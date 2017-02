Jonas Bals: – Har selv besøkt skoler der byggfag nå kalles «polakklinja»

Ap-rådgiver Jonas Bals er tidligere maler. Han sier håndverkere anbefaler barna sine andre yrker.

I boken «Hvem skal bygge landet?» skriver Jonas Bals (39) at bygg- og anleggsbransjen undergraver seg selv.

I boken skriver han at «det nytter lite å oppfordre ungdom til å satse på bransjen, så lenge bransjen ikke er villig til å satse på ungdom. Slik det er i dag, kunne man like godt satt opp store skilt utenfor byggeplassene, der de ba folk om å holde seg unna – bli heller advokat, proff eller prest!»

De siste to årene har han vært rådgiver for Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiets stortingsgruppe på Stortinget. Men det spesielle med forfatterdebutanten er at han er fagutdannet maler med flere års erfaring fra yrket.

FAGUTDANNET MALER: Jonas Bals jobbet i mange år som maler, og har slipt, sparklet og pusset opp blant annet i flere departementer og på statsministerens kontor. Foto: , Privat

– Det er ikke noe nytt at en del mennesker ser ned på såkalt praktisk arbeid. Det nye er at folk som selv er håndverkere, som liker arbeidet sitt og er stolte av faget, anbefaler barna sine å gjøre noe annet. I Oslo er det knapt 20 prosent av de unge som søker seg til yrkesfag, og jeg har selv besøkt skoler der byggfag nå kalles «polakklinja». Sånn kan vi ikke ha det, sier Bals til VG.

I praksis utdannes det knapt malere, murere og tømrere lenger i en hovedstad som vokser enormt for tiden.

Få studenter



I mars går fristen for å velge studieretning ut for landets 16-åringer, og det er kritisk få elever som vil inn i byggebransjen.

I fjor valgte kun 105 elever i hovedstaden bygg- og anleggsteknikk, mens 11.000 skoleelever valgte studiespesialisering.

En ny undersøkelse fra Byggenæringens Landsforening viser at nær fire av ti bedrifter i bransjen sliter med å få tak i arbeidere.

– Oslo skal vokse med Molde bys størrelse annethvert år. De store bygg- og vedlikeholdsoppgavene står i kø. Så har vi ikke ungdom til å være med på denne store og spennende jobben. Det er tragisk.

Bals skrev allerede for ti år siden i 2007 en kronikk der han så at bygningsbransjen var i ferd med å bli rasert.

– Dette har dessverre slått til i min egen by, fastslår han og hevder at kvaliteten på arbeidet som utføres ofte er dårlig.

– Jeg ser bygg som siger, baderomsdører som ikke tåler vann, murpuss som faller av veggene - ofte arbeid som er gjort billig med masse innleid arbeidskraft.

– Pris på arbeid trumfer kvalitet?

– Det skal hentes søppel, det skal pusses opp skoler. Altfor ofte er også det offentlige mest opptatt av lavest mulig pris på arbeidet. Jeg mener det offentlige må gå foran og prioritere kvalitet mye høyere. Det lønner seg ofte på lang sikt, svarer Jonas Bals.

– Polakkene skal ikke ut



Han advarer mot å tro at en færre polakker og andre øst-europeere fra norske byggeplasser er noen løsning.

– Polakkene skal ikke ut. De skal inn i en norsk arbeidskultur med samme rettigheter og betaling som norske arbeidere.

Bals har selv slipt og sparklet vegger i regjeringskvartalet som maler. Han har vært i Finansdepartementet, i statsministerboligen, regjeringens representasjonsbolig og Høyesterett for å jobbe som maler.

Der følte han at de ansatte på kontorene der respekterte ham.

– I mange land er håndverkerjobber lavstatus. Men her i landet har det vært annerledes. Nå synes jeg at dette er i ferd med å bli revet ned.

– Jeg er reelt redd for at vi er i ferd med å få arbeidende fattige, såkalt «working poor» også i Norge. Se til utlandet. Der er både snekkere, malere, pleiere ofte underbetalte fattige.