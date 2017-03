Norsk kommune lokker sykepleiere med 100.000 i bonus

Lille Hattfjelldal kommune lokker svenske og andre sykepleiere med inntil 100 000 kroner hvis de binder seg til å jobbe hos dem i minst to år.

Og ikke nok med det. Selv nyutdannede sykepleiere starter med 10 års ansiennitet – noe som betyr en årslønn på 435.800 kroner hvis de bestemmer seg for å jobbe i den lille kommunen med rundt 1500 innbyggere på Helgeland i Nordland.

– Stillingene ble lyst ut i svenske aviser rett over grensen før helgen. Vi har ikke hatt noen veldig storm, men etter oppslag i svenske medier i går har det kommet en del mailer og telefoner fra folk som er interessert, sier helse- og omsorgsleder i kommunen, Elisabeth Bogfjellmo. til VG.

Hun forteller at saken blant annet er omtalt i den svenske avisen Västerbottens-Kuriren.

Svenskene løper ikke lenger over grensen for å jobbe i Norge. Antall svensker som har søkt autorisasjon for å bli sykepleier i Norge er halvert på bare ett år.

Måtte ta grep

– Har dere gjort noe slikt tidligere?

– Ikke som jeg kjenner til. Utfordringen i forhold til å rekruttere sykepleiere har vart i to-tre år, men nå er det så prekært at vi må sette inn tiltak for å få opp fagdekningen for å kunne drive forsvarlig, sier Bogfjellmo.

De trenger sykepleiere både i hjemmetjenesten og på sykehjemmet i kommunen.

Hun forteller at formannskapet har vedtatt å bevilge inntil 500 000 i rekrutteringstilskudd.

Så langt er fire stillinger utlyst, to hundre prosent og to 80 prosent.

– En 100 prosent stilling gir 100.000 kroner, beløpet reduseres ut fra hvor stor stillingen er. Er det en 80 prosent stilling, er det 80.000 kroner, sier Bogfjellmo.

Og ja, man må betale skatt av bonusen.

– Det tar tid før man blir varm i trøya på en ny en ny arbeidsplass og da håper vi at de velger å bli, sier Bogfjellmo til SVT Nyheter som også har omtalt rekrutteringsstuntet for å få flere sykepleiere til Hasttfjelldal.

SVT skriver at det også er mangel på sykepleiere i Sverige.

Patrik Persson (C), ordfører i omsorgsnemnden Storumans kommune på den andre siden av grensen, har ifølge SVT forståelse for hvorfor Hattfjelldal søker etter svensk arbeidskraft men mener hans kommune ikke kan møte lønnen.

– Det her er et innlandsproblem. Alle kommuner trenger spesialistkompetanse, sier han til SVT Nyheter