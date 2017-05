Ber LO-kongressen ta steg mot sekstimersdagen

Forbundsleder Mette Nord sier de har som ambisjon å få LO-kongressen med på et vedtak som gjør at de kan begynne å fase inn sekstimersdagen om fire år.

I innstillingen til LO-kongressen anbefales det at arbeidet med sekstimersdagen de neste fire årene best skjer ved at man viderefører ordningen med prøveprosjekter.

Arbeidstidsendringer 1915 - 54 timer 1959 - 45 timer 1968 - 42,5 timer 1977 - 40 timer 1986 - 37,5 timer. Kilde: Fellesorganisasjonen

– Det mener vi er for passive. Vi mener vi på årets LO-kongress må komme endel steg videre. Vi må gå fra forsøk til handling. Vi har derfor foreslått at det fattes et vedtak om at det skal lages en plan for fremtidig arbeidstid, hvor vi har som ambisjon at vi kan begynne innfasing av sekstimersdag fra 2021, sier forbundsleder Mette Nord i Fagforbundet.

– Vil modne



Hun leder LOs desidert største forbund, med over 350.000 medlemmer, som har en tredjedel av delegatene på LO-kongressen, som foregår fra 8. til 12. mai.

Nest største forbund, Fellesforbundet, har til sammenlikning 140.000 medlemmer og 42 delegater.

– Jeg vet at det foreløpig er liten forståelse for å redusere arbeidstiden, men det er såpass mange forhold i fremtiden som vil trekke i den retning, at jeg er sikker på at tanken om sekstimersdag etterhvert vil modne. Derfor mener jeg vi må begynne nå, slik at vi kan ha en ramme om arbeidslivet vårt, som er tilpasset fremtidens behov.

– Hvilke forhold?

– Det er flere. Vi står foran store endringer med roboter og ny teknologi, som vil gi høyere effektivitet og produksjon: Arbeidsplasser blir overflødige og vi kan stå overfor et sysselsettingsproblem. Da vil det være behov for å dele på arbeidet og sekstimersdag vil kunne bidra til at flere får jobbe.

– Altfor tøft



– Så er det slik at arbeidslivet for mange er altfor tøft; med krevende vaktturnuser og tunge løft. Det er mange som har behov for en kortere arbeidsdag.

– Vi er også opptatt av at kortere arbeidsdag vil kunne gi flere tilgang til arbeidsmarkedet; folk som sliter med å komme inn i dag; unge, folk med lidelser eller handicap. En arbeidstidsreform vil kunne gjøre det lettere for dem å bli inkludert.

– Og, sier hun:

– Det er ikke sikkert det samlet blir færre arbeidstimer i Norge. Vi lever stadig lenger og vil måtte stå lenger i jobb før vi blir pensjonister.

– Hva konkret vil dere gjøre for å løfte inn sekstimersdagen?

Oversikt over delegater på LO-kongressen i mai 2017: Fagforbundet 89

Fellesforbundet 42

Handel og Kontor i Norge 23

Industri Energi 16

Norsk Tjenestemannslag 14

El og IT Forbundet 12

Norsk Arbeidsmandsforbund 10

Fellesorganisasjonen 9

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeidsforbund 8

Norsk Transportarbeiderforbund 7

Forbundet for Ledelse og Teknikk 6

Norsk Post- og kommunikasjonsforbund 4

Musikernes Fellesorganisasjon 3

Norsk Jernbaneforbund 3

Norsk Sjømannsforbund 3

I tillegg er det ni forbund med en eller to delegater.

Samlet 260 delegater. I tillegg kommer 40 delegater fra fylkene og de 15 i LOs sekretariatet.

Det gir 315 stemmeberettigede.

Kilde: LOs informasjonsavdeling

– Vi ønsker at vi i den kommende kongressperioden på fire år, skal utrede og legge til rette for at vi kan løfte en stor sosialreform fra 2021 og utover, hvor vi trinnvis innfører sekstimersdagen over flere år, kanskje i løpet av neste tiår. Det er 30 år siden den ble justert forrige gang og det er på tide å legge til rette for et moderne og fremtidig arbeidsliv, sier Mette Nord.

Hun sier de legger til grunn at innføring av seks timers arbeidsdag skal skje med full lønnskompensasjon.

– Så får vi se om sekstimersdagen skal implementeres gjennom lov eller gjennom forhandlinger.

Vanlig arbeidstid i Norge for ansatte med tariffavtale er 7,5 timer dagen: 37,5 timers uke.

Seks timer om dagen vil gi 30 timer i uken.

Positiv

Forbundsleder Erna Hagensen i Arbeidsmandsforbundet og forbundsleder John Leirvaag i Norsk Tjenestemannslag er positiv.

– Vi har hatt forsøk innen bergindustrien, som har vært vellykket og som har fått ned sykefraværet. Jeg er for sekstimersdagen, men den passer nok ikke i alle bransjer: Innenfor renhold tror jeg det vil være veldig bra, men innen for anleggssektoren, hvor mange bor avgårde på brakker, tror jeg ikke det vil fungere, sier Hagensen.

– Vi er på samme spor som Fagforbundet; det er bra at de legger opp til et langsiktig løp hvor 6-timersdagen kan innfases økonomisk over flere lønnsoppgjør. Det må til for å få til full lønnskompensasjon. Jeg tror både produktivitetsutviklingen og ny teknologi vil forsterke behovet for sekstimersdag, sier Leirvaag.

– Vi har ikke råd til å la være



Leder Mimmi Kvisvik i Fellesorganisasjonen er entusiastisk.

– Motstanderne sier vi ikke har råd. Til det vil jeg si - tvert imot - vi har ikke råd til å la være.

Hun punkter opp argumenter:

** Miljø - vi kan ikke fortsette å øke inntekter og forbruk, som ligger an til en tredobling mot 2060.

** Ledighet - kortere arbeidstid kan bidra til at arbeidet deles på flere.

** Det vil gi flere på heltid, det er bra blant annet utifra et kjønnsperspektiv.

** Flere kan stå lengre i jobb.

** Reduserer sykefravær.

Advarer kraftig



Motstanden er stor i privat sektor.

– Fellesforbundet vil advare mot slike urealistiske krav som også vil øke spenningen mellom LOs medlemsforbund mer enn det allerede er i dag, advarer lederen i det største forbundet i privat sektor, Jørn Eggum, i Fellesforbundet.

– Det er mange andre ting vi også ønsker oss som krever produktivitetsforbedringer; økt rett til etter- og videreutdanning, bedre permitteringsrettigheter, tette hull i AFP-ordningen, for å nevne noe.,

Han sier kortere arbeidsdag vil legge press på utvidelse av normalarbeidsdagen med flere skiftordninger. (Teksten fortsetter under bildet)

DRIVENDE UENIGE: Leder Jørn Eggum i Fellesforbundet advarer mot å kjøre frem 6-timersdag, fordi det kan splitte LO-familien. Her sammen med leder Mette Nord i Fagforbundet. Foto: Tore Kristiansen , VG

– Den faktiske arbeidstid i Norge regnet som årsverk er lavere enn gjennomsnittlig arbeidstid i de fleste av våre konkurrentland når vi regner med ferie, helligdager, permisjonsrettigheter i forbindelse med fødsel m.m.

– Ja, men ikke nå



Forbundsleder Trine Lise Sundnes i Handel og Kontor sier de er for sekstimersdag, men at de ikke vil tidsfeste slik Nord gjør.

– Vi har vedtak om at sekstimersdagen er et mål, men nå er det langt viktigere å jobbe for at folk faktisk har får jobb med stillingsbrøker som gjør at de har ei lønn å leve av. Og jobbe mot en regjering som har åpnet for at folk kan jobbe ti timer dagen. Da blir kamp om seks timers dag litt feil, akkurat nå.

Negativ Støre

Ap-leder Jonas Gahr Støre svarte slik da vi spurte ham om sekstimersdagen første gang vi omtalte Fagforbundets sekstimers-ønske:

– Det er bra at vi har en sterk og konstruktiv fagbevegelse som kjemper for arbeidstagernes rettigheter og vilkår. Det er avgjørende for den norske modellen. Jeg tror ikke dette er riktig tidspunkt å løfte krav om sekstimersdagen, når vi har store utfordringer i deler av norsk arbeidsliv og rekordhøy arbeidsledighet, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.