LO advarer mot «svært uetiske» kontrakter for unge arbeidstagere

Selskaper og foretak har ansatte på frilanskontrakter, men opptrer som vanlige arbeidsgivere, ifølge LO.

– Vi har fått en del henvendelser som vi ikke har fått tidligere, fra unge arbeidstagere med kontrakter hvor stillingene blir kalt «frilans», men hvor det i realiteten er hybridkontrakter som er vanskelige å definere som enten frilans eller et vanlig «arbeidstager og arbeidsgiver»-forhold, sier ungdomsrådsgiver Pål Henriksen Spjelkavik i LO.

Henvendelsene har kommet fra unge personer i salgsjobber, ofte i forbindelse med gatesalg, men også dør til dør.

– De kan for eksempel bli beordret til å dra til nabobyen for å selge noe. Arbeidsgiver stiller hverken materiell, utstyr eller transportmiddel. Mange får heller ikke yrkesskadeerstatning om det skjer en ulykke, selv om de er på jobb, forklarer han.

VG har fått tilgang til en av arbeidskontraktene som LO har fått inn i sommer. Den slår fast at frilanserens lønn kun baserer seg på provisjon.

Frilanseren i 20-årene, som jobbet for design- og kommunikasjonsbyrået Face2Face, forteller at hun sluttet i jobben etter to vakter, begge uten et eneste salg. Hun måtte dessuten kjøpe arbeidsantrekket, en hvit skjorte, for egne penger.

– Du kan kanskje si at jeg ikke ga jobben en reell sjanse, men det ville krevd mye øving før jeg hadde blitt en god selger. Det merket jeg med en gang, så jeg valgte like gjerne å slutte før jeg hadde tjent en eneste krone, sier hun.

Arbeidskontrakten slår fast at hun ikke hadde rett til sykepenger de første 16 dagene, ettersom hun var engasjert som frilanser. Det ble likevel lagt opp til at hun skulle jobbe åtte timer hver hverdag, forteller hun selv.

I kontrakten heter det at «arbeidstiden kan variere som følge av det oppdrag hun til enhver tid er tilknyttet».

Det går også frem av kontrakten at arbeidstager ville kunne få erstatningsplikt ved skade på arbeidstagers materiell, slik som bord og stoler til utsalgsstedet.

David Marinius Karlsen, konsulent i Face2Face, bekrefter overfor VG at de bruker frilansere til flere ulike oppdrag.

– Vi bruker frilansere der det er relevant, så ansetter vi så mange vi kan. I mange tilfeller har frilanserne ren timelønn, andre ganger er det en kombinasjon, og noen ganger er det ren provisjonslønn. Det er en hel vanlig måte å gjøre det på, sier han.

– Denne frilanseren forteller at hun ble bedt om å jobbe fulltid gjennom sommeren, uten timelønn?

– Man blir ansatt fast om oppdraget er omfattende nok til det. Jeg kjenner ikke denne konkrete saken, men det kan godt hende hun har mulighet til fast ansettelse om oppdraget blir langsiktig. De fleste frilansere jobber kun i korte perioder, og man definerer uansett selv hvilke oppdrag man vil ta.

Han stusser for øvrig over at den tidligere frilanseren mener hun måtte betale for den hvite skjorta selv.

– Rutinen for frilansere er at de får refundert utlegget i sin helhet mot kvittering. Vi ber ikke frilansere betale eget arbeidsantrekk. Hun skal ha dette refundert – bare å ta kontakt med oss.

ADVARER: Ungdomsrådgiver og sjef for LOs sommerpatrulje Pål Henriksen Spjelkavik. Foto: LO

LO: – Lite vi kan gjøre

Spjelkavik i LO bekrefter at de kjenner til flere tilfeller der arbeidstagere har jobbet syv og åtte timer lange dager uten å tjene noe som helst.

– Arbeidsmarkedet for unge er svært presset, hvilket gir spillerom for useriøse arbeidsgivere som stiller urimelige krav til unge som ønsker seg jobb. Når dette er situasjonen, tar mange ungdommer oftere til takke med ymse arbeidsvilkår for i det hele tatt å få seg jobb, sier han.

– Men er disse kontraktene ulovlige?

– Vi kan ikke se at det er ulovlig, men det går imot det trygge arbeidslivet. Vi mener i hvert fall at det er svært uetisk.

– Så hva kan LO gjøre for disse unge arbeidstagerne?

– Det er ganske lite vi kan gjøre. Vi kan si at beklager, men vi kan ikke se at dette bryter med loven. Da får de enten fortsette under vilkårene som vi godt forstår at de er misfornøyde med, eller søke nye jobber.