon for forhold som kan føre til fengselsstraff, for handlinger mot en au pair.

IV

Stortinget ber regjeringen fremme forslag om lovendring for å sikre at vertsfamilier som grovt eller gjentatte ganger bryter lover eller regler som skal beskytte au-pairer kan miste retten til å ha au-pair for alltid.

V

Stortinget ber regjeringen endre alternativene for vedtak om utestengelse fra muligheten til å ha au-pair fra ett, tre og fem år til henholdsvis to, fem og ti år.

VI

Stortinget ber regjeringen fremme forslag om at det må fremlegges politiattest for å kunne bli vertsfamilie for en au pair, og vurdere hvilke forhold som bør føre til at man ikke får mulighet til å bli vertsfamilie, av hensyn til au pairens sikkerhet.