Helseministeren tror kommunereformen kan løse deltidsproblemet

Bent Høie tror større kommuner vil gjøre det enklere å ansette i større stillinger.

– Det er ikke mulig å rekruttere folk til den typen stillinger i så små prosenter, sier helseministeren.

Etter at Norsk Sykepleierforbund fredag gikk hardt og kritiserte Lund kommune for å ha lyst ut en stilling på 4,46 prosent, har reaksjonene vært mange. Helseminister Bent Høie opplever utlysninger som dette som en lederutfordring.

– Dette er et politisk ansvar. Du kan ikke love innbyggerne dine god eldreomsorg uten å engasjere deg også i rekruttering og i arbeidsforholdene til de som jobber i den tjenesten, sier Høie.

– En fornærmelse mot sykepleiere



Han mener utlysninger som dette rett og slett er fornærmende overfor yrkesgruppen.

– Å rekruttere til en så lav stillingsbrøk er en fornærmelse mot sykepleiere som kunne tenke seg å jobbe i kommunene, sier helseministeren.

– Man må erkjenne at dette faktisk er kompetansearbeidsplasser der du skal rekruttere og beholde flinke folk. Da tilbyr du ikke stillingshjemler på 4,5 prosent, sier han.

Han mener noe av løsningen på problemet er kommunesammenslåing.

– En av hovedbegrunnelsene for kommunereformen er å sikre at vi får kommuner som er i stand til å tilfredsstille kommunenes behov for helsetjenester, sier han.

– Løser ett problem og skaper to nye

Det faller ikke i god jord hos Fagforbundet.

– Disse problemene forsvinner ikke ved å viske ut kommunegrenser, sier forbundets leder, Mette Nord.

Hun mener sammenslåtte kommuner bare vil føre til flere eldre og mer koordinering på større områder.

– Hvis man både skal reise lengre og ha et stort geografisk område som nedslagsfelt som man skal organisere, så blir jo konsekvensen mye mer reising imellom, og mindre tid på å være hos pasientene. Man løser ett problem, men så skaffer man seg et par andre, sier Nord.

Kommunalsjef for helse og omsorg i Lund kommune, Trond Skjæveland, sier til VG at han er enig med Fagforbundet, og i stor grad forsøker å ansette faste og hele stillinger. Utlysningen det er snakk om i dette tilfellet er heller et unntak.

– For ikke lenge siden lyste vi ut to hele stillinger for sykepleiere. De fanger opp fravær også, både kort og langt. Vi har gjort det som Fagforbundet anbefaler, nemlig å dekke opp forventet fravær med faste stillinger, og det har vi gode erfaringer med, forteller Skjæveland.

– Ingen her jobber under fem prosent



Han forteller at de i dette tilfellet også lyste ut stillingen internt først, men der fikk den ingen søkere.

– Jeg er helt enig i Fagforbundets tilnærming, men i en liten kommune blir det av og til hull, og hullene er noen ganger latterlig små. Da kan man riste på hodet og si at det ikke går an, men det vet alle, sier han.

Skjæveland understreker at sjansen for at vedkommende som får stillingen kun ender opp med å jobbe knappe fem prosent, er liten.

– Dette er ment for å gi et tilbud hvis det er folk som er interesserte i å få en ansettelse og bygge seg opp. Vi har ingen som jobber under fem prosent, og kommer nok aldri til å få det, sier han.