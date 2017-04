Hauglie til motangrep på Støre: Ikke flere midlertidig ansatte

Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) slår en ny FAFO-rapport i bordet midt under oppstarten av Ap-landsmøtet. – Den viser at det knapt har blitt flere midlertidige ansatte etter regjeringens nye regler, sier hun.

Arbeidsdepartementet har engasjert arbeiderbevegelsens egen forskningsstiftelse Fafo for å se på utviklingen i andelen midlertidige ansatte.

Solberg-regjeringen fikk 1. juli 2015 gjennom endringer i arbeidsmiljøloven hvor det ble åpnet for midlertidig ansettelse på generelt grunnlag inntil ett år.

Fikk du med deg? Støres landsmøtetale: Don't do stupid shit!



0,5 prosentpoeng



I en underveisrapportering fra FAFO-prosjektet som skal gå til 2018, skriver forskningskoordinator Kristine Nergaard i FAFO:

«Når vi sammenligner perioder før og etter lovendringen, finner vi en økning på i gjennomsnitt 0,5 prosentpoeng i andel midlertidig ansatte».

Hun viser at andelen midlertidige ansatte gikk noe opp til å begynne med, men at andelen falt igjen på slutten av 2016.

– De nye tallene om midlertidige ansettelser bør gi Aps landsmøte noe å tenke på. Jeg beklager å forstyrre den interne idyllen på Ap-landsmøtet, men rapporten viser at Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet tar feil når de svartmaler konsekvensene av regjeringens politikk for midlertidige ansettelser, sier arbeidsminister Hauglie til VG.

Grafen viser utviklingen i prosentandelen midlertidige ansatte de senere årene. Den har ligget på vel åtte prosent av arbeidstakerne.

– Svartmaling av verste sort



Hun fastholder at regjeringens endring i arbeidsmiljøloven ikke bidrar til det løsarbeidersamfunnet Støre beskrev i sin tale på Ap-landsmøtet torsdag ettermiddag.

– Støre og Ap-toppene har snakket i store ord om at regjeringens arbeidslivspolitikk tar Norge tilbake til løsarbeidersamfunnet. Det var ikke måte på hvor galt det kom til å gå. Partiet tegnet et bilde av et Norge der arbeiderne måtte stå med lua eller iphonen i hånda og nærmest bli skaltet og valtet med av arbeidsgiverne. Det var svartmaling av verste sort, sier hun.

I talen til landsmøtet fikk Støre trampeklapp da han lovet å fjerne loven som åpner for mer bruk av midlertidig arbeidskraft.

– Det eneste midlertidige med den loven, er loven selv, sa han.

Les: Regelbrudd ved midlertidige ansettelser

– Luftslott



Hauglie ber Støre se på nyansene.

– Akkurat på dette politikkområdet er det urettferdig å beskylde Støre for tåketale. Han har vært klar på at Ap, dersom partiet kommer til makten, vil reversere adgangen til midlertidige ansettelser som vår regjering har innført. Jeg tror ikke han endrer syn når han ser at løsarbeidersamfunnet han advarte mot var et retorisk og ideologisk luftslott, men det er lov å håpe, sier hun:

– Ap velger å se bort fra at det fra regjeringens side aldri var snakk om et frislipp av midlertidige ansettelser. Da vi fikk Stortinget med på å endre loven, la vi inn klare karantene- og kvoteordninger. Det gjorde vi for å hindre misbruk. Regjeringen var tydelig på at faste ansettelser fortsatt skulle være hovedregelen i norsk arbeidsliv. Sånn sett er jeg alt annet enn overrasket over funnene i forskningsrapporten.

FAFO-rapporteringen tar utgangspunkt i SSBs arbeidskraftundersøkelser (AKU) og 500 intervjuer.

– FAFO-rapporten og SSB-tallene viser at faste ansettelser fortsatt er hovedregelen i norsk arbeidsliv, og at midlertidige ansettelser er et springbrett for mange inn i faste jobber. Det er helt i tråd med regjeringens mål da vi endret arbeidsmiljøloven, sier Hauglie.

Ekspert: Situasjonen er kritisk for Ap

Hun sier den beskjedne økningen i andelen midlertidige ansettelser først og fremst har kommet blant dem som ikke har arbeid som hovedaktivitet.

– Mange av dem er unge og går på skole. Det er bra at de får muligheten til å kombinere studiene med en midlertidig jobb, som gir dem verdifull arbeidserfaring å vise til den dagen de søker fulltidsjobb. Det er alltid bedre å ha en midlertidig jobb, enn ingen jobb, sier hun.

Ap svarer



Ap lar partiets talsperson for arbeidsmiljø, HMS og arbeidstakerenes rettigheter, Fredric Holen Bjørdal, svare på vegne av Støre og Ap.

– Forskjellene på Aps og Høyres politikk for arbeidslivet er tydelige. Der regjeringen synes det er positivt at flere blir midlertidig ansatte selv om oppgavene er permanente, mener Ap vi skal begrense midlertidige ansettelser til midlertidige oppgaver. Folk fortjener trygghet for og i jobben sin, de fortjener trygghet for at de har mulighet til å stifte familie og investere i egen bolig, og det viktigste vi da kan gi dem er faste jobber med trygghet for fremtiden, sier Bjørndal.

Han sier at Høyre-regjeringen sa at innføring av generell adgang til midlertidige ansettelser ville bringe flere inn i arbeidslivet.

– Etter tre år med høyrepolitikk har færre fast jobb og flere midlertidig jobb. Det skapes knapt nye arbeidsplasser. Det står stadig flere utenfor arbeidslivet. Dette burde bekymre arbeidsministeren kraftig, men det er dessverre ingenting som tyder på at hun har politiske tiltak som skal bringe landet ut av denne alvorlige situasjonen.

Les: Hauglie strammer inn

Anklager Hauglie for manglende kunnskap



Aps-talsmann sier kampen mot løsarbeidersamfunnet er viktig.

– Når vi snakker om løsarbeidersamfunnet som vender tilbake handler det om en usikkerhet og utrygghet som tar mange former: Innleide som ikke har lønn mellom oppdrag, ringevikarer, folk på nullprosentkontrakter, midlertidig ansatte og folk som jobber deltid mot sin vilje. Arbeidsministeren har avvist å gjøre noe med dette, med den klassiske Høyre-begrunnelsen «man må ha fleksibilitet i arbeidslivet i dag» (Stortinget 1. juni 2016). At hun nå kaller det «et retorisk og ideologisk luftslott» sier noe om hvor lite kunnskap og kontakt hun har med dagens arbeidsliv. Hun bør møte noen av de mange medlemmene av forbund som Fellesforbundet, Arbeidsmandsforbundet eller Fagforbundet, sier Bjørndal som sitter i Stortingets arbeids- og sosialkomite.