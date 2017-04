Nytt angrep på havnemonopolet fyrer opp ny EØS-strid i LO

To uker før LO-kongressen går Bedriftsforbundet til angrep på det de mener er en ulovlig videreføring av laste- og lossearbeidernes monopol i en rekke norske havner.

Mandag morgen sendte Olaf Thommessen, som er toppsjef i Bedriftsforbundet, en klage til Konkurransetilsynet med krav om at havnemonopolet må knuses.

Bedriftene i forbundet mener at LO og NHO ulovlig viderefører et monopol som Høyesterett i desember i fjor erklærte som ugyldig og i strid med EØS-avtalen, i den såkalte Holship-dommen.

Krever forbud



– Vi har bedt Konkurransetilsynet forby disse laste- og lossekontorenes virksomhet, og pålegge alle norske havner å innføre fri konkurranse i tråd med Høyesteretts dom, sier Thommessen til VG mandag formiddag.

Høyesterett delte seg i plenumsdommen som ble avsagt i desember i fjor. Flertallet på 10 mot syv dommere slo fast at havnearbeidernes boikott mot selskapet Holship i Drammen havn var ulovlig.

Ifølge Holships advokat, Nicolay Skarning i advokatfirmaet Kvale, har den årelange boikotten mot Holship opphørt, men det er også det eneste som har skjedd siden Høyesteretts avgjørelse i fjor.

Tariffavtale



To måneder før Høyesteretts dom forelå – men etter at EFTA-domstolen hadde slått fast at havnemonopolet var i strid med EØS-avtalen – undertegnet LO og NHO en ny tariffavtale som videreførte havnemonopolet i tariffperioden fram til våren 2018.

– En tariffavtale mellom LO og NHO kan naturligvis ikke gå ut over en avgjørelse i Høyesterett, sier Nicolay Skarning.

Transportarbeiderforbundets leder Lars M. Johnsen sa til VG i fjor at han var klar til å mobilisere hele LO-familien i en ny kamp mot hele EØS-avtalen, dersom de tapte i Høyesterett.

Ypper til EØS-kamp



Mandag formiddag sier Johnsen at situasjonen i havnene, og den ferske klagen, vil gi næring til EØS-motstanden i LO, foran LO-kongressen i mai.

– Skal vi oppfylle Høyesteretts dom og EØS-avtalen, så bryter vi en ILO-konvensjon som Norge også er bundet av. Eneste løsning på dette dilemmaet er at Norge går ut av EØS-avtalen, som stadig hardere utfordrer arbeidstagernes rettigheter og tariffavtalene, sier transport-lederen til VG.

Transportarbeiderne, med LOs støtte, mener at havnearbeidernes rettigheter er beskyttet i en ILO-konvensjon som er bindende for Norge, og som må lovfestes når det viser seg at den ikke kan gjennomføres via tariffavtaler.

Ulovlig



Men Olaf Thommessen mener at partene plikter å rette seg etter Høyesteretts dom:

– Dommen håndheves ikke slik den skal, under dekke av litt ulike forklaringer. Men vi mener at dommen gjelder for alle selskaper i alle norske havner, og at et ulovlig monopol videreføres, sier han.