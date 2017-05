Omdømmeekspert: – Tilliten til Thommessen i fritt fall

To professorer med omdømme som felt, tror det vil bli vanskelig for Olaf Thommessen (50) å fortsette som leder i Bedriftsforbundet.

– Det er ingen tvil om at den interne kritikken svekker Olaf Thommessens posisjon som leder i Bedriftsforbundet. Noe av det viktigste en leder må ha, er tillit, både internt og ikke minst utad. Nå er den tilliten i fritt fall, sier professor Tom Karp ved Institutt for ledelse og organisasjon ved Høyskolen Kristiania.

Konflikten



28. april fortalte VG at flere ansatte og tillitsvalgte ikke har tillit til forbundsleder Olaf Thommessen i Bedriftsforbundet.

Olaf Thommessen ** Trakk seg som partilederkandidat i Venstre januar 2004 til fordel for Lars Sponheim. I mars samme år ble han valgt til nestleder i partiet. ** Giftet seg med den kjente toppmodellen Vendela Kirsebom den 24. august 1996. Paret flyttet fra hverandre etter 11 års ekteskap. ** Sønn av avdøde NOAS-stifter Annette Thommessen og Henrik P. Thommessen. ** Utdannet siviløkonom, har blant annet jobbet for Norges Eksportråd, i Orkla og sjef i Plan.

Blant annet sto en varsler og en annen ansatt frem med beinhard kritikk av hans lederstil.

Torsdag kom det frem at styret i Bedriftsforbundet behandlet den betente konflikten onsdag, og kom til at Thommessen får fortsette som leder.

Begge de to som stod frem i VG med kritikk av ham, reagerte kraftig på at han får fortsette. Også andre i forbundet reagerer på det, men vil ikke stå frem av frykt for represalier.

– Spørsmålet er om tilliten kan gjenoppbygges. På kort sikt er det vanskelig, men jeg antar styret setter i gang en prosess som gjør at man vil forsøke å få det til på lang sikt, sier Karp.

– Kan bli vanskelig å bli sittende



Karp er i tvil om det er mulig.

– En slik sak har alltid flere sider, men når kritikken er så åpen og fra flere kilder, så må jeg si jeg er i tvil om det er mulig å gjenvinne tilliten. Kritikken svekker hans posisjon, hans handlingsrom og respekt, både internt og utad. Da kan det bli vanskelig å bli sittende.

Han sier forbundet er nødt til å gripe fatt i problemet og ikke skyve det under teppet.

– Det er vanskelig å gå videre med en leder som har fått så kraftig kritikk, hvis man ikke greier å løse opp i det som har kommet opp. Tillit og makt er nært knyttet. Skal du bruke makt, må du ha tillit. Hvis du misbruker makten, da har man et alvorlig problem.

MAKT: Professor Tom Karp sier makt og tillit er nært knyttet. Foto: Privat.

Karp sier saken fremstår som veldig vanskelig å løse.

– Jeg kjenner saken kun fra media og det er grunnlaget jeg uttaler meg på. Det ser ut som om styret tror på Thommessen og fortsatt har tillit til ham. De må se om striden fører til at organisasjonen blir handlingslammet. Griper de ikke fatt i det, har problemet en tendens til å vokse.

– Syretest



Det vektlegger også professor Peggy Brønn ved Institutt for kommunikasjon og kultur ved handelshøyskolen BI.

– Syretesten er hvis ansatte begynner å slutte. Da må styret reagere og da er trolig Thommessens dager talte. Problemet er at det er veldig vanskelig å bygge opp igjen tillit. Det er nesten umulig, sier professor Brønn.

Hun er bekymret over det varsleren sa til VG i går: At verken leder i kontrollkomiteen eller styreleder har satt seg ned med henne, etter at hun sende sitt brev, for å høre hva hun har å si.

– Hun fremstår som en varsler og da bør vi man bli tatt på alvor. Hvis det medfører riktighet at de knapt har snakket med henne etter at hun varslet, da har forbundet et stort problem.

TEST: BI-professor Peggy Brønn sier syretesten på om Thommessen kan fortsette, er om folk begynner å si opp. Foto: BI

– Kjent mann



Brønn sier Thommessen har et stort problem.

– Man er den man er og det er vanskelig å endre seg og lederstil. Han er en kjent mann og det er en tendens i Norge at man ansetter kjente mennesker, fordi man tenker at det vil gjøre at bedriften selv blir kjent.

Bedriftsforbundet er en arbeidsgiverorganisasjon som organiserer 4000 små og mellomstore bedrifter i konkurranse med Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

Vil ta tak i arbeidsmiljøet

– De to akademikerne bruker sin professorale tyngde til å uttale seg i en sak de kun kjenner gjennom mediene. Det er sjeldent et godt grunnlag å uttale seg på. Bedriftsforbundet har behandlet de omtalte klagene i sine styrende organer, og har vurdert hvordan man ønsker at denne saken skal håndteres videre. På bakgrunn av dette vil jeg, i samarbeid med de ansatte, arbeide med arbeidsmiljøet internt i Bedriftsforbundet. Dette vil skje parallelt med at vi fortsetter den vellykkede strategien for vekst, som for første gang på mange år har gitt en økning i antall medlemmer, sier Olaf Thommessen.