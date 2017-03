Dette var doen til to polske arbeidere: – Sosial dumping på alle måter

Arbeiderne måtte bruke en hageslange til å vaske seg, mens kjøkkenet bestod av noen paller i en hage.

I fjor høst fikk Fellesforbundet i Telemark inn tips om at to arbeidere bodde under bekymringsverdige forhold i Skien sentrum.

I oktober dro derfor både Fellesforbundet og Arbeidstilsynet på tilsyn til adressen. Der fant de to polske brødre i 50-årene som bodde i en lekk gammel campingvogn.

De arbeidet for et eiendomsselskap i Skien, og gjorde arbeid som muring, maling og annet forefallende arbeid. Campingvognen stod oppført som selskapets eiendom, og de bodde der over flere måneder av gangen.

– Jeg har sett mye rart men dette er noe noe av den verste innkvarteringen jeg vært borte i. Det vi oppdaget var så alvorlige brudd på arbeidsmiljølovens krav til innkvartering, at vi har valgt å gå videre med saken, sier Bjørn Tore Hansen, tilsynsleder i Arbeidstilsynet Sør-Norge.

Han forteller VG at Arbeidstilsynet nå vil politianmelde eller gi eiendomsselskapet overtredelsesgebyr.

Det var Varden som først omtalte saken.

DÅRLIGE FORHOLD: På noen paller ble maten tilberedt, mens slangen som ligger på bakken var det eneste mennene hadde å vaske seg i. Foto: Fellesforbundet

Vasket seg med hageslange



Hansen forteller videre at det ikke var varme i campingvognen, at den var uten bad og muligheter til å lage mat.

– Det var ingen sanitære forhold, og arbeiderne hadde fått en kurvstol med hull i for å gjøre sitt fornødne, før de gravde det ned i jorda på ulike steder, sier Hansen og legger til:

– For å vaske seg brukte de en hageslange med kaldt vann, og maten lagde de på et provisorisk kjøkken som var stablet sammen på noen paller ute i hagen.

Også Fellesforbundets Rune Tønnesen betegner forholdene som elendige.

– Det var rotter på eiendommen og det hele var svært kritikkverdig. I to år bodde polakkene slik mens de var sesongarbeidere fra våren til høsten. De har beskrevet forholdene som uverdige og forferdelige, men at de hele tiden ble lovet bedre bolig og mer arbeid. Men det ble aldri slik, sier Tønnesen.

– De fikk heller ikke den lønnen de hadde krav på. Dette er sosial dumping på alle mulige måter, sier han.

SOV HER: I en lekk gammel campingvogn, der man ifølge Fellesforbundet ikke fikk lukket døren skikkelig, sov de to polakkene. Foto: Fellesforbundet

Måtte betale arbeiderne



Mandag møtte lederen av eiendomsselskapet polakkenes representanter i Forliksrådet. Fellesforbundet har ført saken for det polske brødreparet. De har krevd 107.000 kroner i lønn for hver av dem.

Tønnesen forteller at de endte opp med 40.000 kroner for hver av dem. I tillegg kommer arbeidsgiveravgift, feriepenger og saksomkostninger.

– Det ender nok på over 100.000 for lederen av selskapet, og det svir nok. Vi er fornøyd med at lederen må betale, sier Tønnesen.

Arbeidstilsynet vedtok tidligere å stanse driften i selskapet, og eventuelt å gi dem tvangsmulkt på 30.000 kroner til det var ordnet opp med de polakkene.

Men siden polakkene dro hjem etter tilsynet, bortfalt kravet.

Varden, som først omtalte saken, skriver at lederen har forklart at campingvognen ble lånt bort til polakkene fordi man syntes synd på dem og ønsket å gi dem et gratis sted å bo. Lederen hevder videre at campingvognen ikke har noe med arbeidsforholdet å gjøre.

VG har forsøkt å komme i kontakt med både lederen og selskapets advokat, uten å lykkes.