Slik vil regjeringen bekjempe nulltimerskontrakter

Arbeidere må ha en stillingsprosent og det skal være et tak for innleie av arbeidskraft. Dette foreslår arbeidsminister Anniken Hauglie i nytt høringsbrev som sendes ut i dag.

I begynnelsen av juni varslet arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie kamp mot såkalte «nulltimerskontrakter»; at arbeidstakere er ansatt, men med uten lønn mellom oppdrag.

Da flere av forslagene først ble skissert av arbeidsministeren i begynnelsen av juli trodde ikke Arbeiderpartiet at arbeidsministeren kom til å holde ord. De mente forslaget virket som lureri.

Forslagene ut på høring

Nå er et forslag om regulering av arbeidskraftinnleie sendt ut på høring. Målet er å fremme lovendringer til høsten.

Dette er hovedforslagene:

• Arbeidstaker må ha stillingsomfang



• Ny hjemmel for midlertidig ansettelse i bemanningsforetak

• Innleie-kvote på 10-15 prosent

Ifølge forslaget skal hva som er fast ansettelse defineres i arbeidsmiljøloven med vilkår om at 1) ansettelsen må være tidsubegrenset, 2) arbeidstaker må ha et reelt stillingsvern og 3) arbeidstaker må sikres forutsigbarhet i form av et reelt stillingsomfang, kommer det fram i høringsbrevet.

– Det betyr at kontraktformen om ansettelse uten lønn mellom oppdrag, som har fått mye kritikk, vil bortfalle. Men for å samtidig sikre bedrifters mulighet til å leie inn vikarer ved for eksempel sykdom og permisjon, foreslår vi en ny hjemmel for midlertidig ansettelse i bemanningsforetak, forteller Hauglie.

Hjemmelen skal kun gjelde bemanningsforetak, og bare for arbeidstaker som skal leies ut til reelle vikariater.

Setter tak for innleid arbeid

LO og Ap har tidligere tordnet mot løsarbeidersamfunnet og lovløse tilstander i norsk bygge- og anleggsbransje, med økende og omfattende bruk av innleid arbeidskraft og hvor arbeidere ikke får lønn mellom ulike jobber.

Et tak på innleid arbeid på 10-15 prosent antydes også i høringsbrevet, og er ifølge arbeidsministeren ment for å redusere innleieandelen der utfordringen er størst, nemlig bygg- og anleggsbransjen.

– Ved for eksempel byggeplasser er det en stor andel av arbeiderne som er innleid. LO har foreslått å forby dette, men vi mener at dette er for drastisk og i realiteten umulig. Derfor foreslår vi en innleiekvote på 10-15 prosent.

Les også: Vil forby bemanningsbransjen

Hun mener at en kvote-ordning vil gi mer fleksibilitet til fordel for avskjed eller permittering av ansatte. Samtidig er hun åpen for hva høringsinstansene mener om prosentandelen.

– Med dette mener vi at vi klarer å balansere de ulike hensynene for å bli kvitt såkalte nulltimerskontrakter slik at folk kan få en forutsigbar inntekt, begrense innleie og samtidig sikre bedrifters muligheter til å leie inn arbeidere til reelle vikariater hvor en erstatter en annen ved for eksempel sykdom og svangerskapspermisjoner, konkluderer Hauglie

Ap tidligere hardt ut

Etter at flere forslag til lovendringer ble skissert i begynnelsen av juni gikk Arbeiderpartiet gikk hardt ut mot Hauglies kamp da noen av forslagene ble nevnt i begynnelsen av juni. Ap uttalte da at de fryktet arbeidsministeren holt folk for narr.

– Dette er en regjering som gjennom fire år med ulike grep har svekket tryggheten i arbeidslivet. Den erfaringen gjør at jeg er skeptisk, sa Arbeiderpartiets Torstein Tvedt Solberg om forslaget da det tidligere ble skissert.

Han viste også til endringene i arbeidsmiljøloven som trådte i kraft for drøye to år siden, og møtte massiv kritikk fra opposisjonen.

Fått med deg denne? Så mye koster du Norge

– Aps tidligere forslag har vært for dårlig, de har vært halvveis og lite gjennomtenkt, og derfor har vi ikke kunne støtte det tidligere. Forslagene klarer ikke å ivareta vanlig vikarvirksomhet som alle bedrifter har behov for, sier Hauglie om kritikken fra Ap.

Ønsker innleid-kvote

Departementet og partene i arbeidslivet har tidligere møttes for å diskutere regelverksendringer. NHO og LO var da positive til lovendringene som da ble skissert.

Boye Ullmann organisasjonsarbeider i Rørleggernes fagforening i Fellesforbundet i LO kalte forslaget en «bomble» og «nesten for godt til å være sant» da det tidligere ble skissert en kvote på 10-15 prosent innleid arbeid.

Les også: Hauglie ber om å åpne dørene for unge som sliter

– Hvis Høyre vil sette tak på innleie på 10-15 prosent og hindre at folk ikke får lønn mellom oppdrag, ja da rapper de klærne til Ap, og vel så det, sa Ullmann til VG da.