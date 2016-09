Else Karin jobber med brukket ankel: – Man bør tenke over om man virkelig er syk

Da hun fikk brudd i ankelen, foreslo legen sykemelding. Men Else Karin Uggedal ville jobbe.

Debatten om sykemeldinger raste i sosiale medier etter at Paralympics-sjef Cato Zahl Pedersen overfor Aftenposten mente at det er for mye syting og klaging i det norske samfunnet: "De normale kan stå der med brukket arm og sykemelde seg, mens en uten arm går på jobb", sa han.

Zahl Pedersen fikk støtte av fastlege Jørgen Skavlan som ifølge samme avis mener at 100 prosent sykemelding bør være et unntak og at tilpasning i det store og hele er løsningen.

Sykefraværet i Norge ligger i dag på 6,2 prosent, og koster norske skattebetalere og arbeidsgivere 65 milliarder kroner i året.

Droppet sykemelding

For Business Manager i Telenor Business Norge Else Karin Uggedal (54) ble nettopp tilpasset arbeid løsningen etter at hun fikk ankelbrudd på en joggetur i sommer.

Istedenfor å ta ut sykemelding slik legen på sykehuset foreslo, valgte hun heller å bli hjemme og jobbe samtidig.

– Etter røntgen ble det sagt at dette ville gro om seks uker, og at det derfor ville bli sykemelding. Da sa jeg: «Vet du, det trenger ikke jeg». For selv om barna mine kanskje mener det noen ganger, så er jeg ikke syk i hodet, spøker Uggedal.

– Jeg har så gode og fleksible elektroniske løsninger på jobben at jeg kan arbeide hjemme, sier hun.

Uggedal mener det er viktig at ikke leger tilbyr sykemelding uten å ha stilt noen kontrollspørsmål først.

– Legen burde kanskje spurt: «Har du noen hjemmekontorløsninger eller har du mulighet til å jobbe, selv om du nå sitter der med foten din?». Jeg tror det hadde vært veldig lurt å gjøre i dag, istedenfor å få tilbudt en sykemelding med en gang, sier Uggedal.

– Best å gjøre noe

Også folk generelt bør bli mer bevisste på om de har en jobb som det er mulig å utføre selv om de er skadet, mener hun.

– Personlig synes jeg at man bør tenke over om man virkelig er syk, eller om det er muligheter for å jobbe. Jeg tror også det er best for individet at man gjør noe i en så lang periode, sier Uggedal.

Hjemme sto 54-åringen opp til fast tid hver dag og jobbet fra klokken 8 til 16. Slik unngikk hun å være på etterskudd da hun kom tilbake til Telenors hovedkontor på Fornebu denne uken. Hun må fortsatt støtte seg på en krykke, men tilbakekomsten har gått bra, ifølge Uggedal.

– Jeg har en ekstra stol ved pulten så jeg kan sitte med foten høyt, og jeg passer på at møterom jeg skal bruke, ligger i nærheten. Da går det veldig fint, sier hun.

– Kan sikkert bli bedre

På spørsmål om hvor bevisste sykehusleger er på å spørre pasienter om de i noen grad har mulighet til å jobbe før de eventuelt skriver ut en sykemelding, svarer leder i Overlegeforeningen Jon Helle:

– Det har vi ikke noen totaloversikt over hvordan fungerer, men vi tror at det fungerer bra, og så kan vi helt sikkert bli bedre. Både om man skal ha sykemelding, grad og varighet av sykemelding skal være et tema mellom pasient og lege og det må vi etterstrebe, sier han.

Leder Petter Brelin i Norsk forening for allmennmedisin (NFA) sier han tror norske fastleger har stor grad av bevissthet rundt spørsmålet.

– Det har nå vært slik en stund at pasientene mister sykepengerettighetene dersom det ikke blir forsøkt iverksatt en viss aktivitet i løpet av åtte uker, og det tror jeg har bidratt til en enda større bevissthet rundt dette. Men den har vært høy hele tiden, tror jeg. Folk jeg kjenner i mitt yrke, snakker mye om dette, sier Brelin.

Han er enig med fastlege Skavlan som sier at 100 prosent sykemelding bør være et unntak.

– Det er den idelle situasjonen. Men i praksis er det langt mer vanskelig å gjennomføre rundt omkring i landet, sier Brelin.

Ifølge han er det mange arbeidsgivere som sliter med å tilrettelegge for folk som er syke eller skadede.

– Jeg hører veldig hyppig fra både arbeidstaker og arbeidsgiver at det er vanskelig å legge til rette for arbeidstaker. I veldig mange yrker er man låst til aktiviteter yrket innebærer, så hvis man får en skade som gjør at du ikke kan utføre disse, er det mange små, men også større bedrifter som har vansker med å finne alternativt arbeid, sier Brelin.